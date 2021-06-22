Президент Грузии Зурабишвили прибыла в Украину. ФОТО

Президент Грузии Саломе Зурабишвили начала официальный визит в Украину.

Об этом сообщил в Твиттере заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили начала свой официальный визит в Украину", - написал Боднар.

Как сообщалось, 23 июня состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили, сообщили в Офисе президента Украины.

Президенты пообщаются с представителями СМИ в 12:40 в Мариинском дворце.





