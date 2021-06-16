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НКРЭКУ отказалась останавливать манипуляции с ценами на рынке электроэнергии, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

НКРЭКУ отказалась останавливать манипуляции с ценами на рынке электроэнергии, - эксперт

Тарифная комиссия НКРЭКУ несмотря на обращение Министерства энергетики отказалась прекращать массовые манипуляции на рынке электрической энергии, которые приводят к убыткам государственных энергокомпаний.

Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вместо того, чтобы бороться с массовыми манипуляциями на рынке электроэнергии, которые обвалили цену на оптовом рынке и является угрозой прохождению осенне-зимнего периода, НКРЭКУ пересматривает методику предельных цен. Таким образом регулятор отказывается отменять существующие искусственные ограничения на рынке и игнорирует призывы генерирующих компаний решить проблемы на рынке, оставляя их с ними один на один",- сообщил Омельченко.

Решение НКРЭКУ отвергнуть предложения Минэнерго и участников рынка по ликвидации ценовых манипуляций и пересмотреть уровень прайс-кэпов эксперт назвал нелогичным и таким, что не пойдет на пользу энергосистеме.

"Новая Методика установления предельных цен на рынке э/э - это путь в никуда. Украина нуждается в полной отмене ценовых ограничений, а не их пересмотре. Сегодня именно из-за ручного регулирования цен и необоснованных оптовых цен на рынке генерирующие компании сегодня несут убытки, а система надежного энергоснабжения государства разрушается", - подчеркнул эксперт.

Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЭКУ пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардные убытки "Энергоатома" и других государственных компаний.

НКРЭКУ признала, что на рынке существуют махинации с ценами лишь 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

10 июня Минэнерго повторно призвало НКРЭКУ прекратить махинации, однако в ответ глава комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию "Энергоатом" в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.

16 июня НКРЭКУ опять отказалось выполнять рекомендации Минэнерго, которые были призваны остановить махинации трейдеров с перепродажей электроэнергии государственных компаний.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НКРЕКП) - є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України .

НКРЭКУ отказалась останавливать манипуляции с ценами на рынке электроэнергии, - эксперт - Цензор.НЕТ 7693
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16.06.2021 19:07
+4
А кто-то мог бы более подробно нарисовать схему манипуляций?
Чтобы понять , сколько лишних денег платят украинцы
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16.06.2021 18:56
+3
Ну як це "останавлівать маніпуляції", якщо НКРЭКУ створювали саме для маніпулювання тарифами? НКРЭКУ отказалась останавливать манипуляции с ценами на рынке электроэнергии, - эксперт - Цензор.НЕТ 6013
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16.06.2021 19:00
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Зелена плінява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!))
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16.06.2021 18:55 Ответить
думки зебіла це феєрично НКРЭКУ отказалась останавливать манипуляции с ценами на рынке электроэнергии, - эксперт - Цензор.НЕТ 7691
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16.06.2021 19:10 Ответить
Ну по крайней мере не отпускали Бене и Ахметке энергию по 65 коп, при том, что Ахметка продает ее же со своих ТЭС и ТЭЦ по 2.20 грн.

НКРЭКУ отказалась останавливать манипуляции с ценами на рынке электроэнергии, - эксперт - Цензор.НЕТ 7361

И тарифы "счастливому" населению не поднимали 2 раза в год.

НКРЭКУ отказалась останавливать манипуляции с ценами на рынке электроэнергии, - эксперт - Цензор.НЕТ 8894
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16.06.2021 19:13 Ответить
Высралось недолуге? С облегченьицем? Только какое отношение твой высер имеет к теме НКРЕ? А, жалкий врун?

НКРЭКУ отказалась останавливать манипуляции с ценами на рынке электроэнергии, - эксперт - Цензор.НЕТ 7931
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16.06.2021 19:23 Ответить
как раз до лета 2019 ахметка продавал по 2,20, а цена электроэнергии была установленная НКРЭКУ для всех потребителей одна (1 или 2 категории) с учетом доставки и распределения
цена на газ населению была поднята до 8548,92 грн 1 ноября 2018
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16.06.2021 19:27 Ответить
Ага, а сейчас пониженную цену газа для населения подскажешь? На сколько стали меньше платить? А также подешевевшие тарифы энергии для домогосподарств мне дашь?

