Помер експрем'єр і перший голова СБУ Марчук

Сьогодні, 5 серпня, на 81-му році життя помер Євген Марчук, який був першим головою Служби безпеки України (1991-1994), у 1995-1996 роках він був прем'єр-міністром України.

Про це у Facebook повідомила його вдова Лариса Івшина, передає Цензор.НЕТ.

"Чорний день. Помер Євген Кирилович. Зупинилося серце", - написала вона.

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Марчук народився 1941 року в Одеській області. За фахом - учитель української мови та літератури, вчитель німецької мови. Служив у КДБ і в 1990-му був призначений першим заступником голови цієї структури в УРСР. У незалежній Україні очолив створену Службу безпеки України і керував нею із 6 листопада 1991 року по 12 липня 1994 року. З 1994 р. - генерал ЗСУ.

Двічі обирався в Раду. У 1995 році призначений прем'єром, через чотири роки - секретарем РНБО.

У 2003-2004 роках очолював Міноборони. З початком війни Росії проти України побував у складі делегації на мінському переговорному майданчику (2015-2019), до того ж із 22 листопада 2018-го до 19 травня 2019 року очолював її.

Цензор.НЕТ висловлює співчуття рідним і близьким Євгена Марчука.