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Волынь (924) коррупция (8388) таможня (1917) ГБР (2550)

Разоблачена масштабная коррупционная схема на Волынской таможне: у одного из руководителей изъято более $700 тыс., - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ГБР расследует злоупотребления на Волынской таможне, у одного из начальников таможенного поста изъяли более 700 тысяч долларов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили масштабные злоупотребления должностными лицами Волынской таможни Государственной таможенной службы Украины.

Установлено, что некоторые должностные лица за неправомерную выгоду способствуют незаконному перемещению грузов через государственную границу без уплаты таможенных платежей.

Схема организована сотрудниками руководящего звена Волынской таможни. Начальник одного из ее таможенных постов систематически собирал и аккумулировал у себя полученные деньги, часть которых распределял между другими правоохранительными структурами.

Как сообщили Цензор.НЕТ источники в ГБР, речь идет о таможенном посте "Ягодин".

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Следователи ГБР провели обыск его автомобиля на стационарном посту дороги Киев-Чоп в Ривненской области. Во время обыска изъято 704,3 тыс. долларов США.

Разоблачена масштабная коррупционная схема на Волынской таможне: у одного из руководителей изъято более $700 тыс., - ГБР 01
Разоблачена масштабная коррупционная схема на Волынской таможне: у одного из руководителей изъято более $700 тыс., - ГБР 02
Разоблачена масштабная коррупционная схема на Волынской таможне: у одного из руководителей изъято более $700 тыс., - ГБР 03

ГБР начало уголовное производство по факту незаконного обогащения начальника таможенного поста.

