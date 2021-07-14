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Законопроект о медицинском каннабисе больше касался бизнеса, чем помощи больным, - Разумков

Законопроект о медицинском каннабисе больше касался бизнеса, чем помощи больным, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что законопроект об использовании канабиса в медицинских целях, который Рада отправила на доработку, имеет много пробелов и касается больше вопрос выращивания конопли и бизнеса, чем помощи больным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Давайте к первому чтению нормальный закон внесем. Как показывает практика - разговоры о том, что исправим ко второму (чтение - ред.) - имеем проблему. Этот закон был о деньгах, о производстве, а не об обеспечении людей обезболивающими. Если бы там было увеличение перечня лекарственных средств, которые могут быть предоставлены лицам (сегодня у нас есть другие обезболивающие, другие наркотические вещи, кстати, на четком контроле это происходит). Но это все же больше о бизнесе, а не о больных людях", - сказал председатель ВР.

Разумков отметил, что в законопроекте №5596 много пробелов.

"Этот закон, о котором мы говорили, - это о выращивании и производство конопли. Давайте тогда посмотрим полностью закон: там много пробелов. Например, что происходит с отходами? Я не большой специалист для того, чтобы очень-очень углубляться. Почему, например, показатель содержания наркотических веществ увеличивается до 0,2 в том числе в технической конопле? Что будет происходить? Куда может быть это направлено? Например, выращиваться здесь, а дальше отправляться за границу или производиться здесь? Кто ведет контроль за этим процессом? Там много пробелов ", - сказал он.

Разумков также добавил, что не скрывал свою позицию по этому законопроекту.

"Если надо обеспечить людей обезболивающими ㅡ хорошо, это надо сделать 100%. Но для этого есть другие механизмы. Не обязательно принимать закон о выращивании", ㅡ считает председатель ВР.

Автор: 

конопля (133) марихуана (135) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+11
Законопроект о медицинском каннабисе больше касался бизнеса, чем помощи больным, - Разумков.
Що й треба було довести. Прикриваючись онкохворими наркоман Зюзя хотів легалізувати наркоту.
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15.07.2021 00:08
+10
Вопросы доступа в медицинцих целях к наркосодержащим препаратам урегулирован в Украине постановлениями Кабинета министров Украины. Если требуется расширить перечень диагнозов и лекарств-внесите изменения в постанову. Прямо туда и внесите эти сигареты. Непонятно, какое отношение закон о выращивании конопли имеет к лечению больных? Радуцкому хочецца денех срубить по легкому на плантациях конопли и смотацца на историческую родину?
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15.07.2021 00:13
+9
Для вєлічайшого дібіла митрика недоразумкова.
Яніна Соколова.


На цьому фото я з електронною сигаретою, в середині якої олія медичного канабісу.

У 2019 мої друзі, немов контрабандисти були змушені везти мені цей апарат з-за кордону. Аби я мала знеболення під час хіміотерапії без побічної дії.

Електронна сигарета з канабісною олією коштує 25 доларів. Спектр дії щодо знеболювання величезний: і епілепсія, і посттравматичний синдром, важкі форми аутизму ну і звісно рак. Це небо і земля у питанні побічки порівняно з препаратами на основі морфінів.

Законопроект о медицинском каннабисе больше касался бизнеса, чем помощи больным, - Разумков - Цензор.НЕТ 3292Сьогодні о 16.00 народні депутати на позачерговому засіданні голосуватимуть за вкрай важливий для мінімум 2 млн українців законопроект.

«Закон для Софійки" - законопроєкт № 5596 про легалізацію медичного канабісу в науці та медицині.

Я акцентую в науці та медицині. Для українців з архаїчним типом мислення ще раз наголошую. СУТО в медичних цілях.

У більш ніж 60 країнах світу медичний канабіс вже легалізований. Пацієнти можуть придбати ліки на його основі в будь-якій аптеці за рецептом лікаря.

