Разоблачена масштабная коррупционная схема на Волынской таможне: у одного из руководителей изъято более $700 тыс., - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ГБР расследует злоупотребления на Волынской таможне, у одного из начальников таможенного поста изъяли более 700 тысяч долларов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили масштабные злоупотребления должностными лицами Волынской таможни Государственной таможенной службы Украины.

Установлено, что некоторые должностные лица за неправомерную выгоду способствуют незаконному перемещению грузов через государственную границу без уплаты таможенных платежей.

Схема организована сотрудниками руководящего звена Волынской таможни. Начальник одного из ее таможенных постов систематически собирал и аккумулировал у себя полученные деньги, часть которых распределял между другими правоохранительными структурами.

Как сообщили Цензор.НЕТ источники в ГБР, речь идет о таможенном посте "Ягодин".

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Следователи ГБР провели обыск его автомобиля на стационарном посту дороги Киев-Чоп в Ривненской области. Во время обыска изъято 704,3 тыс. долларов США.

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