В екскомбата 25-го батальйону Дмитренка загинула 3-річна донька
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В екскомбата 25-го батальйону Дмитра Дмитренка загинула 3-річна донька.
Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив Євген Лавров, інформує Цензор.НЕТ.
"Неймовірна трагедія сталася в родині Дмитра Дмитренка (сектор С, сухопутка) і Людмили Ісаєвої (Фісташка, 25 ОМПБ). Дочка, 3 рочки впала в яму з водою, з арахісом у роті. Дитина захлинулася. Врятувати не вдалося. Похорон суботу 12:00 с. Вабля біля Бородянки", - написав Лавров.
Родині Дмитренка можна допомогти, перерахувавши гроші на картку.
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