РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12532 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
1 778 6
ВР (28825) льготы (542) IT-индустрия (241) Чернев (90) Дія (358)

Комитет ВРУ рекомендовал парламенту принять закон о Дія City

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Комитет ВРУ рекомендовал парламенту принять закон о Дія City

На заседании Комитета по вопросам цифровой трансформации ВРУ рассмотрели законопроект №4303 о Дія City. Парламенту рекомендовано принять его во втором чтении и в целом.

В ходе заседания рассмотрели поправки в законопроекту №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", которым предусмотрено введение в Украине специального правового и налогового режима для ИТ-отрасли Дія City,информирует Цензор.НЕТ.

Между первым и вторым чтением в законопроект внесли более сотни поправок. В частности, срок, в течение которого государство гарантирует ИТ-индустрии неизменность условий Дія City, увеличили с 15 до 25 лет. По итогам диалога с ИТ-сообществом удалена норма относительно соглашений о непереманивании. В новой редакции законопроекту №4303 зафиксировали недопустимость прямого или косвенного принуждения юридических лиц к получению статуса резидента Дія City, а также отметили, что общие принципы функционирования Дія Ситy - свобода деятельности, невмешательство, презумпция правомерности деятельности, - распространяются не только на резидентов, но и на все ИТ-компании.

Кроме этого, перечень квалифицированных видов деятельности расширили и на кибербезопасность и сферу робототехники, а компаниям по организации и (или) проведению азартных игр запретили вступление в Дія City.

Важные изменения касались стартапов. Требования к ним при вступлении в Дія City существенно упрощаются. В частности, требование по размеру среднемесячного вознаграждения будет применяться только через год резидентства, заключение аудитора за первые три месяца резидентства - не подается.

В законопроекте доработана процедура потери резидентства, а также включена норма о запрете приобретения резидентства компаниями, которые годом ранее потеряли статус резидента.

Автор законопроекта Егор Чернев отметил, что учтены не только правки, поступивших от нардепов, но и те, что законодатели получили от ИТ-сообщества.

Напомним, проект закона №4303 был принят в первом чтении 15 апреля текущего года. Документ определяет принципы функционирования правового режима Дія City, который вводится с целью стимулирования развития Украины как цифрового государства.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров считает, что введение спецрежима может увеличить количество рабочих мест в ИТ-отрасли с нынешних 200 000 до 450 000 к 2024 году.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всё, к чему прикасается это вiслючье шобло, превращается в тыкву.
показать весь комментарий
18.06.2021 18:39 Ответить
мне их Дия не нужна.
показать весь комментарий
18.06.2021 20:24 Ответить
петицией об отмене дии сити, которую подписал каждый 7й айтишник просто подтерлись.
Спасибо, Зеро. За тебя как минимум весь айти сектор голосовать более не будет, как и за твою партию.
показать весь комментарий
18.06.2021 20:59 Ответить
вот они, Украинская демократия. аналог "дерьмократии" рф 2000ных, чтоб вызвать отторжение населения.
показать весь комментарий
18.06.2021 21:00 Ответить
Требьование отье..аться от ИТ не учтено.
показать весь комментарий
18.06.2021 21:02 Ответить
 
 