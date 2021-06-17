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Двое военнослужащих 55-й ОАБр крали со склада и продавали военное имущество, - прокуратура. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Запорожской области правоохранителями задержаны двое военнослужащих 55-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ по факту хищения военного имущества (ч. 3 ст. 410 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

Двое военнослужащих 55-й ОАБр крали со склада и продавали военное имущество, - прокуратура 01

По данным следствия, указанные лица, имея свободный доступ к складским помещениям воинской части, совершали кражи вещевого имущества (бронежилеты, каски, спальные мешки), которые в дальнейшем сбывали за денежные средства.

Во время сбыта похищенного вещевого имущества военнослужащих задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.

Двое военнослужащих 55-й ОАБр крали со склада и продавали военное имущество, - прокуратура 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Хищение военного имущества выявлено в одном из вузов Минобороны в Харькове, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Двое военнослужащих 55-й ОАБр крали со склада и продавали военное имущество, - прокуратура 03

Сейчас проводятся обыски по месту жительства задержанных, решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
А какие патриотическо-героические тату. Эти руки не могут воровать!
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17.06.2021 17:26
+4
а вот так как унитазы в НАСА покупали как будто они из платины, и вообще - драка за госзаказы везде стоит очень крупная, только перья летят, - но все и везде патриоты.
русня, говорят, чеченцам продавала не только все что нужно для пленения солдатиков, но и самих солдатиков.
б*же, ну невозможно человека, особенно советского(!) убедить шо воровать это не очень неплохо то.
\\\\\\\\\\\\\\\Работал я в свое время в организации, которая эксплуатирует три морских добывающих платформы на дальнем востоке нашей родины. Вот пара зарисовок оттуда:

1. Каждая из платформ в обязательно порядке оснащена спасательными плотами. Это не надувная хлипкая конструкция и не херня из бревен и веревок - это высокотехнологичное изделие из стеклопластика, полностью закрываемое, с люками и мотором. Кто хочет - гуглите TEMPSC.

Такая конструкция позволяет спасаться и спускать плот даже в шторм. Рассчитано было так, что такой плот с людьми внутри может продержаться автономно довольно долго, до подхода спасателей. Опять же, в соответствии с правилами плот этот оснащен всякими штуками для жизнеобеспечения - свистки, фонари, запас воды, жилеты и пр.

Так мне тамошний специалист по охране труда рассказывал, что они вынуждены были увеличить количество инспекций этих плотов и постоянно пополнять запасы средств жизнеобеспечения. Люди, которые работают на нефтяной платформе, у которых зарплата как у директора банка, люди, для которых этот плот является последней надеждой на спасение, случись что - эти люди ******* с плотов батареи для радиобуя, фонари, свистки и ПИТЬЕВУЮ МАТЬЕГО ВОДУ! В бутылочках полулитровых. У них в столовой 5 сортов мяса и рыбы, гарниры, молочка, соки, мороженое, но воду ******* постоянно. Потому, что пить охота, а идти далеко.

Он говорит "мы собрание собираем с персоналом, спрашиваем их "вы понимаете, что эти фонари и эта вода - ваш же шанс на жизнь? Что в случае происшествия вы же можете оказаться в плоту, который вы разукомплектовали, сами же в жопе без связи и воды?". Все все понимают, но каждые **** полгода плоты разукомплектованы вдрызг!" Просвечивают багаж по прилету с платформы - у мужика спасательный жилет в сумке. Зачем тебе **** спасательный жилет в твоих степях? Молчит, и глаза жалобные - не увольняй начальник, бес попутал.

2. История более трешовая и менее понятная. На досмотре по прилету с платформы попадается один из младших менеджеров кейтеринговой компании, которая кормила людей на платформе с...КОРОБКОЙ МОРОЖЕННЫХ КУРИНЫХ ОКОРОЧКОВ. Думаете все? *******! ПРОСРОЧЕННЫХ!!! Просроченных *****, предназначенных к утилизации, окорочков! Коробку стандартную, столько в ней, килограмм 7?
Менеджер отдела морских объектов так ***** от этого, что попросил чувака перед увольнением заглянуть к нему на разговор:
- Ты же знал, что багаж просвечивают после прилета с платформы?
- Знал.
- И все равно повез?
- Повез.
- Что твой проступок вскроется, а это 100% увольнение - тоже знал?
- Ну..да.
- Почему? Это же просроченные окорочка мороженые, тебе что, дома есть нечего? Тебе домой лететь 9 часов, они же все равно растают. В чем смысл?
- Ну, понимаете, мне когда сказали что они просроченные и их нужно утилизировать как отходы - я так не могу. У меня рука просто не поднялась. Они мне не нужны и даром, я прекрасно догадывался, что их найдут у меня с вероятностью 99% НО Я НЕ МОГУ ПО ДРУГОМУ!

