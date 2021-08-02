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Новости Рынок земли
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За первый месяц работы рынка земли продано 5,3 тыс. га земли на 210 млн грн, - Минагрополитики

За первый месяц работы рынка земли продано 5,3 тыс. га земли на 210 млн грн, - Минагрополитики

За период с 1 по 30 июля в Украине проведено 2,9 тыс. земельных транзакций на участки с/х назначения общей площадью 5,32 тыс. га. Сумма всех сделок составила 210 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Лишь один из 2 тыс. владельцев земли распорядился ею: продал или подарил. То есть, за первый месяц рынка земли средняя цена за украинский гектар составляет 40 тыс. грн. Сейчас больше всего земли приобрели в Полтавской, Тернопольской и Кировоградской областях. Но география продаж - по всей стране", - сообщил министр агрополитики Роман Лещенко.

Отмечается, что рынок земли сегодня полноценно функционирует - он прозрачный, эффективный и позволяет каждому реализовать свое право распоряжаться землей: продать, передать по наследству, сдавать в аренду или самому управлять этой землей.

"Время популизма на теме земли истекло. Очень скоро граждане узнают, кто боролся за права народа, а на самом деле паразитировал на теневом рынке земли. Прозрачность рынка и доступность данных для всех только повысят его эффективность. 40 тыс. грн за гектар - это наша стартовая линия! Мы с вами перешли на новый этап отношения к земле земля - это защищенная, свободная собственность, стоимость которой растет", - заявил министр.

Министерство со ссылкой на первого заместителя главы Госслужбы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Анатолия Мирошниченко сообщает, что Госгеокадастр выполнил все задачи, связанные с обеспечением надлежащего функционирования рынка земель с/х назначения.

По его данным, разработка Госгеокадастром совместно с ГП "Центр Государственного земельного кадастра" упрощенного (электронного) доступа к земельному кадастру позволила снизить ажиотаж, связанный с требованием для нотариусов получать доступ к сведениям земкадастра для проверки установленных законом ограничений по приобретению земель сельхозназначения" в одни руки. Мирошниченко уточнил, что в большинстве случаев срок рассмотрения заявления нотариусов на получение доступа к земельному кадастру не превышал одного рабочего дня.

Чиновник уточнил, что мониторинг земель показал отсутствие ажиотажа на рынке участков с/х назначения, а также отсутствие существенного изменения динамики земельного рынка по сравнению с периодом до 1 июля 2021 года.

"Также мониторинг позволил выявить, что по состоянию на 1 июля более ста юридических лиц и более тысячи физических лиц владели более 100 га земель сельскохозяйственного назначения, многие из них - более 1 тыс. га. С 1 июля 2021 такая концентрация земель сельскохозяйственного назначения становится невозможной", - подчеркнул Мирошниченко.

Напоминаем, в Украине рынок земель сельскохозяйственного назначения начал работать 1 июля. На первом этапе реформы покупать и продавать земельные участки смогут только граждане страны. Одно физическое лицо сможет иметь в распоряжении не более 100 га. Право приобретать землю сельхозназначения 1 января 2024 года получат юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, при этом конечный бенефициар одного или нескольких юрлиц сможет консолидировать через них совокупно не более 10 тыс. га.

Автор: 

Минагрополитики (412) Госгеокадастр (171) Лещенко Роман (68)


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Топ комментарии
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А квартиры продавать не позорище?
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02.08.2021 18:50
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Позрище!Дожились українці. Вже землю продаєм.
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02.08.2021 18:42 Ответить
А квартиры продавать не позорище?
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02.08.2021 18:50 Ответить
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02.08.2021 18:54 Ответить
нипанятно..можна в айкосах?
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02.08.2021 18:45 Ответить
Все знают: рынок земли должен быть честным, прозрачным, от воров очищенным. "Мораторий привел к краже сельхозземель площадью почти в два оккупированных Крыма. Сделаем все для возврата и земли, и территорий", - Зеленский. Назначенцы вора Коломойского Венедиктова , Баканов, Аваков и прочие для возврата земли ничего не делают и делать не будут. Поддержать своего президента, вернуть сельхозземели площадью почти в два оккупированных Крыма и наказать воров -задача сторонников продажи украинской земли. Без этого честный рынок земли не возможен.
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02.08.2021 18:49 Ответить
Слишком рано что либо говорить. Это сложный очень процесс. Шуму нет, продажи слабые, деньги просто смешные. Что то явно не сработало, что то держит. В эпоху шапкокрада та и раньше, много нахватали в аренду и на большой срок. Эти цифры бы выложить. Кто, сколько, когда, и на какой срок. Там похоже вишенка на тортике лежит. 40 тыс. гр. конечно не цена земли. Это цена не плодородной земли---допустим под производство.
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02.08.2021 19:31 Ответить
Цены смешные потому что, земля продается малыми площадями и не разрешено покупать иностранцам. Не вся земля в долгосрочной аренде людям нужно подождать год или два. Пока не собран урожай(ждут осени). Многие ждут либерализации рынка и как следствие повышения цен. Рынок земли будет набирать обороты и цены будут расти тут нет сомнений. Еще и засухи в переди после нескольких лет дождей.
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02.08.2021 20:53 Ответить
Парадокс в том что сами крестьяне не хотят что бы им разрешали продавать свою же землю.
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02.08.2021 20:55 Ответить
А де поділась Вана зі своїми мітингарями?
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02.08.2021 20:44 Ответить
просто эти жадней оказались!!!
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02.08.2021 21:21 Ответить
 
 