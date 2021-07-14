Законопроект о медицинском каннабисе больше касался бизнеса, чем помощи больным, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что законопроект об использовании канабиса в медицинских целях, который Рада отправила на доработку, имеет много пробелов и касается больше вопрос выращивания конопли и бизнеса, чем помощи больным.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Давайте к первому чтению нормальный закон внесем. Как показывает практика - разговоры о том, что исправим ко второму (чтение - ред.) - имеем проблему. Этот закон был о деньгах, о производстве, а не об обеспечении людей обезболивающими. Если бы там было увеличение перечня лекарственных средств, которые могут быть предоставлены лицам (сегодня у нас есть другие обезболивающие, другие наркотические вещи, кстати, на четком контроле это происходит). Но это все же больше о бизнесе, а не о больных людях", - сказал председатель ВР.
Разумков отметил, что в законопроекте №5596 много пробелов.
"Этот закон, о котором мы говорили, - это о выращивании и производство конопли. Давайте тогда посмотрим полностью закон: там много пробелов. Например, что происходит с отходами? Я не большой специалист для того, чтобы очень-очень углубляться. Почему, например, показатель содержания наркотических веществ увеличивается до 0,2 в том числе в технической конопле? Что будет происходить? Куда может быть это направлено? Например, выращиваться здесь, а дальше отправляться за границу или производиться здесь? Кто ведет контроль за этим процессом? Там много пробелов ", - сказал он.
Разумков также добавил, что не скрывал свою позицию по этому законопроекту.
"Если надо обеспечить людей обезболивающими ㅡ хорошо, это надо сделать 100%. Но для этого есть другие механизмы. Не обязательно принимать закон о выращивании", ㅡ считает председатель ВР.
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Яніна Соколова.
На цьому фото я з електронною сигаретою, в середині якої олія медичного канабісу.
У 2019 мої друзі, немов контрабандисти були змушені везти мені цей апарат з-за кордону. Аби я мала знеболення під час хіміотерапії без побічної дії.
Електронна сигарета з канабісною олією коштує 25 доларів. Спектр дії щодо знеболювання величезний: і епілепсія, і посттравматичний синдром, важкі форми аутизму ну і звісно рак. Це небо і земля у питанні побічки порівняно з препаратами на основі морфінів.
Сьогодні о 16.00 народні депутати на позачерговому засіданні голосуватимуть за вкрай важливий для мінімум 2 млн українців законопроект.
«Закон для Софійки" - законопроєкт № 5596 про легалізацію медичного канабісу в науці та медицині.
Я акцентую в науці та медицині. Для українців з архаїчним типом мислення ще раз наголошую. СУТО в медичних цілях.
У більш ніж 60 країнах світу медичний канабіс вже легалізований. Пацієнти можуть придбати ліки на його основі в будь-якій аптеці за рецептом лікаря.
В Україні досі немає прийнятого Закону, який допоміг би двом мільйонам громадян отримати потрібні їм медичні препарати. Оскільки в Україні медичний канабіс заборонений, пацієнти та їхні родичі змушені ставати "контрабандистами" і купувати нелегально завезені ліки.
Голосів впритик.
Тому закликаю народних депутатів гарно подумати над майбутнім своїм і своїх близьких. Захворіти може кожен... Допомогти потрібно зараз.
Інакше навіщо ви там...
Депутати проголосували проти медичного канабісу. Під крики Тимошенко «проститутки, наркомани», депутати залишили людей сам на сам з болем. Це сором. Це ганьба. Депутати проголосували проти знеболювального, яке не має жодного наркотичного ефекту. І пояснити це в межах здорового глузду неможливо. Неможливо це пояснити і в межах звичайної людяності. І байдуже до Тимошенко. Бо немає нічого доброго і корисного, проти чого вона б не виступала.
