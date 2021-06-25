Скончался винницкий ветеран Вячеслав Ткачук, служивший в 131 разведбате

Причина смерти - тромб в сердце: Вячеслав лег спать и не проснулся.

О его смерти сообщил в Фейсбуке сослуживец Вадим Рудь, информирует Цензор.НЕТ.

"Не стало Ивановича. Не стало Человека с Золотыми руками. Не стало Воина, на которого я равнялся", - написал он.

Вячеслав Ткачук был старшим сержантом. Служил в 131 разведывательном батальоне. Был ранен в районе н.п. Крымское на Донбассе - его БТР был подбит ПТУРом, Ткачук остался жив, но получил контузию.

После возвращения с фронта он работал строителем, делал камины и печи.

Прощание состоится в субботу, 26 июня, в 12:00 в похоронном бюро "Реквием" на ул. Батожской, 12.