Также смотрите: ГБР разоблачило масштабную схему с многомиллионным занижением таможенной стоимости автомобилей из Грузии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет - офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение - ТУ ГБР во Львове
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Топ комментарии
+32
Разоблачена масштабная коррупционная схема на Волынской таможне: у одного из руководителей изъято более $700 тыс., - ГБР - Цензор.НЕТ 6035 Разоблачена масштабная коррупционная схема на Волынской таможне: у одного из руководителей изъято более $700 тыс., - ГБР - Цензор.НЕТ 6035 какой МВФ??????? МВФ это нищеброды)))))))))) ты погляди что у шестёрки в багажнике валялось, так это начальник, а выше него ещё сотня начальников покрупнее, те в прицепах возят))
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04.06.2021 13:27
+23
У МВФ можно и не просить кредит. ???
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04.06.2021 13:18
+17
Какая боль: 700штук прошло мимо общака зебилов. Смотрящий за таможнями - коля котлета в шоке!
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04.06.2021 13:27
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Правила форума Совет форумчан
У МВФ можно и не просить кредит. ???
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04.06.2021 13:18 Ответить
Разоблачена масштабная коррупционная схема на Волынской таможне: у одного из руководителей изъято более $700 тыс., - ГБР - Цензор.НЕТ 6035 Разоблачена масштабная коррупционная схема на Волынской таможне: у одного из руководителей изъято более $700 тыс., - ГБР - Цензор.НЕТ 6035 какой МВФ??????? МВФ это нищеброды)))))))))) ты погляди что у шестёрки в багажнике валялось, так это начальник, а выше него ещё сотня начальников покрупнее, те в прицепах возят))
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04.06.2021 13:27 Ответить
Волинська митниця без корупції-це фантастика ! Викрито масштабну корупційну схему на Волинській митниці: в одного з керівників вилучено понад $700 тис., - ДБР - Цензор.НЕТ 698
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04.06.2021 16:17 Ответить
Я скажу більше: вся, без винятку, українська митниця без корупції -фантастика.
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04.06.2021 17:46 Ответить
Має бути довічне ув'язнення! Відкупиться?! Без реформи зло охоронного СОЗУ, правозахист і цивілізоване державотворення в Україні не можливе?!!!
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05.06.2021 04:11 Ответить
шабашечка завалялась))) повара туда надо срочно, он там ягодичками потрусит и порядок наведёт Разоблачена масштабная коррупционная схема на Волынской таможне: у одного из руководителей изъято более $700 тыс., - ГБР - Цензор.НЕТ 4064
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04.06.2021 13:23 Ответить
Передвижной банк. Ноу-хау украинской таможни.
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04.06.2021 13:25 Ответить
Какая боль: 700штук прошло мимо общака зебилов. Смотрящий за таможнями - коля котлета в шоке!
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04.06.2021 13:27 Ответить
Да...Я помню, как четко, по принцыпу "мзду не беру..." работала таможня до этого бедлама..
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04.06.2021 16:21 Ответить
Да и не говорите, лишились дневной выручки!
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04.06.2021 16:56 Ответить
Он, судя по всему, долю малую в Киев вез...
Контрабас снова расцвел буйным цветом.
Одна моя знакомая с таможни, лившая слезы и клявшая Пороха за "нищенское существование", сейчас сказала: в Ягодине на въезд в Украину со стороны Польши через терминал бешеные очереди. Буду сидеть на работе, пока контрабас идет и снова можно заработать.
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04.06.2021 13:31 Ответить
...Контрабас снова расцвел буйным цветом...Та ні, він ніколи не вянув: що при Пороху, що при проффесорі,що при ющері. Пригальмовувася, коли у Києві змінювалась влада і "тарифи", а далі все вставало на свої місця і верталися старі схеми : хочеш торгувати імпортом - плати на митниці данину (іменно "данину" а не податки) і вези що хочеш. А кожна мала чи велика митниця, щоб не заважали "працювати" щомісяця везе до Києва частину "доходу" у китайських клітчастих торбах чи навалом, як в даному випадку. І коли у системі відбувається черговий "збій", тоді наші "доблесні органи" ловлять чергового експедитора з кешем. Через декілька днів керівники чи смотрящіє "порішають" питання і все встане на свої місця до наступного "збою", бо це вже не вперше. ....контрабанда товарів комерційного призначення, обсяги якої оцінюють у понад 13 мільярдів доларів за 2019 https://agronews.ua/news/shchorichni-koshty-vid-kontrabandy-v-ukraini-vdvichi-perevyshchuiut-dopomohu-mvf/
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04.06.2021 18:33 Ответить
Это касса за день или он общак в машине хранил?
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04.06.2021 13:31 Ответить
Он вез в Киев долю за май
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04.06.2021 17:17 Ответить
В 90-х, начальник смены в Шегини, зарабатывал в день 20-25тыс.долларов.
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04.06.2021 13:54 Ответить
Я не устаю поражаться маштабам коррупции на всех уровнях
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04.06.2021 14:02 Ответить
Викрито масштабну корупційну схему на Волинській митниці: в одного з керівників вилучено понад $700 тис., - ДБР - Цензор.НЕТ 9136
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04.06.2021 14:05 Ответить
Вовка перед обыском предупредили , а этого бедолагу нет, вот вам и результат))))
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04.06.2021 14:05 Ответить
Спорим, що (ні)одному з керівників митниці нічого не буде. От якби знайшли у нього 10 тис баксів, тоді та, посадили б. А 700 тис. то може і на підвищення піде
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04.06.2021 14:10 Ответить
не хотел делиться с оп?
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04.06.2021 14:15 Ответить
Тормози на дороге любую тачку 40-50 тыщ зеленых, и в 99% будут неправомерно нажитые... Ваш КО
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04.06.2021 14:25 Ответить
Сгноить всех ворюг на каторге особого режима.
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04.06.2021 14:49 Ответить
Уже извинились?
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04.06.2021 15:01 Ответить
Не переживайте, новые схемы внедрят.
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04.06.2021 15:15 Ответить
Какие там схемы?!!! Мозгов у этого быдла нет на умные схем. Как там ЗЕлупа говаривал? Наглые разбойники в сизых мундирах прикрытием мусоров, чикистов, прокурвов и т.п. бандитов там правят бал. Викрито масштабну корупційну схему на Волинській митниці: в одного з керівників вилучено понад $700 тис., - ДБР - Цензор.НЕТ 2632
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04.06.2021 15:54 Ответить
Ніби схему прикриють.
ЩаЗ,,,
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04.06.2021 15:41 Ответить
Имел дело с этой таможней еще в 2000 году. Судился с ними в Любомльском суде. Благодаря местному адвокату смог дать на лапу местному главному "судье". "Плата за справедливость" таким образом оказалась в несколько меньше. Там уже в то время рядом с трассой существовало местное "царское село" из мало не дворцов таможенных и прочих приграничных воров. Могу только представить, как этот "бедняцкий" город разросся. Викрито масштабну корупційну схему на Волинській митниці: в одного з керівників вилучено понад $700 тис., - ДБР - Цензор.НЕТ 5645 Викрито масштабну корупційну схему на Волинській митниці: в одного з керівників вилучено понад $700 тис., - ДБР - Цензор.НЕТ 8028
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04.06.2021 15:49 Ответить
в несколько раз
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04.06.2021 15:51 Ответить
Так работают люди И. Палицы.
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04.06.2021 16:25 Ответить
А хто із чиновників не краде? - нема таких. Ви тільки вдумайтеся - за посаду чиновника дають хабар в мільйон гривень.
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04.06.2021 17:45 Ответить
НАКАЛЯДУВАВ Викрито масштабну корупційну схему на Волинській митниці: в одного з керівників вилучено понад $700 тис., - ДБР - Цензор.НЕТ 1970
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04.06.2021 20:07 Ответить
расстрелять а у кго ото три грн
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04.06.2021 20:26 Ответить
Вот так почти запросто у одного такая цифра, такой ответ откуда мол. та стоило всех там в тот момент проверить---запросто бы удвоилось! И на Волыни. А как в Одессе и прочих больших местах и городах? Та запросто могут такие ВМФу давать наличку в займы на годик---крыша надёжная!
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04.06.2021 21:12 Ответить
Білі імпортери теж вимушені заносити з кожної машини і вагона - щоб ці уроди не заважали працювати.
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05.06.2021 07:23 Ответить
Вот у нас люди гамнистые! ВСЕ знают что на таможне берут взятки. Значит сами и дают. НИКТО не сдает преступников в погонах. И это ГОДАМИ.Почему не написали заяву и вот сейчас бы сказали что писал а в ответ замяли. НЕТ ЖЕ! Одни КУХОННЫЕ ЭКСПЕРТЫ, И вот первое крупное задержание и КТО виноват? НЕНЕШНЯЯ власть. ПРИ КАКОМ президенте были подобные залержания таможенников? И то.... ПРОСТО ВЕЗ. А вы хотите отрубить руки. Он просто ПЕРЕВОЗИЛ. мать вашу!! Транспортировка валюты это не преступление!
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05.06.2021 14:22 Ответить
Все финансовые проблемы страны можно решить за счет таможни! Если еще и остальное подправить , то и хотелки страны можно исполнить....Но мы колония под контролем колаборантов!
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05.06.2021 15:06 Ответить
Кіно. Його затримали не з хабарем, а просто з грошами. А довести, що це хабар буде надскладно, фактично неможливо. Будуть "помилки", випадкові і не дуже. Так чи інакше гроші повернуть, заплатять зарплату та відновлять на службі.
Для чого це кіно?
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05.06.2021 18:49 Ответить
 
 