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Экс-нардеп ПР Левченко, скрывавшийся в России, вернулся в Украину, - Казанский. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Журналист Денис Казанский обнародовал информацию, что экс-нардеп от ПР Николай Левченко, скрывавшийся с 2015 года в России, вернулся в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Казанский отметил: "Бывший народный депутат от Партии регионов Николай Левченко, который с 2015 года скрывался в России от правосудия, вернулся в Украину. Все уголовные дела против него в Украине закрыты".
"Именно Николай Левченко 28 февраля 2014 года помог Павлу Губареву озвучить свой "ультиматум" на сессии Донецкого городского совета. После этого в Донецке начались беспорядки, которые позже переросли в боевые действия", - подчеркнул журналист.
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+89 Storm UA
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Пожалуйста, подождите...
Или просто харю отъел, чтобы кирпичом не промазали?
Але вся ця пліснява буде знищена, а Україна процвітатиме! 👍🏼😊
(слуги кремля). Вони терміново викликали з паРаші цього втікача
и лютого ворога України . І видно для того щоби він допомога їм
знищувати Україну як державу і її територіальну цілісність .
фото на фоне вывески адвокатского бюро, вот кто ему помогал в закрытии дел, денеХ наварили все
та ні, не згадається. відбувається копіювання політичного устрою росії, може ще декілька років ми з вами погорлаємо, може навіть буде пару багатолюдних протестів, які розжене аваков, а далі почнуть створювати різні а-ля кацапські "ноди" та "антимайдани" й прихильники зеленського продовжуючи кричати про його велич будуть із задоволенням спостерігати на остаточне перетворення цього молодого совка на нафталінового авторитарного генсека.
покрутіть головою в бік росії, Білорусі (чи вже білорусії) - для зеленського та його прихильників це приклади для наслідування й саме це вони вибудовують тут.
згадайте його останню пресконференцію й відповідь на питання Гурської щодо стурбованості суспільства подіями із довиборами на Франківщині.
зеленське там розставило всі крапки сказавши, що (приблизно): "ви не є суспільством, суспільством є люди, які обрали вірастюка...".
отаке в нього путінське ставлення: ті, хто за мене - народ, суспільство й т. інш.(при чому вони просто для власного самовдоволення, а так на них можна покласти та забути до наступних виборів); ті хто проти - ворог та п'ята колона.
в нього простий дитячий поділ: "наші" та "вороги". незважаючи на законодавство, мораль та інші, непотрібні самозакоханим диктаторам, речі.
тож зверніть увагу на цю наведену вище його відповідь - вона дуже показова.
Але, формально, вірно. Так вирішили виборці.
Правда поки що з цього нічого не вийшло - Вірастюк не депутат.
це такі його погляди та переконання, це таке його світосприйняття. не обманюйтесь.
Правда, поки що Вірастюк депутатом стати не може - якісь проблеми повилазили.
М. Гурська: "Чому ЦВК приймає рішення в інтересах підконтрольної вам політичної сили і що особисто ви будете робити для захисту демократії. Суспільство стурбоване. Дякую.".
зеленське: "дякую, по-перше. я вважаю, що ви не все суспільство, а ви частина його...".
бачте в чому справа, не існує нічого чому б все суспільство давало однакову оцінку чи мало однакове ставлення. просто не існує.
суспільство не є однорідним, воно завжди поділене, завжди має різні погляди, схильне до різних оцінок.
так от, воно, як особа, що обіймає посаду президента, мало б однаково ставитись до всіх груп/верств/прошарків (назвіть як хочете) суспільства, й таке однакове ставлення унеможливлює таку конструкцію як: "ви не все суспільство".
та зрозуміло, що не все, і я не все, і ви не все, і це зеленське не все, і не може бути одностайного всього. але оскільки частина суспільства усвідомлює той треш, що відбувається на довиборах, то запитання сформульоване цілком вірно.
а от відповідь така, яка є: ті хто проти - не суспільство; ті хто за - суспільство.
забираю свої слова щодо того, що ви помиляєтесь, бачу ви є щирим прихильником та поціновувачем.
бляха, через вас довелося переглядати уривок - вкотре знудило від пихатого, самовдоволеного, нахабного дурня.
Є виборні процедури.
73% зебілів-виборців проголосували за Зе.
Так само на місцевому рівні за Вірастюка.
А чого йому боятися при клоуні?
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.
Решение было вынесено судьей Олегом Линником, после чего он подал в отставку. Олег Линник также известен в СМИ, как судья, который приговорил к условному сроку руководителя группы «титушек» Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия.
В мае 2019 года Госбюро расследований открыло уголовное производство против сотрудника прокуратуры из-за отказа выполнить решение суда.
Так при ком было вынесено решение о закрытии уголовного дела?
НєлохЛох Ростовський за два роки ще не повернувся в Україну. піз...моя братія. Так шо встрєчай, страна, сваіх гєроєв!"
Зе, Ермак дали добро.