В Україні досі немає прийнятого Закону, який допоміг би двом мільйонам громадян отримати потрібні їм медичні препарати. Оскільки в Україні медичний канабіс заборонений, пацієнти та їхні родичі змушені ставати "контрабандистами" і купувати нелегально завезені ліки.

Законопроект о медицинском каннабисе больше касался бизнеса, чем помощи больным, - Разумков - Цензор.НЕТ 3292Голосів впритик.

Законопроект о медицинском каннабисе больше касался бизнеса, чем помощи больным, - Разумков - Цензор.НЕТ 3292Тому закликаю народних депутатів гарно подумати над майбутнім своїм і своїх близьких. Захворіти може кожен... Допомогти потрібно зараз.

Інакше навіщо ви там...

Законопроект о медицинском каннабисе больше касался бизнеса, чем помощи больным, - Разумков - Цензор.НЕТ 4074


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14.07.2021 23:54
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Правила форума Совет форумчан
Для вєлічайшого дібіла митрика недоразумкова.
Яніна Соколова.


На цьому фото я з електронною сигаретою, в середині якої олія медичного канабісу.

У 2019 мої друзі, немов контрабандисти були змушені везти мені цей апарат з-за кордону. Аби я мала знеболення під час хіміотерапії без побічної дії.

Електронна сигарета з канабісною олією коштує 25 доларів. Спектр дії щодо знеболювання величезний: і епілепсія, і посттравматичний синдром, важкі форми аутизму ну і звісно рак. Це небо і земля у питанні побічки порівняно з препаратами на основі морфінів.

Законопроект о медицинском каннабисе больше касался бизнеса, чем помощи больным, - Разумков - Цензор.НЕТ 3292Сьогодні о 16.00 народні депутати на позачерговому засіданні голосуватимуть за вкрай важливий для мінімум 2 млн українців законопроект.

«Закон для Софійки" - законопроєкт № 5596 про легалізацію медичного канабісу в науці та медицині.

Я акцентую в науці та медицині. Для українців з архаїчним типом мислення ще раз наголошую. СУТО в медичних цілях.

У більш ніж 60 країнах світу медичний канабіс вже легалізований. Пацієнти можуть придбати ліки на його основі в будь-якій аптеці за рецептом лікаря.

В Україні досі немає прийнятого Закону, який допоміг би двом мільйонам громадян отримати потрібні їм медичні препарати. Оскільки в Україні медичний канабіс заборонений, пацієнти та їхні родичі змушені ставати "контрабандистами" і купувати нелегально завезені ліки.

Законопроект о медицинском каннабисе больше касался бизнеса, чем помощи больным, - Разумков - Цензор.НЕТ 3292Голосів впритик.

Законопроект о медицинском каннабисе больше касался бизнеса, чем помощи больным, - Разумков - Цензор.НЕТ 3292Тому закликаю народних депутатів гарно подумати над майбутнім своїм і своїх близьких. Захворіти може кожен... Допомогти потрібно зараз.

Інакше навіщо ви там...

Законопроект о медицинском каннабисе больше касался бизнеса, чем помощи больным, - Разумков - Цензор.НЕТ 4074


