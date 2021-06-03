Священником, обзывавшим полицейских "бандеровцами", должна заняться СБУ, – суд
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Священнослужителя оштрафовали на 17 000 грн за пьяное вождение и лишили прав на один год. Кроме этого, суд просит отреагировать на его поведение службу безопасности Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Глыбокского районного суда, информирует Цензор.НЕТ.
Решение было вынесено еще 14 мая. "Гражданин С. был признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, на него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 17 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами на один год (единственное возможное взыскание, предусмотренное для водителей ч.1 ст. 130 КУоАП)", - сказано в сообщении.
В суде отметили, что это решение ещё не вступило в силу, так как священник подал на него апелляцию.
"Кроме этого, по результатам рассмотрения судом направлено письмо в УСБУ в Черновицкой области с целью соответствующего реагирования на факты, установленные в ходе судебного разбирательства", - добавили в суде.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, священника УПЦ МП задержали на Буковине за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Он обзывал полицейских "бандеровской сволочью" и угрожал застрелить их "после прихода румын".
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-- я знаю...*)
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предать анафеме и сжечь сектанта-еретика на костре!
Бандеровцами назвал полицию, так это не нарушение. Крик души скорее.
"сломать кадило над головой, дать подсрачник, лишить гражданства и отправить в рашку......"
"Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань
1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, -
караються штрафом до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Ви зробили це РАЗОМ !!!!!
https://jw-russia.org/news/2021/06/031551.html
Почему "бандеровец" для них оскорбление?