"Власть абсолютно не слышит бизнес". Бизнес-сообщество назвало недопустимым принятие "ресурсного законопроекта"

Бизнес-сообщества, в лице Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палаты в Украине и Союза Украинских Предпринимателей считает недопустимым принятие Верховной Радой так называемого "ресурсного законопроекта".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Стало известно, что 1 июля одиозный законопроект № 5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений, который никоим образом не поддерживается бизнесом, будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады в первом чтении. Бизнес-сообщество глубоко обеспокоено данной новостью, ведь она означает, что ответственные органы государственной власти абсолютно не слышат бизнес и не хотят обращать внимание ни на какие комментарии и предложения", - говорится в заявлении.

Представители бизнес-ассоциаций напоминают, что они неоднократно обращались с многочисленными письмами и заявлениями к народным депутатам и органам государственной власти с просьбой не поддерживать законопроект № 5600 и провести основательные обсуждения с бизнесом. Кроме того, приглашали инициаторов законопроекта на встречи, чтобы обсудить данный законопроект и определить, как можно достичь компромисса в данной ситуации.

"К сожалению, ни одна встреча бизнеса с инициаторами так и не состоялась", — констатировали инициаторы заявления.

По убеждению бизнеса, предложенные Правительством меры в период экономического кризиса способны только углубить кризисные явления в экономике Украины и, в итоге, уменьшить налоговые поступления в бюджет. По предварительным расчетам Минэкономики, уровень теневой экономики в 2020 году составил 30% от объема официального ВВП, что на 3 п.п. больше показателя 2019 года. Если Правительство и ВРУ продолжат использовать только методы усиления налогового давления на бизнес, расширяя и без того немалые полномочия различных контроллеров, то, к сожалению, теневой сектор будет только расти", — говорится в заявлении.

Напротив, бизнес призывает к развитию экономики через привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест и к увеличению доходов Госбюджета путем перекрытия нелегальных схем.

"Законопроект № 5600, который увеличивает нагрузку на добросовестный бизнес и создает условия для усиления необоснованного давления на бизнес, является попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики. Принятие законопроекта № 5600 недопустимо. Поэтому бизнес обращается к народным депутатам с призывом не голосовать за данный законопроект. Бизнес-сообщество обращает внимание, что данная ситуация нарушает принципы справедливости, равенства и возможности долгосрочного планирования. А это — недопустимо, если мы строим прогрессивную страну", — резюмировали в бизнес-сообществе.