Мудак потерял работу, на которой он получал 250-300 за вахту за коробку сырой курицы. Но по другому он не мог!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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17.06.2021 17:29
+4
Чем больше героических татушек, мужественных бородок, агрессивных патчей, нашивочек, значков, тем чаще всего сидел в тылу, на складе и за компом, а то и дербанил
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17.06.2021 17:32
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Ну как так?
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17.06.2021 17:24 Ответить
а вот так как унитазы в НАСА покупали как будто они из платины, и вообще - драка за госзаказы везде стоит очень крупная, только перья летят, - но все и везде патриоты.
русня, говорят, чеченцам продавала не только все что нужно для пленения солдатиков, но и самих солдатиков.
б*же, ну невозможно человека, особенно советского(!) убедить шо воровать это не очень неплохо то.
\\\\\\\\\\\\\\\Работал я в свое время в организации, которая эксплуатирует три морских добывающих платформы на дальнем востоке нашей родины. Вот пара зарисовок оттуда:

1. Каждая из платформ в обязательно порядке оснащена спасательными плотами. Это не надувная хлипкая конструкция и не херня из бревен и веревок - это высокотехнологичное изделие из стеклопластика, полностью закрываемое, с люками и мотором. Кто хочет - гуглите TEMPSC.

Такая конструкция позволяет спасаться и спускать плот даже в шторм. Рассчитано было так, что такой плот с людьми внутри может продержаться автономно довольно долго, до подхода спасателей. Опять же, в соответствии с правилами плот этот оснащен всякими штуками для жизнеобеспечения - свистки, фонари, запас воды, жилеты и пр.

Так мне тамошний специалист по охране труда рассказывал, что они вынуждены были увеличить количество инспекций этих плотов и постоянно пополнять запасы средств жизнеобеспечения. Люди, которые работают на нефтяной платформе, у которых зарплата как у директора банка, люди, для которых этот плот является последней надеждой на спасение, случись что - эти люди ******* с плотов батареи для радиобуя, фонари, свистки и ПИТЬЕВУЮ МАТЬЕГО ВОДУ! В бутылочках полулитровых. У них в столовой 5 сортов мяса и рыбы, гарниры, молочка, соки, мороженое, но воду ******* постоянно. Потому, что пить охота, а идти далеко.

Он говорит "мы собрание собираем с персоналом, спрашиваем их "вы понимаете, что эти фонари и эта вода - ваш же шанс на жизнь? Что в случае происшествия вы же можете оказаться в плоту, который вы разукомплектовали, сами же в жопе без связи и воды?". Все все понимают, но каждые **** полгода плоты разукомплектованы вдрызг!" Просвечивают багаж по прилету с платформы - у мужика спасательный жилет в сумке. Зачем тебе **** спасательный жилет в твоих степях? Молчит, и глаза жалобные - не увольняй начальник, бес попутал.

2. История более трешовая и менее понятная. На досмотре по прилету с платформы попадается один из младших менеджеров кейтеринговой компании, которая кормила людей на платформе с...КОРОБКОЙ МОРОЖЕННЫХ КУРИНЫХ ОКОРОЧКОВ. Думаете все? *******! ПРОСРОЧЕННЫХ!!! Просроченных *****, предназначенных к утилизации, окорочков! Коробку стандартную, столько в ней, килограмм 7?
Менеджер отдела морских объектов так ***** от этого, что попросил чувака перед увольнением заглянуть к нему на разговор:
- Ты же знал, что багаж просвечивают после прилета с платформы?
- Знал.
- И все равно повез?
- Повез.
- Что твой проступок вскроется, а это 100% увольнение - тоже знал?
- Ну..да.
- Почему? Это же просроченные окорочка мороженые, тебе что, дома есть нечего? Тебе домой лететь 9 часов, они же все равно растают. В чем смысл?
- Ну, понимаете, мне когда сказали что они просроченные и их нужно утилизировать как отходы - я так не могу. У меня рука просто не поднялась. Они мне не нужны и даром, я прекрасно догадывался, что их найдут у меня с вероятностью 99% НО Я НЕ МОГУ ПО ДРУГОМУ!

Мудак потерял работу, на которой он получал 250-300 за вахту за коробку сырой курицы. Но по другому он не мог!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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17.06.2021 17:29 Ответить
А какие патриотическо-героические тату. Эти руки не могут воровать!
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17.06.2021 17:26 Ответить
ага
у нас как - Вася не взял .... взятку 20к. евро = ну и дурак то.
я ненавижу коррупцию .... но шоп Вася порешал то
че ту "ерничаешь" то? совки так научили.
я не шучу, бо в Австро-венгрии такого вроде же бы не было то?
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17.06.2021 17:32 Ответить
Да что вы говорите?! Коррупция остается серьезной проблемой для ведения бизнеса в Никарагуа. В целом в Никарагуа существует хорошо развитая законодательная база, на практике антикоррупционные учреждения очень подвержены политическому влиянию.
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17.06.2021 17:37 Ответить
кто то сказал про народ и власть - заслужили....
но вот у ватников = жесть вообще. трупы в сараях держат на севере и... ну реально Невзоров говорил - я думаю - куда и с кого там революция то - терпилы тупые
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17.06.2021 17:45 Ответить
Чем больше героических татушек, мужественных бородок, агрессивных патчей, нашивочек, значков, тем чаще всего сидел в тылу, на складе и за компом, а то и дербанил
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17.06.2021 17:32 Ответить
ватник, за тату и бородки и то шо ты высрал, спросят если начудил - где служил, когда и кого знаешь, а также комбат кто и когда там и там был и чем командовал, - и ты садишься на бутылку, скепя скрепами
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17.06.2021 17:37 Ответить
Тут с вашим личным опытом спорить не буду...
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17.06.2021 17:38 Ответить
та шо мне опыт то?

