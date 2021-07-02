Минюст задерживает зарплаты адвокатам из системы БПД, - Изовитова

Национальная ассоциация адвокатов Украины направила письмо в Счетную палату относительно проверки использования средств в системе бесплатной правовой помощи и несвоевременной компенсации адвокатам средств за работу в системе БПД.

Об этом во время заседания Совета адвокатов Украины сказала председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины и САУ Лидия Изовитова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Национальная ассоциация обратилась в Счетную палату для проверки использования бюджета в системе БПД. Для членов комитета Верховной Рады по правовой политике оказалось странным, что Министерство юстиции имеет достаточно бюджетных средств для бесплатной правовой помощи, но вовремя не компенсирует помощь адвокатов, работающих для уязвимых слоев населения", - отметила Изовитова.

Она подчеркнула, что о соответствующих нарушениях было сообщено в рамках обсуждения законопроекта №5107, который предусматривает введение механизма peer review в системе БПД. Эта инициатива была предложена Министерством юстиции и уже вызвала многочисленные возражения со стороны адвокатов и народных депутатов.

"Предостережение относительно введения нормы о проверке адвокатов из системы бесплатной правовой помощи, созданными специально комиссиями адвокатов-экспертов, разделяют даже члены профильного комитета Верховной Рады", - подчеркнула Изовитова.

По ее словам, народные депутаты предлагали изъять эту норму и провести совместное обсуждение законопроекта с участием НААУ, Минюста и комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики.

"На заседании парламентского комитета четко отмечалось, что законопроект вообще не проходил консультаций с адвокатурой и это нарушает международные стандарты, ведь обсуждение должно быть с адвокатурой обязательно. Некоторые депутаты вообще предлагали рекомендовать не включать законопроект в повестку дня", - подчеркнула глава САУ.

При этом альтернативный законопроект №5107-1 после обращения НААУ уже был отозван авторами из числа народных депутатов.