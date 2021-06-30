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бизнес (1586) налоги (3204) Налоговый кодекс (1342)

"Власть абсолютно не слышит бизнес". Бизнес-сообщество назвало недопустимым принятие "ресурсного законопроекта"

Бизнес-сообщества, в лице Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палаты в Украине и Союза Украинских Предпринимателей считает недопустимым принятие Верховной Радой так называемого "ресурсного законопроекта".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Стало известно, что 1 июля одиозный законопроект № 5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений, который никоим образом не поддерживается бизнесом, будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады в первом чтении. Бизнес-сообщество глубоко обеспокоено данной новостью, ведь она означает, что ответственные органы государственной власти абсолютно не слышат бизнес и не хотят обращать внимание ни на какие комментарии и предложения", - говорится в заявлении.

Представители бизнес-ассоциаций напоминают, что они неоднократно обращались с многочисленными письмами и заявлениями к народным депутатам и органам государственной власти с просьбой не поддерживать законопроект № 5600 и провести основательные обсуждения с бизнесом. Кроме того, приглашали инициаторов законопроекта на встречи, чтобы обсудить данный законопроект и определить, как можно достичь компромисса в данной ситуации.

"К сожалению, ни одна встреча бизнеса с инициаторами так и не состоялась", — констатировали инициаторы заявления.

По убеждению бизнеса, предложенные Правительством меры в период экономического кризиса способны только углубить кризисные явления в экономике Украины и, в итоге, уменьшить налоговые поступления в бюджет. По предварительным расчетам Минэкономики, уровень теневой экономики в 2020 году составил 30% от объема официального ВВП, что на 3 п.п. больше показателя 2019 года. Если Правительство и ВРУ продолжат использовать только методы усиления налогового давления на бизнес, расширяя и без того немалые полномочия различных контроллеров, то, к сожалению, теневой сектор будет только расти", — говорится в заявлении.

Напротив, бизнес призывает к развитию экономики через привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест и к увеличению доходов Госбюджета путем перекрытия нелегальных схем.

"Законопроект № 5600, который увеличивает нагрузку на добросовестный бизнес и создает условия для усиления необоснованного давления на бизнес, является попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики. Принятие законопроекта № 5600 недопустимо. Поэтому бизнес обращается к народным депутатам с призывом не голосовать за данный законопроект. Бизнес-сообщество обращает внимание, что данная ситуация нарушает принципы справедливости, равенства и возможности долгосрочного планирования. А это — недопустимо, если мы строим прогрессивную страну", — резюмировали в бизнес-сообществе.

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Топ комментарии
+6
ти бачив живіт Юзіка? такого, щоб прогодувати - треба весь прибуток віддати
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30.06.2021 20:49
+6
///(цитата)