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14.07.2021 23:54 Ответить
Вопросы доступа в медицинцих целях к наркосодержащим препаратам урегулирован в Украине постановлениями Кабинета министров Украины. Если требуется расширить перечень диагнозов и лекарств-внесите изменения в постанову. Прямо туда и внесите эти сигареты. Непонятно, какое отношение закон о выращивании конопли имеет к лечению больных? Радуцкому хочецца денех срубить по легкому на плантациях конопли и смотацца на историческую родину?
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15.07.2021 00:13 Ответить
Як кажуть користувачі зараз на чорному ринку $200. А може бути $20 за легальний. З налогами. Отже, поки, все виглядає так, що вже бабло отримують. Не з плантацій
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15.07.2021 00:23 Ответить
Не подменяйте понятий. Для "легально" достаточно включить в перечень Кабмина. Тот же вопрос-какое отношение разрешение на выращивание плантаций конопли имеет к лечению больных? И в вашем примере также?
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15.07.2021 00:27 Ответить
То яка ціна буде в легального завезеного? $150-175? Де вами потрачено зв'язок між завезенням та виробництвом?
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15.07.2021 12:00 Ответить
Тебе "цена" нужна, "легальность" "лечение больных", или "возможность торговать коноплей на улице"?? Откуда ты цены берешь? Вы с Радуцким из "справочника наркомана" выписываете?
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15.07.2021 12:24 Ответить
Де відповідь, трепло зелепушне? Тикай ходи своїй мамці в темне місце.
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15.07.2021 13:31 Ответить
Вот именно, трепло наркоманское, где ответ?
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15.07.2021 17:19 Ответить
З коноплі знеболювальне як зі слона балерина.
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15.07.2021 00:36 Ответить
Особистий досвід?
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15.07.2021 08:22 Ответить
Професійний.
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15.07.2021 08:23 Ответить
До речі, треба спитати в Яніни які болі при аутизмі.
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15.07.2021 00:37 Ответить
Аутизм не онкологічна хвороба, ніяких болей при ньому не буває. Це особливості психічного розвитку та ємоційного реагування.
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15.07.2021 01:03 Ответить
А Соколова каже що є.
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15.07.2021 01:07 Ответить
Очень плохо,что вы поддерживаете наркоманское движение!Я ПРОТИВ!
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15.07.2021 00:51 Ответить
Sergey Fursa:

Депутати проголосували проти медичного канабісу. Під крики Тимошенко «проститутки, наркомани», депутати залишили людей сам на сам з болем. Це сором. Це ганьба. Депутати проголосували проти знеболювального, яке не має жодного наркотичного ефекту. І пояснити це в межах здорового глузду неможливо. Неможливо це пояснити і в межах звичайної людяності. І байдуже до Тимошенко. Бо немає нічого доброго і корисного, проти чого вона б не виступала.

Але купа депутатів, які вважають себе ********* людьми, які говорять, що вони "нові обличчя", які говорять, що вони за європейські цінності також залишили людей один на один із стражданням. Ще ніколи визначити з якоі сторони людина, зі світлої чи з темної, не було так просто. Шкода, що я не вірю в карму. Тоді б, принаймі, була б надія, що всесвіт повернеї ім ту біль, яку вони завдали. А так мало надіі навіть на виборців.

***
На телеканалах проводять опитування, чи на часі легалізувати медичний канабіс
Депутати правлячої партіі сумніваються, чи допускати в Україні медичний канабіс.

Дійсно, на часі чи не на часі?

Чи на часі використання анестезії при візиті до стоматолога? Чи треба ще потерпіти. Бо час не настав?

Може хтось з депутатів волів би ходити до стоматолога, який не користуються знеболювальним? Є бажаючи?

А чому ж тоді депутати ще думають, чи забезпечувати мільйон людей ліками, які зараз не мають до них доступу і страждають?

Різниця ж у тому, що до стоматолога потрапляють усі. А от медичний канабіс потребує лише окрема група людей. Велика, але окрема. І депутати можуть до неі не потрапляти. І тому у них виникають питання. І тому у журналістів питання. Коли ж тобі не болить, то може можно ще почекати? Це ж не на часі? Треба ще подумати. Так же легко думати, коли болить не в тебе…

І так, медичний канабіс - це не наркотик. Це не легалізація наркотиків. І бісить, коли супротивники легалізації прикриваються цими аргументами, лицемірно продовжуючи страждання людей. І роблять це просто тому, що як будь які популісти воліють паразитувати на міфах. Спочатку вони паразитували на міфі, що китайці вивезуть рідну землю, і стримували розвиток економіки країни. Зараз вони паразитують на міфі, що медичний канабіс то наркотик, залишаючи людей страждати від болю.

