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В Одессе пока не рекомендуют купаться
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
После ливней море оказалась загрязненным поверхностными водами, и власти советуют воздержаться от купания.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Одесского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.
"С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, ГУ Госпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения", - сказано в сообщении.
Черное море у Одессы загрязнено после ливней, которые прошли в регионе 12 и 13 июня. В результате в акваторию городских пляжей попало большое количество поверхностных вод.
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В море попало много пресной воды.
Скоро начнётся.
Фото 2019 года.