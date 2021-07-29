Начальником Гоструда в Харьковской области назначили фигуранта уголовного дела, - СМИ

Главное управление Государственной службы Украины по вопросам труда (Гоструда) в Харьковской области возглавил начальник управления надзора в промышленности и на объектах повышенной опасности ГУ Гоструда в Харьковской области Дмитрий Грынь

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини.

Соответствующий приказ о возложении полномочий на Дмитрия Грыня подписал врио главы Гоструда Виталий Сажиенко во вторник 27.07.2021 года. Редакция публикует копию документа.

Кроме этого, перед назначением Дмитрия Грыня руководителем ГУ, Виталий Сажиенко премировал чиновника "за интенсивный труд" в июле 2021 года, назначив ему премию в размере 30% оклада и надбавку в размере 100% оклада (см. ниже документ).

В то же время, как следует из копии определения Московского районного суда Харькова от 29.06.2021 года о проведении обыска в личном автомобиле Дмитрия Грыня (публикуем копию), Грынь является фигурантом уголовного производства №42021222040000016 по ч. 4. ст. 190 УК Украины — мошенничество в особо крупных размерах или совершенное группой лиц.

Это производство с апреля 2021 года расследует харьковская полиция. Дело было открыто по материалам, собранным Службой безопасности Украины. СБУ выявила схему присвоения денежных средств субъектов предпринимательской деятельности, в которую вовлечены ряд компаний, пребывающих в сговоре с должностными лицами ГУ Гоструда в Харьковской области.

В определении суда про обыск личного автомобиля Грыня сказано, что схему организовали ООО "Алди-Тех" (код ЕГРПОУ 39222617), ООО "НТЦ "Алди-Тех" (42654117), ООО "УНЦ "Эксперт № 1″ (43618038), ООО "УНВЦ "Охрана труда" (22723182). Согласно материалам дела, эти компании организовали проведение обучения по охране труда и выдачу соответствующих удостоверений по итогам экзаменов. Экзамены должна принимать комиссия харьковского областного ГУ Гоструда.

Но "на самом деле фактически должностные лица, которые входят в комиссию по приему экзаменов, не принимают экзамены, а просто подписывают заранее подготовленные протоколы экзаменов с целью получения неправомерной выгоды. По имеющимся данным, представители вышеуказанных коммерческих структур ежемесячно проводят фиктивные обучения по вопросам охраны труда, вследствие чего получают значительные суммы денежных средств от физических лиц, часть которых передают уполномоченному лицу ГУ Гоструда в Харьковской области в качестве неправомерной выгоды", — сказано в определении суда. Также в документе утверждается, что именно Дмитрий Грынь может являться данным "уполномоченным лицом".

Якобы именно Грынь получает "денежные средства за проведенное фиктивное обучение, аккумулирует и временно хранит, в том числе в собственном автомобиле NISSAN X-Trail, г.н.з. КХ5555ХК, которым он постоянно пользуется". Данные обстоятельства подтверждаются результатами проведенных следственных действий и допросом свидетелей. При этом, по данным правоохранителей, по указанной схеме обучалось ежемесячно около 1000 человек на общую сумму более 1 млн грн.

Напомним, Виталий Сажиенко занял должность врио Главы Гоструда в июне 2020 г, сменив Игоря Дегнеру, который возглавлял Службу в статусе "врио" с декабря 2019 года, а после назначения Сажиенко стал его заместителем, сохранив влияние на Службу.

Ранее СМИ писали, что контроль над Гоструда пытается сохранить окружение экс-министра экономики Игоря Петрашко. Журналисты обращают внимание, что Игорь Дегнера возглавлял Гоструда в то же время, когда Петрашко был министром.

Как писал Обозреватель, "за время работы в системе с 2006 года Дегнера не принял ни одного полезного решения, которое бы улучшило защиту работников. Также он может быть причастен к коррупции". В течение 2020-2021 годов СМИ неоднократно писали про факты взяточничества и судебные процессы над должностными лицами Гоструда в Одесской, Волынской, Черновицкой, Львовской, Запорожской и других областях, а также про кадровые скандалы в Гоструда.