Це ганебна практика.

І чому не дивує, що люди, які лякають нас страшним заходом, виступають за продовження болі для людей, які потребують медичного канабісу?

І чому не дивує, що люди, які захищають корупційний суверенітет, блокуючи судову реформу, це ті самі люди, які не проти продовжити страждання людей?

Чому русський мир іде завжди поруч з лицемірством і зневагою до болю інших людей? Може тому смачне морозиво для них виправдовує Гулаг? Може тому прискорена індустріалізація для таких людей виправдовує Голодомор?

Це питання цінностей. Це не про гроші. Це про зневагу до людини. І до її болі.

Вони завжди пропонують ще потерпіти. Ще почекати. І не важлива біль. Особлива, коли це чиясь інша біль.
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15.07.2021 10:36 Ответить
тут згідний з разумким, це все звичайний лоббізм,шоб мегаприбутки мати - анаша НЕ ПОМАГАЄ від болю
я це все пройшов, трамадол в сотні раз краще біль знімає, не говорячи вже про кодеї чи оксикодон
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15.07.2021 00:54 Ответить
Я частенько призначаю налбуфін. Класний препарат. Інколи допомагає краще від морфіну. Плюс- для виникнення залежності його довгенько треба приймати, і та відносно легко проходить.
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15.07.2021 01:07 Ответить
хм.. а почему ты жлоб зеленый сразу то молчал об этом !?
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14.07.2021 23:55 Ответить
Всё это в принципе неочем.отвод внимания,скоро отопительный сезон!ну вы поняли.....
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15.07.2021 00:53 Ответить
Який правильний поц. Аж противно.
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15.07.2021 00:07 Ответить
Законопроект о медицинском каннабисе больше касался бизнеса, чем помощи больным, - Разумков.
Що й треба було довести. Прикриваючись онкохворими наркоман Зюзя хотів легалізувати наркоту.
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15.07.2021 00:08 Ответить
відповідь не правильна на жаль. відставкою авакяна зєбіл легалізував наркоту поки що на рівні своєї партії. поки що.....
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15.07.2021 00:20 Ответить
Коли я була малою,у моєї бабці на городі росли як мак,так і конопля.Мак ми їли,а з коноплі бабця робила дратву.Потім вирощувати мак і коноплю заборонили.Без дратви ми якось живем,а ось без маку-трудно.І ось,я,кожен раз перед Різдвом,купляючи мак на базарі,питаю себе:»а де цей мак вирощується?»Серйозно,тридцять з чимось років існує строга заборона на вирощування маку,але весь цей час ми їмо кутю з цим маком,то звідки ж він береться?Головне,що не тільки в бабці на базарі можна купити мак-заходиш в магазин,а там випічка з маком і хліб з маком в промислових кількостях.Тобто,якось той мак в Україні вирощується,тому що він є традиційною складовою української кухні і якось,кудись це сухе бадилля,з якого витрусили насіння,дівається.То чому є проблема придумати,що робити з відходами від коноплі?
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15.07.2021 00:24 Ответить
Коноплі без наркотичної дії давно вирощуються. У мене поряд ціле поле. Але нарікам вона не вставляє.
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15.07.2021 00:38 Ответить
Порохобандерівець,Ок,існує вид коноплі без наркотичних речовин.Але ж не існує маку без опіатів.Як і не існує куті без маку.То де діває відходи від маку православна Україна,в традиції якої є їсти кутю з маком на Різдво?Ви уявляєте,скільки його споживається на цей зимовий празник?Тонни!То Україна мак закупляє вже витрушеним,чи вирощує сама?Якщо вирощує сама-то куди дівається маковиння?
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15.07.2021 00:51 Ответить
Безопіумного маку точно є три види.
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15.07.2021 00:54 Ответить
Мтір Божа, ви хоч про безалкогольне пиво і гумових баб не згадуйте...
