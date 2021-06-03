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Священником, обзывавшим полицейских "бандеровцами", должна заняться СБУ, – суд

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Священником, обзывавшим полицейских

Священнослужителя оштрафовали на 17 000 грн за пьяное вождение и лишили прав на один год. Кроме этого, суд просит отреагировать на его поведение службу безопасности Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Глыбокского районного суда, информирует Цензор.НЕТ.

Решение было вынесено еще 14 мая. "Гражданин С. был признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, на него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 17 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами на один год (единственное возможное взыскание, предусмотренное для водителей ч.1 ст. 130 КУоАП)", - сказано в сообщении.

Смотрите: "Сволочь бендеровская! Хохол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!", - священника УПЦ МП задержали за нетрезвое вождение. ВИДЕО

В суде отметили, что это решение ещё не вступило в силу, так как священник подал на него апелляцию.

"Кроме этого, по результатам рассмотрения судом направлено письмо в УСБУ в Черновицкой области с целью соответствующего реагирования на факты, установленные в ходе судебного разбирательства", - добавили в суде.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, священника УПЦ МП задержали на Буковине за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Он обзывал полицейских "бандеровской сволочью" и угрожал застрелить их "после прихода румын".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+22
Це не священик, а співробітник фсб в Україні на завданні Священником, обзывавшим полицейских "бандеровцами", должна заняться СБУ, – суд - Цензор.НЕТ 3410
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03.06.2021 21:35
+18
Бандеровец... -- это ж не оскорбуха, а Почётное Звание!

-- я знаю...*)
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03.06.2021 21:35
+15
этот сепарский бухой ушлепок яркий представитель ФСБ РФ в Украине, маскируется под названием секты УПЦ (МП)... там где "рузьгемир", там и его личинки - вата, сепары, антиукраинские элементы...
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03.06.2021 21:41
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Він і їх обізве.
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03.06.2021 21:32 Ответить
Не думал что и в Черновицкой области живет вата.
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03.06.2021 21:33 Ответить
Румуни-молдавани ватні
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03.06.2021 21:38 Ответить
этот сепарский бухой ушлепок яркий представитель ФСБ РФ в Украине, маскируется под названием секты УПЦ (МП)... там где "рузьгемир", там и его личинки - вата, сепары, антиукраинские элементы...
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03.06.2021 21:41 Ответить
Потому что БАНДЕРОВЕЦ звучит гордо.
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04.06.2021 07:59 Ответить
Бандеровец... -- это ж не оскорбуха, а Почётное Звание!

-- я знаю...*)
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03.06.2021 21:35 Ответить
Священником, обзывавшим полицейских "бандеровцами", должна заняться СБУ, – суд - Цензор.НЕТ 8351 Священником, обзывавшим полицейских "бандеровцами", должна заняться СБУ, – суд - Цензор.НЕТ 2807
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03.06.2021 22:04 Ответить
искал место где втулить аналогичное высказывание - но - сказано - а из песни слова не выбросишь и лишнего не вставить...
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03.06.2021 22:09 Ответить
Присоединяйся! -- это ж не мы с тобой придумали...*)
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03.06.2021 22:10 Ответить
Це не священик, а співробітник фсб в Україні на завданні Священником, обзывавшим полицейских "бандеровцами", должна заняться СБУ, – суд - Цензор.НЕТ 3410
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03.06.2021 21:35 Ответить
и что?а ничего
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03.06.2021 21:39 Ответить
Священнослужителя оштрафовали на 17 000 грн за пьяное вождение и лишили прав на один год

==================
предать анафеме и сжечь сектанта-еретика на костре! Священником, обзывавшим полицейских "бандеровцами", должна заняться СБУ, – суд - Цензор.НЕТ 9231
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03.06.2021 21:44 Ответить
хотите я угадаю что ему будет?да вы и сами знаете что ничего ему не будет
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03.06.2021 21:38 Ответить
Админ нарушение за пьяную езду. А что ещё?
Бандеровцами назвал полицию, так это не нарушение. Крик души скорее.
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03.06.2021 21:40 Ответить
Что, на каждый пьяный базар взывать к СБУ? Проснулся Совок у судей?
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03.06.2021 21:38 Ответить
так шо, назвать бандеровцем - обзывательство? а я думал- бандеровец звучит гордо
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03.06.2021 21:40 Ответить
Это для может быть и гордо, а для него типа жулики и садисты.
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03.06.2021 21:41 Ответить
Ну нашу полицию, он незаслуженно назвал Бандеровцами.
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03.06.2021 21:41 Ответить
Повинен був обізвати власівцями, нічого московському попу всує про бандерівців говорити!
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04.06.2021 06:49 Ответить
юнные бандеровцы-это шо, обзывуха?
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03.06.2021 21:41 Ответить
Перечитайте ще раз, що це мокшанське бидло мололо.
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03.06.2021 21:53 Ответить
повторюсь.....
"сломать кадило над головой, дать подсрачник, лишить гражданства и отправить в рашку......"
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03.06.2021 21:44 Ответить
Забити цвяха йому молотком в дурну москальську голову! Священником, обзывавшим полицейских "бандеровцами", должна заняться СБУ, – суд - Цензор.НЕТ 4181
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03.06.2021 21:46 Ответить
радикально.... но можно и так...... толерантность в этом случае не наш конёк......
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03.06.2021 21:50 Ответить
Только не обзывал, а называл. Думайте что пишите, бандеровец это оскорбления по вашему?
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03.06.2021 21:46 Ответить
Окрім "бандерівця" більше нічого не казав?
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03.06.2021 21:53 Ответить
СБУ должны заниматься Левченко, который совместно с сепарами равзязал войну и который назодится в украине, судя по сми.
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03.06.2021 21:47 Ответить
Лєвчєнка мають повісити на гіляці пересічні українці.
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03.06.2021 22:00 Ответить
непонимаю я ,что оскорбительного в слове бандеровец?
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03.06.2021 21:54 Ответить
Что значит "обзывал бандеровцами" ? У того , кто придумал подобное название к статье для Цензора , явно русский мир в голове как и у того же "священника" ...
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03.06.2021 21:55 Ответить
Цікаво чи це підпадає під 161 статтю чи ні?

"Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань
1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, -
караються штрафом до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
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03.06.2021 21:55 Ответить
сначала экзорцист... а потом уже и СБУ ))))
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03.06.2021 22:05 Ответить
он, псина подзаборная, в сизо должен уже находиться и ключи от церкви на стол положить! Священником, обзывавшим полицейских "бандеровцами", должна заняться СБУ, – суд - Цензор.НЕТ 5418
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03.06.2021 22:06 Ответить
Яке СБУ? Про що ви? Баканов ходе до московської церкви та цинічно заявляє, що не визнає "розколу"!
Ви зробили це РАЗОМ !!!!!
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03.06.2021 22:08 Ответить
Для московського попа ,тільки свята інквізиція ..))))))
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03.06.2021 22:39 Ответить
Гибридный патриархат.
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03.06.2021 22:48 Ответить
Слова "бандеровец" и "хохлы" не являются оскорблениями и на них не обижаются. А вот "менты ********" - это оскорбление должностного лица при исполнении им служебных обязанностей, и "срать на вашу украинскую православную церковь" - это оскорбление религиозных чувств верующих. Вот за это его можно раскрутить на всю катушку, на реальный срок, а не на штраф, который оплатят его прихожане, из своего кармана.
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03.06.2021 22:59 Ответить
Решение суда порадовало. Органы обязаны заняться антиукраинской деятельностью "попа" под прикрытием.... Пусть наложит на себя руки сам....
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03.06.2021 23:00 Ответить
правильнее - филиал фсб
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03.06.2021 23:14 Ответить
Щас местные прихожане будут его отмазывать. Они всегда горой за таких "святых отцов".
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03.06.2021 23:29 Ответить
Нужно было выключить камеры, и отх@ярить этого ублюдка, так, чтобы обосрался. Это разве священник, это мразь тратящая пожертвования на свои развлечения. Смердячая, продажная, кацапская подстилка из рпц.
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03.06.2021 23:56 Ответить
СБУ, и нарколог, психиатр и экзорцист. Я за комплексный подход к лечению)
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04.06.2021 00:21 Ответить
В этой системе однозначно нет справедливости, в чем лишний раз убеждаюсь. За пьяное вождение всего лишь штраф 17т и запрет вождения на год. А в РФ, с подачи РПЦ, объявлен приговор уже 99-му Свидетелю Иеговы. В Красноярске Андрею Ступникову дали 6 лет колонии за веру в Бога Иегову
https://jw-russia.org/news/2021/06/031551.html
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04.06.2021 06:05 Ответить
З цими "любителями рюзкого мира" треба проводити роз'яснювальну діяльність. Спілкуватися з ними. І ось коли вони будуть збирати руками, що зламані, свої вибиті зуби, то десь може трохи зрозуміють, що треба поводитися чемно та поважати Україну.
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04.06.2021 08:10 Ответить
Апелляция?А как же "покаяние",о котором ты людям впариваешь со своей сектой?Никогда не понимал:какого хрена я должен называть каких-то мудаков,что-то лепечущих на непонятном языке,продающих куски воска и изображения какого-то мужика,называя его Богом,КАКОГО ХРЕНА я должен называть это позорище в лохмотьях до пола ОТЦОМ да еще и СВЯТЫМ?
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04.06.2021 09:07 Ответить
СБУ должны заняться этими полицейскими!
Почему "бандеровец" для них оскорбление?
Священником, обзывавшим полицейских "бандеровцами", должна заняться СБУ, – суд - Цензор.НЕТ 2380
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04.06.2021 09:30 Ответить
 
 