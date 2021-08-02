За первый месяц работы рынка земли продано 5,3 тыс. га земли на 210 млн грн, - Минагрополитики

За период с 1 по 30 июля в Украине проведено 2,9 тыс. земельных транзакций на участки с/х назначения общей площадью 5,32 тыс. га. Сумма всех сделок составила 210 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Лишь один из 2 тыс. владельцев земли распорядился ею: продал или подарил. То есть, за первый месяц рынка земли средняя цена за украинский гектар составляет 40 тыс. грн. Сейчас больше всего земли приобрели в Полтавской, Тернопольской и Кировоградской областях. Но география продаж - по всей стране", - сообщил министр агрополитики Роман Лещенко.

Отмечается, что рынок земли сегодня полноценно функционирует - он прозрачный, эффективный и позволяет каждому реализовать свое право распоряжаться землей: продать, передать по наследству, сдавать в аренду или самому управлять этой землей.

"Время популизма на теме земли истекло. Очень скоро граждане узнают, кто боролся за права народа, а на самом деле паразитировал на теневом рынке земли. Прозрачность рынка и доступность данных для всех только повысят его эффективность. 40 тыс. грн за гектар - это наша стартовая линия! Мы с вами перешли на новый этап отношения к земле земля - это защищенная, свободная собственность, стоимость которой растет", - заявил министр.

Министерство со ссылкой на первого заместителя главы Госслужбы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Анатолия Мирошниченко сообщает, что Госгеокадастр выполнил все задачи, связанные с обеспечением надлежащего функционирования рынка земель с/х назначения.

По его данным, разработка Госгеокадастром совместно с ГП "Центр Государственного земельного кадастра" упрощенного (электронного) доступа к земельному кадастру позволила снизить ажиотаж, связанный с требованием для нотариусов получать доступ к сведениям земкадастра для проверки установленных законом ограничений по приобретению земель сельхозназначения" в одни руки. Мирошниченко уточнил, что в большинстве случаев срок рассмотрения заявления нотариусов на получение доступа к земельному кадастру не превышал одного рабочего дня.

Чиновник уточнил, что мониторинг земель показал отсутствие ажиотажа на рынке участков с/х назначения, а также отсутствие существенного изменения динамики земельного рынка по сравнению с периодом до 1 июля 2021 года.

"Также мониторинг позволил выявить, что по состоянию на 1 июля более ста юридических лиц и более тысячи физических лиц владели более 100 га земель сельскохозяйственного назначения, многие из них - более 1 тыс. га. С 1 июля 2021 такая концентрация земель сельскохозяйственного назначения становится невозможной", - подчеркнул Мирошниченко.

Напоминаем, в Украине рынок земель сельскохозяйственного назначения начал работать 1 июля. На первом этапе реформы покупать и продавать земельные участки смогут только граждане страны. Одно физическое лицо сможет иметь в распоряжении не более 100 га. Право приобретать землю сельхозназначения 1 января 2024 года получат юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, при этом конечный бенефициар одного или нескольких юрлиц сможет консолидировать через них совокупно не более 10 тыс. га.