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15.07.2021 00:59 Ответить
Так,є.Але споживаєм ми опіумний.І парадокс,мак на території України росте,а з конопльою носяться»як кіт з салом».Я розумію,що висаджувати коноплю вздовж доріг-було би трохи перебільшенням.Але,корчити з себе святих і божих,вирощуючи на своїй території мак-це вже смішно.
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15.07.2021 01:13 Ответить
Точно опіумний? Ви маєте відношення до вирощування маку?
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15.07.2021 01:17 Ответить
Я його не вирощую,але в моєї бабці колись,до заборони,була грядка,така собі три на шість метрів,і я його пам'ятаю ще таким яким він є у вигляді рослини.Коли мак є ще зеленим,то коли взяти і відламати насіннєву коробочку,то на місці злому буде виділятися біла густа речовина.А ось коли взяти і відірвати насіннєву коробочку у польового маку-то такого ефекту нема.Плюс коли польовий мак дозріває-він залишається маленьким,зернятка в ньому мікроскопічні,кому вони здалися.Порохобандерівець,Ви в дитинстві не бачили маку?
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15.07.2021 01:37 Ответить
І сік Ви перевіряли на вміст морфіну?
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15.07.2021 07:27 Ответить
😊ні.У віці 7-8років таку процедуру зробити трудно.Але знайшлися «мудрагелі»які вичислили,що мак має не тільки смачне насіння,але і галюциногенне маковиння.Ці «мудрагелі»почали лазити по людських городах,у пошуках маковини,витоптуючи всі грядки.Люди спочатку пробували заховати мак,обсаджуючи його якимись високорослими культурами,але це нічим не допомагало-«мудрагелі»його все рівно знаходили.І тоді люди,просто,перестали його сіяти.А потім і офіційна заборона вийшла.Але,заборонили не тільки сіяти мак,але і садити коноплю.Ви,Порохобандерівець,даремно на мене нападаєте,тому що я кепкую із гнилих відмазок Розумкова.І якщо,Ви не маєте віри,що мак є такою самою проблематичною рослиною,як і конопля,то зробіть експеремент:купіть у бабці на базарі стаканчик маку і висадіть його на своїй приватній власності на видному місці.Аж цікаво,хто до Вас першим прийде,коли цей мак зацвіте-наркомани чи поліція?
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15.07.2021 11:25 Ответить
От прикольно. Їй-Богу, немає в країні значніших проблем, ніж легалізація трави. У парламентскага бальшинства нагальніших питаннь ніж пихнути (тепер законно!) немає. Зєбобіки, так?
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15.07.2021 00:58 Ответить
Как ни странно, но:
Главными лобистами разрешения каннабиса являются НАРКОДИЛЛЕРЫ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ травки!
1. У них есть налаженное производство.
2. Первые 6-12 месяцев цена будет не намного ниже, чем сейчас у наркодиллеров.
3. А откатов мусорам не будет.
...
Таким образом, минимум лет пять они будут по деньгам в плюсе, чем сейчас.
Причём, эти деньги будут абсолютно "белыми".
Может даже налоги заплатят.
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15.07.2021 01:09 Ответить
Дмитрий Разумков, будьте более жёстким в этом вопросе. Не позволяйте манипулировать горем больных людей. Посмотрите на проблему Нидерландов. Они не могут справиться с незаконным изготовлением. Мало того, следы наркотиков содержатся даже в злаковых(отходы от производств попадают в канальную воду).
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15.07.2021 01:16 Ответить
в полку аваковых антизебобиков прибывает
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15.07.2021 02:08 Ответить
