Комитет ВРУ рекомендовал парламенту принять закон о Дія City

На заседании Комитета по вопросам цифровой трансформации ВРУ рассмотрели законопроект №4303 о Дія City. Парламенту рекомендовано принять его во втором чтении и в целом.

В ходе заседания рассмотрели поправки в законопроекту №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", которым предусмотрено введение в Украине специального правового и налогового режима для ИТ-отрасли Дія City,информирует Цензор.НЕТ.

Между первым и вторым чтением в законопроект внесли более сотни поправок. В частности, срок, в течение которого государство гарантирует ИТ-индустрии неизменность условий Дія City, увеличили с 15 до 25 лет. По итогам диалога с ИТ-сообществом удалена норма относительно соглашений о непереманивании. В новой редакции законопроекту №4303 зафиксировали недопустимость прямого или косвенного принуждения юридических лиц к получению статуса резидента Дія City, а также отметили, что общие принципы функционирования Дія Ситy - свобода деятельности, невмешательство, презумпция правомерности деятельности, - распространяются не только на резидентов, но и на все ИТ-компании.

Кроме этого, перечень квалифицированных видов деятельности расширили и на кибербезопасность и сферу робототехники, а компаниям по организации и (или) проведению азартных игр запретили вступление в Дія City.

Важные изменения касались стартапов. Требования к ним при вступлении в Дія City существенно упрощаются. В частности, требование по размеру среднемесячного вознаграждения будет применяться только через год резидентства, заключение аудитора за первые три месяца резидентства - не подается.

В законопроекте доработана процедура потери резидентства, а также включена норма о запрете приобретения резидентства компаниями, которые годом ранее потеряли статус резидента.

Автор законопроекта Егор Чернев отметил, что учтены не только правки, поступивших от нардепов, но и те, что законодатели получили от ИТ-сообщества.

Напомним, проект закона №4303 был принят в первом чтении 15 апреля текущего года. Документ определяет принципы функционирования правового режима Дія City, который вводится с целью стимулирования развития Украины как цифрового государства.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров считает, что введение спецрежима может увеличить количество рабочих мест в ИТ-отрасли с нынешних 200 000 до 450 000 к 2024 году.