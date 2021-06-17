Двое военнослужащих 55-й ОАБр крали со склада и продавали военное имущество, - прокуратура. ФОТО
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В Запорожской области правоохранителями задержаны двое военнослужащих 55-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ по факту хищения военного имущества (ч. 3 ст. 410 УК Украины).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.
По данным следствия, указанные лица, имея свободный доступ к складским помещениям воинской части, совершали кражи вещевого имущества (бронежилеты, каски, спальные мешки), которые в дальнейшем сбывали за денежные средства.
Во время сбыта похищенного вещевого имущества военнослужащих задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас проводятся обыски по месту жительства задержанных, решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения.
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русня, говорят, чеченцам продавала не только все что нужно для пленения солдатиков, но и самих солдатиков.
б*же, ну невозможно человека, особенно советского(!) убедить шо воровать это не очень неплохо то.
\\\\\\\\\\\\\\\Работал я в свое время в организации, которая эксплуатирует три морских добывающих платформы на дальнем востоке нашей родины. Вот пара зарисовок оттуда:
1. Каждая из платформ в обязательно порядке оснащена спасательными плотами. Это не надувная хлипкая конструкция и не херня из бревен и веревок - это высокотехнологичное изделие из стеклопластика, полностью закрываемое, с люками и мотором. Кто хочет - гуглите TEMPSC.
Такая конструкция позволяет спасаться и спускать плот даже в шторм. Рассчитано было так, что такой плот с людьми внутри может продержаться автономно довольно долго, до подхода спасателей. Опять же, в соответствии с правилами плот этот оснащен всякими штуками для жизнеобеспечения - свистки, фонари, запас воды, жилеты и пр.
Так мне тамошний специалист по охране труда рассказывал, что они вынуждены были увеличить количество инспекций этих плотов и постоянно пополнять запасы средств жизнеобеспечения. Люди, которые работают на нефтяной платформе, у которых зарплата как у директора банка, люди, для которых этот плот является последней надеждой на спасение, случись что - эти люди ******* с плотов батареи для радиобуя, фонари, свистки и ПИТЬЕВУЮ МАТЬЕГО ВОДУ! В бутылочках полулитровых. У них в столовой 5 сортов мяса и рыбы, гарниры, молочка, соки, мороженое, но воду ******* постоянно. Потому, что пить охота, а идти далеко.
Он говорит "мы собрание собираем с персоналом, спрашиваем их "вы понимаете, что эти фонари и эта вода - ваш же шанс на жизнь? Что в случае происшествия вы же можете оказаться в плоту, который вы разукомплектовали, сами же в жопе без связи и воды?". Все все понимают, но каждые **** полгода плоты разукомплектованы вдрызг!" Просвечивают багаж по прилету с платформы - у мужика спасательный жилет в сумке. Зачем тебе **** спасательный жилет в твоих степях? Молчит, и глаза жалобные - не увольняй начальник, бес попутал.
2. История более трешовая и менее понятная. На досмотре по прилету с платформы попадается один из младших менеджеров кейтеринговой компании, которая кормила людей на платформе с...КОРОБКОЙ МОРОЖЕННЫХ КУРИНЫХ ОКОРОЧКОВ. Думаете все? *******! ПРОСРОЧЕННЫХ!!! Просроченных *****, предназначенных к утилизации, окорочков! Коробку стандартную, столько в ней, килограмм 7?
Менеджер отдела морских объектов так ***** от этого, что попросил чувака перед увольнением заглянуть к нему на разговор:
- Ты же знал, что багаж просвечивают после прилета с платформы?
- Знал.
- И все равно повез?
- Повез.
- Что твой проступок вскроется, а это 100% увольнение - тоже знал?
- Ну..да.
- Почему? Это же просроченные окорочка мороженые, тебе что, дома есть нечего? Тебе домой лететь 9 часов, они же все равно растают. В чем смысл?
- Ну, понимаете, мне когда сказали что они просроченные и их нужно утилизировать как отходы - я так не могу. У меня рука просто не поднялась. Они мне не нужны и даром, я прекрасно догадывался, что их найдут у меня с вероятностью 99% НО Я НЕ МОГУ ПО ДРУГОМУ!
Мудак потерял работу, на которой он получал 250-300 за вахту за коробку сырой курицы. Но по другому он не мог!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
у нас как - Вася не взял .... взятку 20к. евро = ну и дурак то.
я ненавижу коррупцию .... но шоп Вася порешал то
че ту "ерничаешь" то? совки так научили.
я не шучу, бо в Австро-венгрии такого вроде же бы не было то?
но вот у ватников = жесть вообще. трупы в сараях держат на севере и... ну реально Невзоров говорил - я думаю - куда и с кого там революция то - терпилы тупые
в курсе о "пожатии трех рук"?
т.е. - ты знаешь Васю, а он знает Витю, а тот комбата = .....
что неясно, я не понимаю. солдатам как раз и надо шоб вычислять дурачков(я не говорю "ромов" или кого то там еще типо пролетариев)
- просто если напр. кто-то левый "жебрает"(ты понял слово, нет?) у метро(поезд такой, под землей едет), то его могут спросить
Франция, или то есть Бельгия - признала?
ибо там тока за фотографии Бельгию надо слегка..... не перехватывать руснявые бомбоносцы то.
да и Франция тоже наверное как и все делала то
какой же условный рефлекс так закрепится?
В постсовке просто эпидемия клептомании. Воровали десятилетиями, вот и выработалась привычка... Те воруют, где плохо лежит, те налоги не платят, те бюджет воруют...
Неизвестно, как с этим покончить. Это страшнейшая беда. Страшнее врага нет.