Вітаю! Завтра до українського бізнесу прийде...оцей...
Але ближче до справи. У парламенті планують голосувати законопроект № 5600, особливості якого:
- податки ростуть;
- повноваження фіскалів ростуть;
- адміністративне навантаження зростає;
- права бізнесменів скорочуються;
- корупція росте;
Якщо коротко:
1. Штрафи.
Вам їх будуть нараховувати без права оскарження. Точніше оскаржувати можна, але тільки після оплати.
2. А якщо не сплатите вчасно, вам закриють виїзд за кордон.
3. Для видобувного сектора підвищать ставки ренти.
4. Фермерам підвищать податки.
Працюєш чи ні, зобов'язаний платити податок, з огляду на площу землі. Потім його можна зарахувати в корпоративний податок, але не факт… А якщо земля "під паром"? Теж плати. А якщо це пасовище для худоби? Теж плати. Хочуть зібрати +10 млрд грн на рівному місці.
5. Податок на прибуток зі збитків.
"Найкраща" ініціатива законодавців. Сьогодні можна збитками минулих років зменшувати оподатковуваний прибуток. Завтра ні. Можна тільки 50%. У підсумку, є прибуток чи ні - заплатиш державі.
6. Підвищення акцизів на алкоголь, народ заплатить.
7. Екологічний податок.
8. Податок на зелену енергетику (весь світ субсидує, ми оподатковуємо… і чекаємо інвесторів).
9. Ліквідація спрощеної системи для торгівлі. ФОПи, привіт!
У будь-якому місці продажу потрібно вести пономенклатурний товарний облік з інвентаризаціями. Що суперечить можливості вести тільки простий облік доходів у сфері торгівлі і не вести повноцінний бухгалтерський облік на спрощеній системі.
10. Підвищення податків на продаж нерухомості.
Що смішно:
- ініціатор законопроєкту Мінфін.
- всі пропоновані норми суперечать Національній Стратегії 2030 затвердженій Кабміном у березні 2021.
Що жахливо: новації після прийняття хочуть запустити з липня 2021 року. Покажіть мені хоча б одну країну в світі або на африканському континенті, де податки змінюють день в день.
При очікуваному перевищенні доходів бюджету над планом на 90 млрд грн, фіскали з депутатами хочуть цим законом зібрати ще 50 млрд… Мало.
А щоб народ підтримав, закон назвали "антиахметовським". Хоча йому від нього ні холодно, ні жарко.
Хочете жити в країні, де правила змінюються на ходу? У країні, де бізнесмен - дійна корова? Де політики не тримають обіцянки? Де з народом не рахуються?
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30.06.2021 21:03
+4
бізнес має "фінансувати" адекватних політиків, а не шоблу фотографів і безробітних
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30.06.2021 20:44
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Правила форума Совет форумчан
один вже таке казав
як же ж його звали... а, Донбас!
і голосував за антиукраїнські сили...
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30.06.2021 20:40 Ответить
слышат, но не слушают. свердоходами нужно делиться.
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30.06.2021 20:43 Ответить
Вы щас реально поверили, что это шаг к деолигархизации? Трижды ха. Это просто налоговая удавка и жалкая попытка наполнить бюджет, из которого это потом всё резво разворуется.
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01.07.2021 00:28 Ответить
бізнес має "фінансувати" адекватних політиків, а не шоблу фотографів і безробітних
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30.06.2021 20:44 Ответить
ти бачив живіт Юзіка? такого, щоб прогодувати - треба весь прибуток віддати
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30.06.2021 20:49 Ответить
Юзік вже "бізнесмен по продажу посад" себе прогодує. Відро кирзової каші в день, це недорого.
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30.06.2021 21:11 Ответить
в мировой практике еще не было случая, чтобы бизнес согласился на повышение налогов
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30.06.2021 20:50 Ответить
Ну как бы и в мире не было такой практики, чтоб в момент кризиса повышать налоги. Мы тут первооткрыватели. Завтра схлопнется всё то, что умудрилось выжить, а вы и рады будете.
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01.07.2021 00:34 Ответить
а у кого кризис? у ахметки? или может быть у бени кризис?
кризис это сказки про падение доходов
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01.07.2021 01:19 Ответить
А, ну да, потому-то Беня и проголосовал за этот законопроект своими ручными собачками, что законопроект против него направлен. Угораю, вас до трусов раздевают, а вы всё на Беню и Ахметова смотрите, что там у них)
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02.07.2021 14:22 Ответить
а каламойський нє жалуєцца
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30.06.2021 20:51 Ответить
а про "ресурсный законопроект" о чем он, в статье ни слова!
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30.06.2021 20:52 Ответить
бизнес? какой бизнес? свой бизнес они слышат очень хорошо. А если не слышат, значит это пока не их бизнес. Но это только пока
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30.06.2021 20:56 Ответить
Бізнес замінять фітнесом на спортплощадках!!
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30.06.2021 21:00 Ответить
///(цитата)

