Рейтинг МФО: как изменился уровень обслуживания клиентов

В последнее время микрофинансовые организации очень активны на рынке. Но могут ли они обеспечить качественный сервис для своих клиентов? Для оценки услуг составлен рейтинг, который отображает качество обслуживания компаний, выдающих онлайн-кредиты на карту.

В конце марта сайт про личные финансы Finance.ua обновил рейтинг микрофинансовых организаций Украины. Для составления рейтинга рассматривались 62 самые популярные всеукраинские сети МФО.

Как Finance.ua оценивает компании

Компании для рейтинга оценивают по шести критериям:

соответствует ли информация на сайте действительности,

есть ли условия для проведения безналичных расчетов (BankID),

насколько подготовлены операторы колл-центра компании,

сколько доступно каналов погашения займа (чем больше способов погасить кредит предлагает компания, тем лучше),

есть ли программы лояльности (акции и бонусы для поддержки клиентов),

прозрачна ли работа компании компании (есть ли данные про компанию на сайте).

Чем выше компания в рейтинге – тем больше шансов остаться довольным обслуживанием и не нарваться на неадекватных коллекторов. Компании-лидеры дорожат своей репутацией, потому не станут обижать своих клиентов, если те идут на контакт и платят вовремя.

Ознакомиться с рейтингом можно на сайте Finance.ua.

Moneyveo вырвалась в лидеры

Еще в четвертом квартале 2020 года микрофинансовая организация Moneyveo была на третьем месте рейтинга, и за пару месяцев вырвалась на первую позицию.

Ранее на сайте были указаны противоречивые данные о ставках и комиссиях по последующему кредиту, а также не было раздела с информацией о том, как пролонгировать кредит на главной странице или в основном меню. На данный момент эти проблемы устранены.

MyCredit уступила первое место в первом квартале 2021

В последнем квартале прошлого года MyCredit занимала первое место, но в начале 2021-го компанию "подвинула" Moneyveo. Судя по всему, цены некоторых услуг компании изменились, и на сайте не успели обновить данные. Поэтому баллы в категории "Сайт" были снижены. Тем не менее, улучшились показатели качества поддержки колл-центра.

Єгроші вытеснила конкурентов

В четвертом квартале 2020-го в тройку лидеров рейтинга входила компания Ccloan, однако конкуренты вытеснили ее даже из пятерки лидеров. Сейчас тройку лидеров рейтинга замыкает компания "Єгроші". МФО удалось улучшить показатели практически по всем критериям: на сайте была добавлена более корректная информация, удалось повысить качество работы поддержки, а также были добавлены новые каналы погашения.

Десятку рейтинга МФО, по версии Finance.ua, замыкают:

4-е место — MoneyBoom;

5-е место — Pozichka;

6-е место — Заплатка;

7-е место — Ccloan;

8-е место — Credit Kasa;

9-е место — Cashberry;

10-е место — Качай Гроші.