"Власть абсолютно не слышит бизнес". Бизнес-сообщество назвало недопустимым принятие "ресурсного законопроекта"
Бизнес-сообщества, в лице Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палаты в Украине и Союза Украинских Предпринимателей считает недопустимым принятие Верховной Радой так называемого "ресурсного законопроекта".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
"Стало известно, что 1 июля одиозный законопроект № 5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений, который никоим образом не поддерживается бизнесом, будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады в первом чтении. Бизнес-сообщество глубоко обеспокоено данной новостью, ведь она означает, что ответственные органы государственной власти абсолютно не слышат бизнес и не хотят обращать внимание ни на какие комментарии и предложения", - говорится в заявлении.
Представители бизнес-ассоциаций напоминают, что они неоднократно обращались с многочисленными письмами и заявлениями к народным депутатам и органам государственной власти с просьбой не поддерживать законопроект № 5600 и провести основательные обсуждения с бизнесом. Кроме того, приглашали инициаторов законопроекта на встречи, чтобы обсудить данный законопроект и определить, как можно достичь компромисса в данной ситуации.
"К сожалению, ни одна встреча бизнеса с инициаторами так и не состоялась", — констатировали инициаторы заявления.
По убеждению бизнеса, предложенные Правительством меры в период экономического кризиса способны только углубить кризисные явления в экономике Украины и, в итоге, уменьшить налоговые поступления в бюджет. По предварительным расчетам Минэкономики, уровень теневой экономики в 2020 году составил 30% от объема официального ВВП, что на 3 п.п. больше показателя 2019 года. Если Правительство и ВРУ продолжат использовать только методы усиления налогового давления на бизнес, расширяя и без того немалые полномочия различных контроллеров, то, к сожалению, теневой сектор будет только расти", — говорится в заявлении.
Напротив, бизнес призывает к развитию экономики через привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест и к увеличению доходов Госбюджета путем перекрытия нелегальных схем.
"Законопроект № 5600, который увеличивает нагрузку на добросовестный бизнес и создает условия для усиления необоснованного давления на бизнес, является попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики. Принятие законопроекта № 5600 недопустимо. Поэтому бизнес обращается к народным депутатам с призывом не голосовать за данный законопроект. Бизнес-сообщество обращает внимание, что данная ситуация нарушает принципы справедливости, равенства и возможности долгосрочного планирования. А это — недопустимо, если мы строим прогрессивную страну", — резюмировали в бизнес-сообществе.
Пожалуйста, подождите...
як же ж його звали... а, Донбас!
і голосував за антиукраїнські сили...
кризис это сказки про падение доходов
Вітаю! Завтра до українського бізнесу прийде...оцей...
Але ближче до справи. У парламенті планують голосувати законопроект № 5600, особливості якого:
- податки ростуть;
- повноваження фіскалів ростуть;
- адміністративне навантаження зростає;
- права бізнесменів скорочуються;
- корупція росте;
Якщо коротко:
1. Штрафи.
Вам їх будуть нараховувати без права оскарження. Точніше оскаржувати можна, але тільки після оплати.
2. А якщо не сплатите вчасно, вам закриють виїзд за кордон.
3. Для видобувного сектора підвищать ставки ренти.
4. Фермерам підвищать податки.
Працюєш чи ні, зобов'язаний платити податок, з огляду на площу землі. Потім його можна зарахувати в корпоративний податок, але не факт… А якщо земля "під паром"? Теж плати. А якщо це пасовище для худоби? Теж плати. Хочуть зібрати +10 млрд грн на рівному місці.
5. Податок на прибуток зі збитків.
"Найкраща" ініціатива законодавців. Сьогодні можна збитками минулих років зменшувати оподатковуваний прибуток. Завтра ні. Можна тільки 50%. У підсумку, є прибуток чи ні - заплатиш державі.
6. Підвищення акцизів на алкоголь, народ заплатить.
7. Екологічний податок.
8. Податок на зелену енергетику (весь світ субсидує, ми оподатковуємо… і чекаємо інвесторів).
9. Ліквідація спрощеної системи для торгівлі. ФОПи, привіт!
У будь-якому місці продажу потрібно вести пономенклатурний товарний облік з інвентаризаціями. Що суперечить можливості вести тільки простий облік доходів у сфері торгівлі і не вести повноцінний бухгалтерський облік на спрощеній системі.
10. Підвищення податків на продаж нерухомості.
Що смішно:
- ініціатор законопроєкту Мінфін.
- всі пропоновані норми суперечать Національній Стратегії 2030 затвердженій Кабміном у березні 2021.
Що жахливо: новації після прийняття хочуть запустити з липня 2021 року. Покажіть мені хоча б одну країну в світі або на африканському континенті, де податки змінюють день в день.
При очікуваному перевищенні доходів бюджету над планом на 90 млрд грн, фіскали з депутатами хочуть цим законом зібрати ще 50 млрд… Мало.
А щоб народ підтримав, закон назвали "антиахметовським". Хоча йому від нього ні холодно, ні жарко.
Хочете жити в країні, де правила змінюються на ходу? У країні, де бізнесмен - дійна корова? Де політики не тримають обіцянки? Де з народом не рахуються?
методичкианалитические материалы составляют....??? Ну не сам же ты ВАСЯ, накропал сей фундаментальный труд.
https://gazeta.ua/bloguser/119687 Директор економічних програм Українського інституту Анатолий Амелин
https://www.facebook.com/anatoliy.amelin/posts/4429151770449132 Оригінал
хотя конечно без Вашего авторитетного мнения это будет тяжело...но уж как-то буду выживать
https://www.youtube.com/watch?v=LqL4rvxB3xQ