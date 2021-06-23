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Новости Силовики
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Канал нелегальных пассажирских перевозок на оккупированный Донбасс ликвидирован на Харьковщине, - СБУ

Канал нелегальных пассажирских перевозок на оккупированный Донбасс ликвидирован на Харьковщине, - СБУ

На Харьковщине СБУ перекрыла канал нелегальных пассажирских перевозок с временно оккупированных районов Донбасса через Российскую Федерацию. За беспрепятственный выезд с оккупированной территории в Россию перевозчик платил "налоги" пророссийским боевикам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УСБУ в Харьковской области.

Оперативники спецслужбы установили, что организовал незаконный "бизнес" житель временно оккупированного Донецка. Заказ на перевозку он получал от "диспетчера" из Харькова. Последний регулярно давал заказ на перевозку пассажиров на подконтрольную украинскому правительству территорию и в обратном направлении.

Рейсы в Харьков организатор осуществлял на собственном микроавтобусе. Он пересекал границу на неподконтрольных украинской власти пунктах пропуска "Мариновка" и "Авило-Успенка".

Сотрудники СБУ задержали организатора во время очередной поездки. У него изъяты доказательства противоправной деятельности: телефоны, черновые записи, разрешительные документы террористической организации "ДНР".

Также смотрите: СБУ разоблачила группу лиц, поставлявших медикаменты и косметику в "ДНР": изъято товара на 2,7 млн грн. ФОТОрепортаж

Решается вопрос о уведомление о подозрении организатора канала по признакам двух статей Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины)
- ч. 1 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее)

Пассажиры нелегального рейса привлечены к административной ответственности по ст. 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях - за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.

Напомним, что в соответствии с требованиями украинского законодательства, въезд и выезд граждан с временно оккупированных территорий Украины осуществляется через контрольные пункты въезда-выезда.

Смотрите: Полицейский, воевавший против украинских воинов на стороне "ЛНР", разоблачен на Луганщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

перевозки (519) правоохранительные органы (2969) СБУ (19878) силовики (2798) Харьковщина (5577) Донбасс (26955)


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теперь будут ездить по полям
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23.06.2021 17:38 Ответить
А у некоторых три паспорта , две пенсии , две "родины" .
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23.06.2021 17:38 Ответить
Новый вирус говорите появился с рефии в Украине?
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23.06.2021 17:39 Ответить
Та давно, массово, через кацапию в сети куча предложений в открытую! Все почти 7 лет. Да знают все. Это как с конвертационными центами с сотнями миллионов гр оборот. Раскрывают массово--а они как грибы ростут. Пора давно сказать кто в тех центрах работает после дежурства в красивеньких Приусах---а за крышу промолчу.
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23.06.2021 19:56 Ответить
 
 