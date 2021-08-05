Умер экс-премьер и первый глава СБУ Марчук

Сегодня, 5 августа, на 81 году жизни умер Евгений Марчук, который был первым председателем Службы безопасности Украины (1991-1994) в 1995-1996 годах он был премьер-министром Украины.

Об этом в Facebook сообщила его вдова Лариса Ившина, передает Цензор.НЕТ.

"Черный день. Умер Евгений Кириллович. Остановилось сердце", - написала она.

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Марчук родился в 1941 году в Одесской области. По специальности – учитель украинского языка и литературы, учитель немецкого языка. Служил в КГБ и в 1990-м был назначен первым замглавы этой структуры в УССР. В независимой Украине возглавил созданную Службу безопасности Украины и руководил ей с 6 ноября 1991 года по 12 июля 1994 года. С 1994 г. – генерал ВСУ.

Два раза избирался в Раду. В 1995 году назначен премьером, спустя четыре года – секретарем СНБО.

В 2003-2004 годах возглавлял Минобороны. С началом войны России против Украины побывал в составе делегации на минской переговорной площадке (2015—2019), причем с 22 ноября 2018 до 19 мая 2019 года возглавлял ее.

Цензор.НЕТ выражает соболезнования родным и близким Евгения Марчука.