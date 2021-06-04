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Дебаты Бутусова и Милованова. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и глава Наблюдательного совета "Укроборонпрома", советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов проводят дебаты в прямом эфире.
Дебаты проходят в эфире "Громадського", сообщает Цензор.НЕТ. Модератором выступает журналист Даниил Мокрик.
Напомним, ранее Бутусов публично обвинил Милованова в коррупции, ведь Киевская школа экономики получила заказ от "Укроборонпрома", когда Милованов вошел в Наблюдательный совет оборонного концерна. В ответ Милованов вызвал на Бутусова на "интеллектуальную дуэль".
Топ комментарии
+40 Шрек Баблокат
показать весь комментарий04.06.2021 19:44
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+28 Ruslan CS
показать весь комментарий04.06.2021 20:15
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Кстати, Рос Федерация тоже иностранное государство.
От і цього ПроФФесора не заважало б взяти за зябра та перевірити на вошивість, тобто на брехливість.
Очень некрасиво задавать вопросы именно Бутусову ка рассчитываются инвестиционные показатели, он что специалист - экономист? это экономический экзамен, кот принимает Милованов... Просто не ожидала такой некомпетентности вести дебаты... Сразу Милованов потерял свою привлекательность...