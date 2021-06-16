НКРЭКУ отказалась останавливать манипуляции с ценами на рынке электроэнергии, - эксперт
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Тарифная комиссия НКРЭКУ несмотря на обращение Министерства энергетики отказалась прекращать массовые манипуляции на рынке электрической энергии, которые приводят к убыткам государственных энергокомпаний.
Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Вместо того, чтобы бороться с массовыми манипуляциями на рынке электроэнергии, которые обвалили цену на оптовом рынке и является угрозой прохождению осенне-зимнего периода, НКРЭКУ пересматривает методику предельных цен. Таким образом регулятор отказывается отменять существующие искусственные ограничения на рынке и игнорирует призывы генерирующих компаний решить проблемы на рынке, оставляя их с ними один на один",- сообщил Омельченко.
Решение НКРЭКУ отвергнуть предложения Минэнерго и участников рынка по ликвидации ценовых манипуляций и пересмотреть уровень прайс-кэпов эксперт назвал нелогичным и таким, что не пойдет на пользу энергосистеме.
"Новая Методика установления предельных цен на рынке э/э - это путь в никуда. Украина нуждается в полной отмене ценовых ограничений, а не их пересмотре. Сегодня именно из-за ручного регулирования цен и необоснованных оптовых цен на рынке генерирующие компании сегодня несут убытки, а система надежного энергоснабжения государства разрушается", - подчеркнул эксперт.
Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЭКУ пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардные убытки "Энергоатома" и других государственных компаний.
НКРЭКУ признала, что на рынке существуют махинации с ценами лишь 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.
10 июня Минэнерго повторно призвало НКРЭКУ прекратить махинации, однако в ответ глава комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию "Энергоатом" в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.
16 июня НКРЭКУ опять отказалось выполнять рекомендации Минэнерго, которые были призваны остановить махинации трейдеров с перепродажей электроэнергии государственных компаний.
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И тарифы "счастливому" населению не поднимали 2 раза в год.
цена на газ населению была поднята до 8548,92 грн 1 ноября 2018
И я для бизнеса до лета 2019 платил за энергию по 2 грн с копейками, а сейчас по 5 грн с копейками. Наверное Порох поднял?
цена в 2018 была 1 кат 1,72 грн. 2 категории 2,14 без НДС и не было никакого тарифа для выплат зеленой энергетике, кто в Закон ввел выплаты зеленой энергетики в стоимость транспортировки?
теперь по Закону платят потребители по 29 коп для зеленой энергетике
5 грн это кто платит?
https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-quotations/Natural%20gas/
Вот страница с нормальным отображением
https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-quotations/natural-gas/medium-and-long-term-market/
Чтобы понять , сколько лишних денег платят украинцы
себестоимость можно сделать и 3 грн
https://www.oree.com.ua/index.php/indexes
А сейчас все убрали .
за такие деньги можно построить еще одну Запорожскую АЭС с городом Энергодар