Але купа депутатів, які вважають себе ********* людьми, які говорять, що вони "нові обличчя", які говорять, що вони за європейські цінності також залишили людей один на один із стражданням. Ще ніколи визначити з якоі сторони людина, зі світлої чи з темної, не було так просто. Шкода, що я не вірю в карму. Тоді б, принаймі, була б надія, що всесвіт повернеї ім ту біль, яку вони завдали. А так мало надіі навіть на виборців.
***
На телеканалах проводять опитування, чи на часі легалізувати медичний канабіс
Депутати правлячої партіі сумніваються, чи допускати в Україні медичний канабіс.
Дійсно, на часі чи не на часі?
Чи на часі використання анестезії при візиті до стоматолога? Чи треба ще потерпіти. Бо час не настав?
Може хтось з депутатів волів би ходити до стоматолога, який не користуються знеболювальним? Є бажаючи?
А чому ж тоді депутати ще думають, чи забезпечувати мільйон людей ліками, які зараз не мають до них доступу і страждають?
Різниця ж у тому, що до стоматолога потрапляють усі. А от медичний канабіс потребує лише окрема група людей. Велика, але окрема. І депутати можуть до неі не потрапляти. І тому у них виникають питання. І тому у журналістів питання. Коли ж тобі не болить, то може можно ще почекати? Це ж не на часі? Треба ще подумати. Так же легко думати, коли болить не в тебе…
І так, медичний канабіс - це не наркотик. Це не легалізація наркотиків. І бісить, коли супротивники легалізації прикриваються цими аргументами, лицемірно продовжуючи страждання людей. І роблять це просто тому, що як будь які популісти воліють паразитувати на міфах. Спочатку вони паразитували на міфі, що китайці вивезуть рідну землю, і стримували розвиток економіки країни. Зараз вони паразитують на міфі, що медичний канабіс то наркотик, залишаючи людей страждати від болю.
Це ганебна практика.
І чому не дивує, що люди, які лякають нас страшним заходом, виступають за продовження болі для людей, які потребують медичного канабісу?
І чому не дивує, що люди, які захищають корупційний суверенітет, блокуючи судову реформу, це ті самі люди, які не проти продовжити страждання людей?
Чому русський мир іде завжди поруч з лицемірством і зневагою до болю інших людей? Може тому смачне морозиво для них виправдовує Гулаг? Може тому прискорена індустріалізація для таких людей виправдовує Голодомор?
Це питання цінностей. Це не про гроші. Це про зневагу до людини. І до її болі.
Вони завжди пропонують ще потерпіти. Ще почекати. І не важлива біль. Особлива, коли це чиясь інша біль.
я це все пройшов, трамадол в сотні раз краще біль знімає, не говорячи вже про кодеї чи оксикодон
Що й треба було довести. Прикриваючись онкохворими наркоман Зюзя хотів легалізувати наркоту.
Главными лобистами разрешения каннабиса являются НАРКОДИЛЛЕРЫ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ травки!
1. У них есть налаженное производство.
2. Первые 6-12 месяцев цена будет не намного ниже, чем сейчас у наркодиллеров.
3. А откатов мусорам не будет.
...
Таким образом, минимум лет пять они будут по деньгам в плюсе, чем сейчас.
Причём, эти деньги будут абсолютно "белыми".
Может даже налоги заплатят.
мрази, наживаются на наркоманах и ещё с умным видом
лохов поучают, пнх
Лучше иметь контроль, если бороться нет возможностей. Надеюсь, что какая нибудь проститутка не заразит венерическими своих клиентов, наркота не попадёт к детям, идиотов много - пусть лошарятся на игровых автоматах и бандюк не нападёт - а вдруг пристрелят...
SKYWALKER с генетикой X OG KUSH, то какой это нахер легалайз? Пигулки с СБД без тгк, будут иметь однобокий эффект. Основная функция ТГК, это противо-воспалительный эффект, расслабление мышечной и понижение кровяного давления. Это все не имеет ничего общего, с сортами психотропного каннабиса (решает генетика) Так что, пусть их "знатоки" сперва с голландскими селекционерами пообщаются.