И я для бизнеса до лета 2019 платил за энергию по 2 грн с копейками, а сейчас по 5 грн с копейками. Наверное Порох поднял?
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16.06.2021 19:33 Ответить
могу сказать цену газа на хабе в Германии 375 баксов и по формуле Дюсельдорф + для Украины свой газ уже стоит 405 баксов без НДС, кто ввел формулу ?
цена в 2018 была 1 кат 1,72 грн. 2 категории 2,14 без НДС и не было никакого тарифа для выплат зеленой энергетике, кто в Закон ввел выплаты зеленой энергетики в стоимость транспортировки?
теперь по Закону платят потребители по 29 коп для зеленой энергетике
5 грн это кто платит?
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16.06.2021 19:51 Ответить
Сколько сколько? НКРЭКУ отказалась останавливать манипуляции с ценами на рынке электроэнергии, - эксперт - Цензор.НЕТ 541

https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-quotations/Natural%20gas/
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16.06.2021 19:57 Ответить
В тебя какая то страница сайта галимая
Вот страница с нормальным отображением
https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-quotations/natural-gas/medium-and-long-term-market/
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17.06.2021 16:32 Ответить
А кто-то мог бы более подробно нарисовать схему манипуляций?
Чтобы понять , сколько лишних денег платят украинцы
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16.06.2021 18:56 Ответить
Агада,не дождетесь)))...
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16.06.2021 19:04 Ответить
Тут скоріше йдеться не про завищені ціни, а про купівлю е/е "ким потрібно" по цінам нижче собівартості.
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16.06.2021 19:15 Ответить
как раз наоборот, не хотят потребители круглосуточно закупать по 2 грн,
себестоимость можно сделать и 3 грн
https://www.oree.com.ua/index.php/indexes
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16.06.2021 19:33 Ответить
В этом месте кто-то удивился?
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16.06.2021 18:58 Ответить
и они все за нас и те и эти.
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16.06.2021 18:58 Ответить
Усьо для народу.
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16.06.2021 18:58 Ответить
Ну як це "останавлівать маніпуляції", якщо НКРЭКУ створювали саме для маніпулювання тарифами? НКРЭКУ отказалась останавливать манипуляции с ценами на рынке электроэнергии, - эксперт - Цензор.НЕТ 6013
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16.06.2021 19:00 Ответить
Да ****.ти 10гр.квт/ч.Мудрий нарид зплотют вын щедрый.
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16.06.2021 19:03 Ответить
Да ****.ти 10гр.квт/ч.Мудрий нарид зплотют вын щедрый.
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16.06.2021 19:03 Ответить
якщо народ не заперечує безбашених цін, то чому б це терпляче стадо не доїти далі? раби... НКРЭКУ отказалась останавливать манипуляции с ценами на рынке электроэнергии, - эксперт - Цензор.НЕТ 9987
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16.06.2021 19:03 Ответить
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НКРЕКП) - є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України .

НКРЭКУ отказалась останавливать манипуляции с ценами на рынке электроэнергии, - эксперт - Цензор.НЕТ 7693
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16.06.2021 19:07 Ответить
Раньше электроплиты считались по меньшему тарифу
А сейчас все убрали .
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16.06.2021 19:09 Ответить
Быдло должно страдать
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16.06.2021 19:09 Ответить
напішитє зелєнскому пісьмо он жеж ні знаєт)
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16.06.2021 19:11 Ответить
Зеленский за электроэнергию наверное получает субсидию
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16.06.2021 19:14 Ответить
Дякуйте минулому парламенту котрий приймав тарифи на зелену енергію.Звідти всі ціни і випливають,бо треба виплачувать борги,а платить буде народ а не його слуги. НКРЭКУ отказалась останавливать манипуляции с ценами на рынке электроэнергии, - эксперт - Цензор.НЕТ 7878
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16.06.2021 19:26 Ответить
до 2030 года нужно будет выплатить тем "инвесторам" 25 лярдов евро,
за такие деньги можно построить еще одну Запорожскую АЭС с городом Энергодар
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16.06.2021 19:53 Ответить
Решение НКРЭКУ отвергнуть предложения Минэнерго и участников рынка по ликвидации ценовых манипуляций и пересмотреть уровень прайс-кэпов эксперт назвал нелогичным и таким, что не пойдет на пользу энергосистеме.Источник: https://censor.net/ru/n3271864. И принесут вред папе Бене и Ахмету.
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16.06.2021 20:57 Ответить
 
 