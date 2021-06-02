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Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера: предыдущий сбил противник

Новости Цензор.НЕТ Общество

На фронт срочно нужны два квадрокоптера, кабель и запчасти.

Об этом волонтер Наталья Юсупова пишет в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень срочно. Опять враг сбил квадрокоптер, и надо купить новый. Прошу помочь нашим бойцам на передовой. За неделю у нас было трое раненых и одного воина оккупанты убили, поэтому война продолжается. Просьба с фронта - два квадрокоптера, кабель и запчасти", - написала она.

Волонтер отметила, что закрывает большинство нужд без сборов, но иногда все же приходится обращаться за помощью.

"Квадрокоптер нужно выкупить в пятницу, у меня сейчас 11 тыс, а нужно 50 тыс. - это со скидкой. Прошу! Карточки для помощи

4441 1114 4700 2464

5375 4115 0042 7369

("Монобанк")", - пишет Юсупова.

Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера: предыдущий сбил противник 01
Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера: предыдущий сбил противник 02
Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера: предыдущий сбил противник 03
Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера: предыдущий сбил противник 04
Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера: предыдущий сбил противник 05
Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера: предыдущий сбил противник 06
Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера: предыдущий сбил противник 07
Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера: предыдущий сбил противник 08
Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера: предыдущий сбил противник 09

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
где-где.....не нарывайся на рифму!))
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02.06.2021 19:43
+3
Бажаю сєапарм і кацапам на Донбасі оспіпнути, як мєтод пропоную виставити їм цистерну спирту (технічного) хай п яють за здоровля Пукіна Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера: предыдущий сбил противник - Цензор.НЕТ 8052
Не чокаясь.
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02.06.2021 22:18
+2
я січас
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02.06.2021 19:53
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... а Бубочка где?
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02.06.2021 19:40 Ответить
где-где.....не нарывайся на рифму!))
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02.06.2021 19:43 Ответить
Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера: предыдущий сбил противник - Цензор.НЕТ 5445
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02.06.2021 22:52 Ответить
Бубочка скоро ан достроит, столь необходимый в данное время армии, видимо этот ан будет выполнять функции беспилотника.
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02.06.2021 21:41 Ответить
За кого "сонэчки" голосовали? Пусть теперь ему в фисбучек пишут...
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02.06.2021 19:45 Ответить
Армiя захищае,Мова вiдрiзняе,Вiра (я розумiю як вiру в краще майбутне) допомагае - перетворити ублюдкив в справжнiх Украинцiв,
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02.06.2021 20:56 Ответить
Вы оперируете непостижимыми для зелебобика понятиями. Вот когда у зелебобика получится намазать мову на хлеб, а из виры сварить борщ, тогда всё станет правильно в его сеть координат.
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02.06.2021 21:03 Ответить
А виявилось, що бовдур-жебрак (не такий вже й жебрак) не здох, а обрав зелену жабу, яка отруїла жебрака який в кінці-кінців залишився без армії, без мови, без віри...
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02.06.2021 20:57 Ответить
Не кури эту дурь больше... и смени поставщика...
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02.06.2021 21:02 Ответить
+
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02.06.2021 19:46 Ответить
я січас
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02.06.2021 19:53 Ответить
нєлоху не до квадрокоптерів і не до армії, він університет майбутнього будує.
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02.06.2021 19:55 Ответить
Надо помочь!
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02.06.2021 19:57 Ответить
вперед! уточнить бюджет на корпоративы МО для сравнения во стоимостью квадрокоптера?
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02.06.2021 20:03 Ответить
356 лямов на содержание чиновников МО!
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02.06.2021 20:05 Ответить
Мы работаем над этим, ******** будет развалена Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера: предыдущий сбил противник - Цензор.НЕТ 4854
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02.06.2021 20:20 Ответить
Да, поляки заказывают больше скальпов и языков лаптеногих Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера: предыдущий сбил противник - Цензор.НЕТ 4536
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02.06.2021 20:23 Ответить
Чтоб вас вырезать под ноль Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера: предыдущий сбил противник - Цензор.НЕТ 8368
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02.06.2021 20:21 Ответить
Кстати, квадрокоптеры запрещены соглашениями Зе. Интересно, как скоро Бенядиктова ей статью нарисует? Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера: предыдущий сбил противник - Цензор.НЕТ 1572
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02.06.2021 20:22 Ответить
А держава чому не забезпечує армію всім необхідним ?
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02.06.2021 20:36 Ответить
+ на ***7369
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02.06.2021 20:45 Ответить
Если бы полиция не ограбила мою семью и не покрывала взяточников с удовольствием, а так с выродками суды
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02.06.2021 20:47 Ответить
Бажаю сєапарм і кацапам на Донбасі оспіпнути, як мєтод пропоную виставити їм цистерну спирту (технічного) хай п яють за здоровля Пукіна Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера: предыдущий сбил противник - Цензор.НЕТ 8052
Не чокаясь.
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02.06.2021 22:18 Ответить
Мало люди платят армейский налог ? Куда он идёт ?
То солярки купите, то квадрокоптер ...
К министру обороны за квадрокоптером.
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03.06.2021 00:14 Ответить
 
 