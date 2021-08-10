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Сейчас нет предпосылок для введения жесткого карантина в Киеве, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

В настоящее время в Киеве нет предпосылок для введения жесткого карантина.

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Вместе с тем, он заявил, что власти не хотят, чтобы третья волна застала столицу врасплох, поэтому готовятся по всем направлениям: медицина, образование, инфраструктура.

"Предпосылок для введения строгого карантина сегодня в Киеве нет", - сообщил Кулеба.

Автор: Ірина Дашківська
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