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У экс-комбата 25-го батальона Дмитренко погибла 3-летняя дочь
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У экс-комбата 25-го батальона Дмитрия Дмитренко погибла 3-летняя дочь.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Евгений Лавров, информирует Цензор.НЕТ.
"Невероятная трагедия произошла в семье Дмитрия Дмитренко (сектор С, сухопутка) и Людмилы Исаевой (Фисташка 25 омпб). Дочь, 3 годика упала в яму с водой, с арахисом во рту. Ребенок захлебнулся. Спасти не удалось. Похороны субботу 12:00 с.Вабля возле Бородянки", - написал Лавров.
Семье Дмитренко можно помочь, перечислив деньги на карточку.
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