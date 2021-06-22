Президент Грузии Зурабишвили прибыла в Украину. ФОТО
Президент Грузии Саломе Зурабишвили начала официальный визит в Украину.
Об этом сообщил в Твиттере заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили начала свой официальный визит в Украину", - написал Боднар.
Как сообщалось, 23 июня состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили, сообщили в Офисе президента Украины.
Президенты пообщаются с представителями СМИ в 12:40 в Мариинском дворце.
Топ комментарии
+15 Стрелок
показать весь комментарий22.06.2021 20:04
+6 Палєо Мустьє
показать весь комментарий22.06.2021 20:21
+4 Виноградарь
показать весь комментарий22.06.2021 20:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а что там с уголовным делом про взятку? фигурант пошел на сделку со следствием сдав чурчхелу с потрохами. дело не закрыто.
Згадую прогнози Саакашвілі:
"Як тільки Порошенко забереться, пенсія подвоїться в перші два місяці при збереженні курсу національної валюти. А до кінця року вона зросте втричі".
Напевно потроїлася "пенсія", але тільки у Сааашвілі
Или там тоже тролли?
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1407076438839336960 22 ч
насколько я помню, крайней попыткой президента Грузии посетить Украину было, когда президент Грузии была как бы послом от НАТО после отказа ОПГ Зеленского от участия в саммите НАТО для получения дорожной карты.
Тогда визит был отменен нашей стороной довольно жестко и глупо