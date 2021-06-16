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Новости Происшествия
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В Одессе пока не рекомендуют купаться

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Одессе пока не рекомендуют купаться

После ливней море оказалась загрязненным поверхностными водами, и власти советуют воздержаться от купания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Одесского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, ГУ Госпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения", - сказано в сообщении.

Черное море у Одессы загрязнено после ливней, которые прошли в регионе 12 и 13 июня. В результате в акваторию городских пляжей попало большое количество поверхностных вод.

Читайте: "Укрзализныця" запустила 11 дополнительных поездов к морю

Автор: Ольга Лузан
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"Купатися чи не купатися?" (С)
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15.06.2021 18:59 Ответить
Это только начало.
В море попало много пресной воды.
Скоро начнётся.
Фото 2019 года.
Купаться пока не рекомендуют в Одессе - Цензор.НЕТ 1165
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15.06.2021 19:01 Ответить
Ага - в воде обнаружили кишечные палочки сантиметров по 10-15...
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15.06.2021 19:10 Ответить
Кишечная в море обнаружена палочка.
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15.06.2021 19:14 Ответить
Купаться пока не рекомендуют в Одессе - Цензор.НЕТ 9176
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15.06.2021 20:30 Ответить
Закони є але всім на них начхати, ті хто повинен слідкувати просто роками бере хабарі і закриває очі і так при кожній владі.
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15.06.2021 19:32 Ответить
Йоди Майстра стиль відчув у новини заголовку я.
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15.06.2021 20:28 Ответить
До 14 года невозможно было купаться в Крыму.Теперь молчат - стало хорошо? Теперь на очереди Одесса.Интересно,кто заказывает этот шансон? Кто бы это мог быть?
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15.06.2021 20:34 Ответить
Ну хоть писять в море можно ? Не всё так плохо.
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15.06.2021 22:42 Ответить
Гидував, гидую, буду гидувати одесские пляжи. Ни разу не купался на одесских пляжах Не хватало чуму зацепить из размытых старых чумных кладбищ.
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16.06.2021 00:59 Ответить
 
 