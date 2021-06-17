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Новости Политика Украины
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СНБО (4374) продовольствие (251) Палица (64) За Майбутнє (26)

СНБО должен рассмотреть угрозу дефицита продовольствия, – Палица

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СНБО должен рассмотреть угрозу дефицита продовольствия, – Палица

Отсутствие адекватной реакции правительства на резкий рост мировых цен привело к тому, что уже осенью в Украине может возникнуть дефицит продовольствия. Это угроза национальной безопасности, которую необходимо срочно вынести на рассмотрение СНБО.

Об этом заявил лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Бездействие правительства привело к тому, что уже осенью в Украине может возникнуть дефицит продовольствия, и мы будем вынуждены закупать агросырье в Европе по гораздо более высоким ценам. Это реальная угроза национальной безопасности, которую нельзя допустить! Призываю президента срочно созвать Совет национальной безопасности и обороны и рассмотреть вопросы обеспечения продовольственной безопасности Украины", - заявил Палица.

По его словам, необходимо ограничить экспорт сырья и продовольствия для предотвращения значительного роста цен на внутреннем рынке, а также ввести дополнительные стимулы для ввоза в Украину сырья и товаров критического импорта.

Кроме того, Игорь Палица призывает пересмотреть социальные стандарты в соответствии с ростом цен на продукты питания и коммунальные услуги, в частности, размеры минимальной пенсии, зарплаты и материальной помощи для малообеспеченных и многодетных семей.

Также, по словам народного депутата, Верховная Рада обратиться в Национальный банк Украины относительно пересмотра монетарной политики с учетом инфляционного всплеска, который ожидается осенью.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
беніне гівно вилізло
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17.06.2021 19:52
+8
то-то уже озаботились поддержкой украинских аграриев придумываю все-новые и новые налоги, да мудак???
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17.06.2021 20:10
+6
СНБО должен рассмотреть угрозу дефицита продовольствия, – Палица - Цензор.НЕТ 4733
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17.06.2021 20:02
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беніне гівно вилізло
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17.06.2021 19:52 Ответить
Ось почнеться дерибан Земельки-взнаєте....
Галасували ХТО ??
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17.06.2021 19:53 Ответить
Члены ОПГ коломойши озабоченны продовольственной безопасностью...Обнять и плакать СНБО должен рассмотреть угрозу дефицита продовольствия, – Палица - Цензор.НЕТ 5161
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17.06.2021 19:53 Ответить
Станом на 1 червня 2021 р. в Україні налічувалося 3219,1 млн голів ВРХ, з них 1666,6 млн - молочне поголів'я. Загальна кількість ВРХ зменшилася на 6,8% у порівнянні з аналізованим періодом 2020 р. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

https://news.agro-center.com.ua/stockbreeding/v-ukraini-strimko-**************-kilkist-vrh-derzhstat.html
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17.06.2021 20:02 Ответить
В Словакии в горах белые коровы красивые
СНБО должен рассмотреть угрозу дефицита продовольствия, – Палица - Цензор.НЕТ 5375
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17.06.2021 20:09 Ответить
СНБО должен рассмотреть угрозу дефицита продовольствия, – Палица - Цензор.НЕТ 9547
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17.06.2021 20:10 Ответить
А це сіра Українська порода корів, але зараз вони лише денеде залишились. Наприклад, під Ізмаілом на Дунайськіх островах живе здичавіле стадо, самі перепливають Дунай з Острова на острів, і бояться людей.
СНБО должен рассмотреть угрозу дефицита продовольствия, – Палица - Цензор.НЕТ 8781
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18.06.2021 00:05 Ответить
Красавцы
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18.06.2021 00:37 Ответить
Ааа! То це про цих диких корів мені розповідав чоловік, коли їздив на рибалку у Вілково. Вони там десь на Дунаї рибалили і бачили цих корів.
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18.06.2021 00:52 Ответить
Напевно саме про цих.
Я їх бачив на острові Малий Татару.
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18.06.2021 10:01 Ответить
СНБО должен рассмотреть угрозу дефицита продовольствия, – Палица - Цензор.НЕТ 515 а чо у нее дети козлята?
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17.06.2021 20:41 Ответить
Такая фотка 😀😀😀
Кстати и козы в Словакии есть белые породистые
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17.06.2021 20:44 Ответить
Племенные
СНБО должен рассмотреть угрозу дефицита продовольствия, – Палица - Цензор.НЕТ 3180
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17.06.2021 20:46 Ответить
колись у стаді було до 150 голів, тепер аби до 20 дотягло.
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17.06.2021 20:18 Ответить
У Карпатах така гарна трава !!! А коров мало .

