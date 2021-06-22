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Президент Грузии Зурабишвили прибыла в Украину. ФОТО

Президент Грузии Зурабишвили прибыла в Украину. ФОТО

Президент Грузии Саломе Зурабишвили начала официальный визит в Украину.

Об этом сообщил в Твиттере заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили начала свой официальный визит в Украину", - написал Боднар.

Как сообщалось, 23 июня состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили, сообщили в Офисе президента Украины.

Президенты пообщаются с представителями СМИ в 12:40 в Мариинском дворце.

Президент Грузии Зурабишвили прибыла в Украину 01
Президент Грузии Зурабишвили прибыла в Украину 02
Президент Грузии Зурабишвили прибыла в Украину 03

Автор: 

Боднар Василий (162) визит (3077) Грузия (4499) Зурабишвили Саломе (99)


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Топ комментарии
+15
отдайте им карлсона
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22.06.2021 20:04
+6
фотограф просто офігенний прохві. ні на одному фото обличчя пані не видно.
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22.06.2021 20:21
+4
Так от чому Міхо так ковбасить...)))
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22.06.2021 20:11
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отдайте им карлсона
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22.06.2021 20:04 Ответить
З якого дива? Він же українець!
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22.06.2021 20:12 Ответить
с каких делов? или кто то опроверг что при подаче документов на гражданство он соврал?
а что там с уголовным делом про взятку? фигурант пошел на сделку со следствием сдав чурчхелу с потрохами. дело не закрыто.
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22.06.2021 20:16 Ответить
Таке саме питання задавали Пороху з приводу надання громадянства Михо. Відповідь нагадати?
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22.06.2021 20:24 Ответить
я тебе сам нагадаю - чурчхеле аннулировали гражданство
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22.06.2021 22:47 Ответить
Карлсон? Та начебто швед...
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22.06.2021 20:17 Ответить
😂
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22.06.2021 20:29 Ответить
Рішенням РНБО
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22.06.2021 20:56 Ответить
самандрик с ероглифами инетерстно чего производства..потому что там кроме апельсинов и шашлыка не ма ничего))
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22.06.2021 21:34 Ответить
Думаю , что этот визит , -- хорошие последствия саммита НАТО .
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22.06.2021 20:05 Ответить
Так от чому Міхо так ковбасить...)))
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22.06.2021 20:11 Ответить
подссыкивает "нэмножка"
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22.06.2021 20:12 Ответить
А деяких від нього...ну то таке.)))
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22.06.2021 20:13 Ответить
фотограф просто офігенний прохві. ні на одному фото обличчя пані не видно.
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22.06.2021 20:21 Ответить
ЗЕбильный уровень всего. Предыдщие ,,фатографы,, у осла в раде сидят.
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22.06.2021 20:25 Ответить
Наверное прилетеля помянуть Дохлый ссср...,всеми правдами и неправдами с помощью тушонки Рузвельта разбили братана Риббентропа...
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22.06.2021 20:27 Ответить
Неужели посла своего приехала забрать?
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22.06.2021 20:44 Ответить
Та Міхо іще той популіст. Навіщо Зеленському конкурент по популізму
Згадую прогнози Саакашвілі:
"Як тільки Порошенко забереться, пенсія подвоїться в перші два місяці при збереженні курсу національної валюти. А до кінця року вона зросте втричі".

Напевно потроїлася "пенсія", але тільки у Сааашвілі
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22.06.2021 21:01 Ответить
цієї цитати не знайшов у першоджерелі. тільки цитування професійними тролями у соцмережах.
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22.06.2021 22:43 Ответить
На Украинскую Правду сослаться можно? https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/02/4/7170528/
Или там тоже тролли?
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22.06.2021 23:51 Ответить
Дякую. А то подумав, що брешуть.
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23.06.2021 12:36 Ответить
чаво лицо не показали
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22.06.2021 21:32 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1407076438839336960 22 ч

насколько я помню, крайней попыткой президента Грузии посетить Украину было, когда президент Грузии была как бы послом от НАТО после отказа ОПГ Зеленского от участия в саммите НАТО для получения дорожной карты.
Тогда визит был отменен нашей стороной довольно жестко и глупо
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22.06.2021 22:09 Ответить
 
 