в курсе о "пожатии трех рук"?
т.е. - ты знаешь Васю, а он знает Витю, а тот комбата = ..... Двое военнослужащих 55-й ОАБр крали со склада и продавали военное имущество, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3107
что неясно, я не понимаю. солдатам как раз и надо шоб вычислять дурачков(я не говорю "ромов" или кого то там еще типо пролетариев)
- просто если напр. кто-то левый "жебрает"(ты понял слово, нет?) у метро(поезд такой, под землей едет), то его могут спросить
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17.06.2021 17:43 Ответить
Не выше прапорщика, откупится не возможно. А может политическое давление?
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17.06.2021 17:35 Ответить
от крысы!
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17.06.2021 17:27 Ответить
Начальник склада, наверное, руки потирает. Это ж просто подарок какой-то. Сейчас на них эшелон спижж..ого добра повесят. Двое военнослужащих 55-й ОАБр крали со склада и продавали военное имущество, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2063
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17.06.2021 17:30 Ответить
Из разряда "А че сразу я???"
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17.06.2021 17:40 Ответить
И правильно сделают! И вкатать на полную катушку за эшелон добра... И это будет справедливо!. Ибо "война" не должна ограничиваться только военным налогом для работяг и пацанами в окопах, но и самой суровой ответственностью для всех подонков: внешних и внутренних...
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17.06.2021 17:43 Ответить
нашли воров. а главнокомандующий, начштаба и прочая штадная пздота не ворует?
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17.06.2021 17:31 Ответить
Военных во время войны за такие преступления расстреливали перед строем. Но у нас же войны нет. Агрессия есть, страна агрессор есть, а войны нет.
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17.06.2021 17:31 Ответить
ага, давай лично убей человека. хотя.... Олег Блохин убил чет 20000 людей и норм ему было, герой трудика чо... и тут некоторые срут на немцев и Муссолини, у которых хотя бы суд был и не за просто донос
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17.06.2021 17:34 Ответить
Германия официально признала геноцид племен гереро и нама... особенно, зверства, совершенные в период с 1904 по 1908 годы
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17.06.2021 17:43 Ответить
и это хорошо, это там все знают и т.д.
Франция, или то есть Бельгия - признала?
ибо там тока за фотографии Бельгию надо слегка..... не перехватывать руснявые бомбоносцы то.
да и Франция тоже наверное как и все делала то
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17.06.2021 17:48 Ответить
Вот, блеать, не поверю, что не зам по тыл, ни куча иных тыловых клерков об этом нифига не знали!
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17.06.2021 17:35 Ответить
для того,что бы все это прекратилось,неотвратимость наказания должна быть как минимум в трех поколениях....а у нас в одном поколении то строже,то гуляй рванина.
какой же условный рефлекс так закрепится?
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17.06.2021 17:46 Ответить
Я так понимаю, что 10 % военного сбора уже можно отменять.
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17.06.2021 17:58 Ответить
Такое от самого низа до самого верха. На одной из фирм в Польше соотечественник украл... пинцет, спрятав его в трусы. Причём все ежедневно через рамку металлоискателя проходили, и он тоже...
В постсовке просто эпидемия клептомании. Воровали десятилетиями, вот и выработалась привычка... Те воруют, где плохо лежит, те налоги не платят, те бюджет воруют...
Неизвестно, как с этим покончить. Это страшнейшая беда. Страшнее врага нет.
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17.06.2021 18:18 Ответить
раньше с тату даже в мусарню не брали!, сейчас расписные патриоты тырят со складов пайки....
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17.06.2021 18:29 Ответить
А як щодо тих, хто напряму із військового бюджету або із закупівель тирить?
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17.06.2021 18:34 Ответить
ххпххахаха я тут живу..еще по телеку помню командир давал интервью...
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17.06.2021 18:44 Ответить
Ніколи не чув про бойові звитяги 55-ої але тепер бачу, що їхня спеціалізація в іншому
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17.06.2021 18:54 Ответить
Деякі ...... для себе визначили, що Революція гідності мала на меті лише повдягати вишиванки і військову форму. Як пи....дили, так і пи...дять, сволота!
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17.06.2021 19:30 Ответить
у кого дешевле товар? у продавца или у производителя? У сторожа охраняющего склад!!
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17.06.2021 20:57 Ответить
 
 