Вітаю! Завтра до українського бізнесу прийде...оцей...
Але ближче до справи. У парламенті планують голосувати законопроект № 5600, особливості якого:
- податки ростуть;
- повноваження фіскалів ростуть;
- адміністративне навантаження зростає;
- права бізнесменів скорочуються;
- корупція росте;
Якщо коротко:
1. Штрафи.
Вам їх будуть нараховувати без права оскарження. Точніше оскаржувати можна, але тільки після оплати.
2. А якщо не сплатите вчасно, вам закриють виїзд за кордон.
3. Для видобувного сектора підвищать ставки ренти.
4. Фермерам підвищать податки.
Працюєш чи ні, зобов'язаний платити податок, з огляду на площу землі. Потім його можна зарахувати в корпоративний податок, але не факт… А якщо земля "під паром"? Теж плати. А якщо це пасовище для худоби? Теж плати. Хочуть зібрати +10 млрд грн на рівному місці.
5. Податок на прибуток зі збитків.
"Найкраща" ініціатива законодавців. Сьогодні можна збитками минулих років зменшувати оподатковуваний прибуток. Завтра ні. Можна тільки 50%. У підсумку, є прибуток чи ні - заплатиш державі.
6. Підвищення акцизів на алкоголь, народ заплатить.
7. Екологічний податок.
8. Податок на зелену енергетику (весь світ субсидує, ми оподатковуємо… і чекаємо інвесторів).
9. Ліквідація спрощеної системи для торгівлі. ФОПи, привіт!
У будь-якому місці продажу потрібно вести пономенклатурний товарний облік з інвентаризаціями. Що суперечить можливості вести тільки простий облік доходів у сфері торгівлі і не вести повноцінний бухгалтерський облік на спрощеній системі.
10. Підвищення податків на продаж нерухомості.
Що смішно:
- ініціатор законопроєкту Мінфін.
- всі пропоновані норми суперечать Національній Стратегії 2030 затвердженій Кабміном у березні 2021.
Що жахливо: новації після прийняття хочуть запустити з липня 2021 року. Покажіть мені хоча б одну країну в світі або на африканському континенті, де податки змінюють день в день.
При очікуваному перевищенні доходів бюджету над планом на 90 млрд грн, фіскали з депутатами хочуть цим законом зібрати ще 50 млрд… Мало.
А щоб народ підтримав, закон назвали "антиахметовським". Хоча йому від нього ні холодно, ні жарко.
Хочете жити в країні, де правила змінюються на ходу? У країні, де бізнесмен - дійна корова? Де політики не тримають обіцянки? Де з народом не рахуються?
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30.06.2021 21:03 Ответить
А вот интересно, где такие методички аналитические материалы составляют....??? Ну не сам же ты ВАСЯ, накропал сей фундаментальный труд.
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30.06.2021 21:14 Ответить
написано ж - ЦИТИТА ...
https://gazeta.ua/bloguser/119687 Директор економічних програм Українського інституту Анатолий Амелин

https://www.facebook.com/anatoliy.amelin/posts/4429151770449132 Оригінал
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30.06.2021 21:22 Ответить
цитАта * (опечатка, пардон) торопился)))) отгавкаться...
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30.06.2021 21:27 Ответить
А я подумал что Микола Янович отписался ....не все цитаты стОит постить...кто оплачивает тот и девочку танцует. Так и этот экспэрд столовается у тех, кто эту страну имеет и кому этот закон увеличивает время для покупки очередного острова, дворца, яхты и т.д...
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30.06.2021 21:42 Ответить
думаю, что сам как-то буду решать что стОит а что стоИт .
хотя конечно без Вашего авторитетного мнения это будет тяжело...но уж как-то буду выживать
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30.06.2021 21:53 Ответить
Теперь налоговики будут рулить этой страной. Но недолго - пока останется тот, кого можно доить. Таких осталось немного. Представьте как завтра вырастут цены НА ВСЁ, потому что закон ударит по всему бизнесу сразу.
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01.07.2021 00:36 Ответить
Вот кому они рассказывают за ведение бизнеса? Прилежному зеленому внучку бородатой бабушки? Так за бизнес бабушка Беня вам коротко и ясно расскажет.
https://www.youtube.com/watch?v=LqL4rvxB3xQ
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30.06.2021 21:05 Ответить
какая несправедливость...аяяяй
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30.06.2021 21:09 Ответить
Ахметов не хочет делиться с государством сверхприбылями, развели вой типа от "ассоциаций" с громкими названиями и всяких карманных эХспердов.
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30.06.2021 22:18 Ответить
Ахметов? А ничего чтоб этими налогами давят абсолютно всех, кто ещё рискует хоть что-то производить в нашей стране?! Включая фермеров. У нас и так на полках польская продукция дешевле украинской. А вы и дальше жуйте сказки про Ахметова, которого давят.
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01.07.2021 00:32 Ответить
Вначале прочитайте законопроект, а потом рассказывайте о "всех".
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01.07.2021 01:19 Ответить
Задушить налогами бизнес во время всяких там карантинов и кризисов? Умны! Зели, давайте, добивайте эту экономику, чего она зря мучается?
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01.07.2021 00:26 Ответить
 
 