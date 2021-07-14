Законопроект о медицинском каннабисе больше касался бизнеса, чем помощи больным, - Разумков.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что законопроект об использовании канабиса в медицинских целях, который Рада отправила на доработку, имеет много пробелов и касается больше вопрос выращивания конопли и бизнеса, чем помощи больным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Давайте к первому чтению нормальный закон внесем. Как показывает практика - разговоры о том, что исправим ко второму (чтение - ред.) - имеем проблему. Этот закон был о деньгах, о производстве, а не об обеспечении людей обезболивающими. Если бы там было увеличение перечня лекарственных средств, которые могут быть предоставлены лицам (сегодня у нас есть другие обезболивающие, другие наркотические вещи, кстати, на четком контроле это происходит). Но это все же больше о бизнесе, а не о больных людях", - сказал председатель ВР.

Разумков отметил, что в законопроекте №5596 много пробелов.

"Этот закон, о котором мы говорили, - это о выращивании и производство конопли. Давайте тогда посмотрим полностью закон: там много пробелов. Например, что происходит с отходами? Я не большой специалист для того, чтобы очень-очень углубляться. Почему, например, показатель содержания наркотических веществ увеличивается до 0,2 в том числе в технической конопле? Что будет происходить? Куда может быть это направлено? Например, выращиваться здесь, а дальше отправляться за границу или производиться здесь? Кто ведет контроль за этим процессом? Там много пробелов ", - сказал он.

Разумков также добавил, что не скрывал свою позицию по этому законопроекту.

"Если надо обеспечить людей обезболивающими ㅡ хорошо, это надо сделать 100%. Но для этого есть другие механизмы. Не обязательно принимать закон о выращивании", ㅡ считает председатель ВР.