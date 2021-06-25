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Скончался винницкий ветеран Вячеслав Ткачук, служивший в 131 разведбате

Причина смерти - тромб в сердце: Вячеслав лег спать и не проснулся.

О его смерти сообщил в Фейсбуке сослуживец Вадим Рудь, информирует Цензор.НЕТ.

"Не стало Ивановича. Не стало Человека с Золотыми руками. Не стало Воина, на которого я равнялся", - написал он.

Вячеслав Ткачук был старшим сержантом. Служил в 131 разведывательном батальоне. Был ранен в районе н.п. Крымское на Донбассе - его БТР был подбит ПТУРом, Ткачук остался жив, но получил контузию.

После возвращения с фронта он работал строителем, делал камины и печи.

Прощание состоится в субботу, 26 июня, в 12:00 в похоронном бюро "Реквием" на ул. Батожской, 12.

Скончался винницкий ветеран Вячеслав Ткачук, служивший в 131 разведбате 01
Скончался винницкий ветеран Вячеслав Ткачук, служивший в 131 разведбате 02

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ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ...
Скончался винницкий ветеран Вячеслав Ткачук, служивший в 131 разведбате - Цензор.НЕТ 3507

...вічна пам"ять ...
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25.06.2021 20:27 Ответить
Вічна пам'ять захиснику України.
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25.06.2021 20:28 Ответить
Вечная и светлая память……Пусть покоится с миром……..
Родным и близким искренние соболезнования…….
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25.06.2021 20:31 Ответить
Слава Героям-захисникам України! Смерть рашистським окупантам!
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25.06.2021 20:44 Ответить
Герої не вмирають
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25.06.2021 22:11 Ответить
Соболезную родным и близким. Герои не умирают.
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25.06.2021 22:52 Ответить
 
 