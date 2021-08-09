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Новости Политика Украины
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Совет адвокатов Украины рекомендовал Гречковскому и Маловацкому сложить полномочия членов ВСП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Совет адвокатов Украины рекомендовал Гречковскому и Маловацкому сложить полномочия членов ВСП

В связи с вступлением в силу изменений в законодательство о порядке избрания и увольнения членов Высшего совета правосудия, Совет адвокатов Украины решил рекомендовать членам ВСП, назначенным по квоте адвокатуры, Павлу Гречковскому и Алексею Маловацкому, подать в отставку.

Об этом сообщает сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины, информирует Цензор.НЕТ.

САУ считает, что отдельные требования, установленные законом №1635-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" имеют дискриминационный характер.

"Учитывая отсутствие конституционных основ для формирования Совета по этике с преимущественным правом голоса международных экспертов, а также ограничение независимости членов ВСП при принятии ими решений в пределах предоставленных им полномочий, САУ принял решение рекомендовать членам ВСП рассмотреть возможность сложить полномочия в связи с невозможностью осуществлять деятельность в условиях измененного законодательства", - говорится в сообщении.

Это решение носит рекомендательный характер, поскольку отзыв избранных в ВСП адвокатов в соответствии с законодательством, может утвердить только съезд адвокатов Украины.

Кроме того, представительствам НААУ за рубежом будет поручено провести мониторинг информации о деятельности международных экспертов, которые будут предложены в состав Совета по этике при ВСП.

Напомним, съезд адвокатов Украины избрал Павла Гречковского и Алексея Маловацкого в Высший совет правосудия в феврале 2019 года.

Автор: Володимир Янченко
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Цих теж курить вирішальний голос міжнародних експертів? Це ж адвокат при незалежному суді втратить можливість вирішувати справи за гроші клієнта, а буде змушений таки працювати ногами і головою.
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09.08.2021 22:44 Ответить
Якщо я правильно розумію, вони вирішили саботувати призначення нових членів ВРП, щоб унеможливити її роботу.
Тобто показують вже перед візитом Зеленського у США яким чином цього разу обдурять "західних партнерів" по реформі судової системи.
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10.08.2021 08:12 Ответить
 
 