Вот швейцарці допомогли сироварню зробити «Селінська»
Ветврачи коров проверяют
СНБО должен рассмотреть угрозу дефицита продовольствия, – Палица - Цензор.НЕТ 3590
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17.06.2021 20:24 Ответить
https://prokarpaty-tour.info/uk/selyskaya-syrovarnya/
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17.06.2021 20:26 Ответить
а цены выросли на растительное масло и семечку на 62% и продолжают расти на сахар на 72% и продолжают расти растут цены на молочку не сильно как надо падают цена на свежий урожай овощей и фрукты.. так что что то такое карточки 1 буханка на неделю вполне даже ожидаемо тем более у этих кретинов....
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17.06.2021 20:37 Ответить
И много за рубеж продают
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17.06.2021 20:39 Ответить
СНБО должен рассмотреть угрозу дефицита продовольствия, – Палица - Цензор.НЕТ 4733
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17.06.2021 20:02 Ответить
Бенина шавка видать осенью на украинских базарах не была:
СНБО должен рассмотреть угрозу дефицита продовольствия, – Палица - Цензор.НЕТ 4807
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17.06.2021 20:07 Ответить
то-то уже озаботились поддержкой украинских аграриев придумываю все-новые и новые налоги, да мудак???
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17.06.2021 20:10 Ответить
Це, ймовірно, мноходовОчка, містечкових, а може й інструкція з-запоребрика.
Чи податки стягунть, чи земельку хазяйську захатать, за несплату.
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17.06.2021 20:16 Ответить
От бедняга-то. Все волосы на голове вырвал о народе думая. Бедняжка даже не знает, что отсутствие черной икры и лобстеров не делает в Украине дефицит продуктов.
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17.06.2021 20:13 Ответить
этот вопрос нужно задать руководителю с планирования запасов продовольствия и РНБО.. именно они отвечают з а безапасность.
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17.06.2021 20:15 Ответить
За безпеку держави відповідає, в першу чергу, ПрезИдент. Та де ж нам його взять?
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17.06.2021 20:17 Ответить
Ну який же він ПАЛІЦА, коли він навіть російською ПАЛИЦЯ! що там за кацапи знов у верстальщиках?
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17.06.2021 20:17 Ответить
Они там постоянно мутят с переводами 😀
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17.06.2021 20:21 Ответить
та щось останні дня 2 стільки хибодруків у екстах, наче школяра із русской школи працевлаштували.
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17.06.2021 20:24 Ответить
то почали хоть писати Південне замість Южное. а перенести аналогію на прізвища - чугунок самостійно не варить.
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17.06.2021 20:26 Ответить
Та не раздувайте паніку . Думаю , що на основні овочеві продукти буде спрос менший ніж попит . А на свинину навіть у Польщі перепроізводство . )) .
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17.06.2021 20:26 Ответить
Такі ціни на продукти в аграрній країні вже даавно не бачив...
Та і ассортимент турецький, китайський ітп...
🤗
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17.06.2021 20:32 Ответить
Прі чьом тут зе? То всьо барига винен! 🤗
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18.06.2021 00:59 Ответить


Πραβдοργδ™ @ChopperWatte 3 ч

Народна депутатка від партії "Слуга народу" та голова Комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова впевнена, що для українцям достатньо зарплати у 5000 гривень, щоб задовольнити свої фізіологічні потреби.
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17.06.2021 20:37 Ответить
при цьому субсидії їм не потрібні

СНБО должен рассмотреть угрозу дефицита продовольствия, – Палица - Цензор.НЕТ 574
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17.06.2021 20:38 Ответить
Цены на еду писец как подскочили.
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17.06.2021 21:32 Ответить
Бачили очі що вибирали, тож їжте хоч вдавіться.
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17.06.2021 23:54 Ответить
Здається хтось вже розпочав передвиборчу кампанію.
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18.06.2021 00:07 Ответить
"Телепніть" його палицею по лисині.
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18.06.2021 00:25 Ответить
 
 