Ще один "барєц за нравствєннасть" з рилом совкового комсомольця . Сра.и раЗЕмкови на страждання хворих . А тут "умніки протів наркати" підхватили і теж мелють що завгодно . Та куплять наріки й зараз собі все , що завгодно ! А хворі вмирають і від хвороби і від страшного болю ! В країнах Євросоюзу можна , а ватні придурки , які почули слово конопля проти ! Проти чого ? Що людині , якв кричить від болю стане краще ? Разумковим і юлям з різними зе і зараз принесуть протягом 5 хв. все , що вони захочуть . І цигани наркошам продадуть теж , що завгодно і коли завгодно , правда , сумнівної якості і за величезні гроші . І не тільки цигани - сусід мій , барига малолітній , торгує не ховаючись цілодобово , і всі це знають . А ви боріться з хворими , недоумки .
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15.07.2021 04:08 Ответить
P.S. А ще , противники-дебіли , вам би краще забороняти напої для істот алкашів - все в вільному продажі в кожному магазині . І зграями сіні уроди лазять по вулицям , вбивають на машинах людей . Так це ж "традіция народная" бути свинею ! А як же - в цих , що спрт бадяжать , такі прибутки , що і Ахмєтовим не снилися !
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15.07.2021 04:21 Ответить
Ні, такою конопельною хернею або відставкою чорта вагнергейт зеленолікого не заплювати...
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15.07.2021 06:23 Ответить
Начался процесс удаления инородного и больного элемента из организма под фамилией зеленский. И это хорошо
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15.07.2021 06:49 Ответить
разумков отброс, когда запретят табак и бухло ?
мрази, наживаются на наркоманах и ещё с умным видом
лохов поучают, пнх
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15.07.2021 07:42 Ответить
Лживый неуч-демагог,как и все они.Поясню.В каннабисе более 130 каннабиноидов и терпенов помимо ТГК и СБД,которые присутствуют в вытяжках из растения, и действуют на человека КОМПЛЕКСНО,помогая в излечении даже от АУТОИММУННЫХ заболеваний! Содержание ТГК доходит в урожайных сортах до22-24%, а неуч говорит о 0,2%.
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15.07.2021 07:53 Ответить
А що за проблема легалізувати марихуану? Будь-яку. У США половина штатів це зробили, і не тільки марихуану. Адже все одно на чорному ринку можна дістати все, що завгодно, тільки дорожче. Марихуана не шкодить здоров'ю, на відміну від алкоголю і сігарет, не викликає звикання і не робить людину агресивною. У чому проблема взагалі?
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15.07.2021 08:28 Ответить
Вот это поворот!
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15.07.2021 08:53 Ответить
У Німеччині медичний канабіс (масло, що містить тільки КБД) можна вільно купити в аптеці або в дрогері без рецепта лікаря. Нормальний канабіс, тобто який містить ТХЦ, заборонений, як і в Україні. Бо в Бундестазі сидять такі ж осли, як в Раді. Одна надія на "зелених", що його легалізують. Хоч якась користь від них буде.
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15.07.2021 09:19 Ответить
Наркоман?
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16.07.2021 08:08 Ответить
Я вообще то за легализацию проституции, наркотиков, игр и оружия! Всё это есть было и будет и без легализации! Но законы должны писать трезвые люди, а не наркоманы, насильники и прочая ..., из "95"-го!
Лучше иметь контроль, если бороться нет возможностей. Надеюсь, что какая нибудь проститутка не заразит венерическими своих клиентов, наркота не попадёт к детям, идиотов много - пусть лошарятся на игровых автоматах и бандюк не нападёт - а вдруг пристрелят...
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15.07.2021 10:26 Ответить
Если ты не можешь зайти в кофешоп и купить себе джоинт шишку мед. сорта
SKYWALKER с генетикой X OG KUSH, то какой это нахер легалайз? Пигулки с СБД без тгк, будут иметь однобокий эффект. Основная функция ТГК, это противо-воспалительный эффект, расслабление мышечной и понижение кровяного давления. Это все не имеет ничего общего, с сортами психотропного каннабиса (решает генетика) Так что, пусть их "знатоки" сперва с голландскими селекционерами пообщаются.
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15.07.2021 16:57 Ответить
 
 