Законопроект изменений в Налоговый кодекс расширяет полномочия налоговиков, это рискованно, - экономист

Вводить изменения налогового законодательства (законопроект №5600), где предусматривается расширение полномочий налоговой службы, недопустимо до полной перезагрузки самой службы.

Об этом заявил старший экономист Центра социально-экономических исследований "Кейз Украина" Владимир Дубровский.

"Этот законопроект (№5600, - ред.), кроме всего прочего, содержит расширение полномочий налоговой, что тоже недопустимо. По крайней мере недопустимо до тех пор, пока налоговая не будет перезагружена полностью ", - сказал Дубровский.

По мнению экономиста, увеличение полномочий налоговой, в которой не искоренена коррупция, приведет к ухудшению условий для работы бизнеса и росту давления на него со стороны фискальных органов.

"Давать больше контроля тем, кто приучился к живым деньгам и кто привык использовать этот контроль для вымогательства с предприятий, для рейдерства и для всего остального - недопустимо. Увеличение полномочий налоговой - это в противоположную сторону от того, что может себе позволить Украина", - отметил Дубровский.

Накануне проект изменений в Налоговый кодекс раскритиковали в Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК): как сказано в официальном заявлении агентства, в проекте присутствуют нарушения процедуры принятия проекта, а также коррупциогенные факторы, поэтому проект должен быть существенно доработан.

Ранее Американская торговая палата (АСС) и Европейская Бизнес Ассоциация призвали отклонить законопроект о налоговых изменениях (№5600), отметив, что его принятие увеличит фискальное давление на бизнес и негативно повлияет на экономику и ухудшит инвестиционный климат страны.

В то же время в Федерации работодателей заявили, что предложенные правительством налоговые изменения навредят экономике страны и могут привести к закрытию предприятий и сокращению десятков тысяч рабочих мест.

Напомним, в начале июня правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.