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NASA (128) пожар (5559) планета Земля (6)

Земля в огне: NASA опубликовало карту пожаров на 5 континентах. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Общество

NASA опубликовало карту пожаров, которые видно с космоса. В организации показали, что 5 из 6 континентов страдают от пожаров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "День".

На карте заметны красные точки – это и есть пожары. Кое-где территория почти вся красная от огня.

Земля в огне: NASA опубликовало карту пожаров на 5 континентах 01
Скрин: сайт NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства в США, показало вид континентов с космоса. В частности заметно места возгорания. Хоть некоторые красные точки – это извержения вулканов или факелы огня на газовых месторождениях, однако большинство – лесные пожары.

На карте видно, что от пожаров страдает Африка, США, Россия, Австралия. Это заметно из космоса.

Кстати, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке фотографировал с высоты более 400 километров пожары в Греции.

Мир страдает от пожаров – они охватывают все большие территории в разных уголках планеты. По оценкам экспертов, сезон пожаров еще далек от своего завершения. Пожары охватили регионы США, Канады, России и страны Средиземного моря.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Украинские вертолеты ": ночью под Бодрумом были ликвидированы лесные пожары. ВИДЕО

В Греции, по состоянию на 10 августа, из-за пожаров объявили эвакуацию людей из 12 населенных пунктов на административных границах Элиды-Аркадии. Также в Греции пожары бушевали в области Аттики, на острове Эвия, недалеко от Афин. Перед тем в стране зафиксировали рекордные +46 градусов.

В Португалии и Испании тоже ожидают повышения температуры до 40 градусов. Из-за этого власть страны принимает меры для предупреждения лесных пожаров.

Более того, в августе лесные пожары вспыхнули в США, Черногории, России, Алжире, Турции, Албании, Хорватии.
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Топ комментарии
+13
Та це фейк, згідно цього фото вся Україна горить, а в Україні немає пожеж. Це температурний скрінінг земної поверхні. В Україні зараз грунт прогрівається до величезних позначок і на мапі територія України показана як охоплена тотальними пожежами. Включайте мізки і не ведіться на всяку куйню.
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12.08.2021 12:13
+10
И где в Украине сейчас пожары? Или это местные жители частного сектора палят сухую траву?
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12.08.2021 12:08
+3
Тут шось не те.
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12.08.2021 12:34
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
Та це фейк, згідно цього фото вся Україна горить, а в Україні немає пожеж. Це температурний скрінінг земної поверхні. В Україні зараз грунт прогрівається до величезних позначок і на мапі територія України показана як охоплена тотальними пожежами. Включайте мізки і не ведіться на всяку куйню.
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12.08.2021 12:13 Ответить
На півночі Африки теж є "очаги пожеж" але там немає чому горіти, там пісок!
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12.08.2021 12:24 Ответить
так это скрининг или настоящие пожары. Игорян, ты же эксперт по всему на свете, прямо как Аталотий, давай определись уже ггг
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12.08.2021 13:02 Ответить
А ночью до минусовой.
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12.08.2021 14:06 Ответить
Фейкова організація така сама брехлива,як роскокосмос,запускає черговий фейк
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12.08.2021 13:07 Ответить
Головне грошики налоговиків отримують і павільйонний космос освоєють (хіба ні, цифра вже пішла далі) і тотальна пропаганда Земля в огне: NASA опубликовало карту пожаров на 5 континентах - Цензор.НЕТ 1213
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12.08.2021 15:43 Ответить
Зараз головне Зе нікуда у Україні не пускати, а то кінець, також почне все горіти!
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12.08.2021 18:23 Ответить
в Якутии тоже?
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17.08.2021 15:52 Ответить
магадан с чукоткой сгорел?
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12.08.2021 12:08 Ответить
Тут шось не те.
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12.08.2021 12:34 Ответить
И где в Украине сейчас пожары? Или это местные жители частного сектора палят сухую траву?
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12.08.2021 12:08 Ответить
А їм по барабану яку бредятину писати та картинки викладати. Я вже давно розчарувався в цих синоптиках та ХВоткам з космосу. Бредятина повна.
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12.08.2021 12:57 Ответить
І все це людина, тварини не палять!
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12.08.2021 12:08 Ответить
Якщо вірити карті, то вся територія України крім Криму у вогні.
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12.08.2021 12:09 Ответить
У Греції за тиждень затримано 118 осіб за підозрою в умисних підпалах лісів або підпалах через недбалість, 18 з них - заарештовано.

Грецька поліція затримала 118 осіб. Серед них 18 осіб взяли під варту.
Усіх заарештованих підозрюють у підпалах лісів, що спричинило масштабні пожежі. Про це повідомляє грецький телеканал Skai TV, передає Час Пік.
Затримання людей відбувалися протягом 4-11 серпня.
Деякі підпали могли бути навмисними, деякі сталися через недбалість.
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12.08.2021 12:09 Ответить
На острові Лесбос чоловік влаштував лісову пожежу, спалюючи овечу шерсть. У місті Сере в парку спалювали кабелі, щоб добути з них мідь.

У гаю Фінопулу в Гізі іноземець за допомогою паперових рушників та зім'ятих пачок з-під сигарет намагався підпалити дерево і суху траву.
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12.08.2021 12:10 Ответить
Шото судя по карте зелено-красного цвета Украина "тоже" в гиене огненной?!!
Как эти горе "специалисты" еще Сахару и окияны не зажгли (почти по Чуковскому) Земля в огне: NASA опубликовало карту пожаров на 5 континентах - Цензор.НЕТ 6636
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12.08.2021 12:10 Ответить
Не понял. А что это на карте над Черным морем территория Украины вся в красном? Горим что ли? Ну а экваториальной Африке и Бразилии так вааще полный писец.
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12.08.2021 12:12 Ответить
Та да - на планеті Земля немає більше джунглів!
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12.08.2021 12:24 Ответить
чтото за Украину неясно, показано так как будто одесская николаевская и херсонские областя горят... за африку вообще молчу, будет точно что черный (выгоревший) континент)))
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12.08.2021 12:15 Ответить
судя по фото там пол Украины в сплошном огне
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12.08.2021 12:15 Ответить
Вся Украина красная. Потому что палят стерню на полях. А кто то там обещал тюрьму за такие действие и огромные штрафы с конфискацией. Где ?
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12.08.2021 12:16 Ответить
По Украине много маленьких отдаленных друг от друга красных точек, это может быть возгорание травы, газовые факелы и так далее. На таком масштабе карты как в этой статье точки сливаются и кажется, что сплошная зона огня.
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12.08.2021 12:40 Ответить
А ведь в Южной Америке и Австралии сейчас зима в разгаре, отвечает нашему февралю.
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12.08.2021 12:42 Ответить
Можете сами смотреть https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/
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12.08.2021 12:42 Ответить
Земля в огне: NASA опубликовало карту пожаров на 5 континентах - Цензор.НЕТ 5382
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12.08.2021 12:45 Ответить
На острове Мадейра (Лесистом) пожары начались после его "открытия" в 1351 г и продолжались 20 лет, будучи такой силы, что корабли мореплавателей не могли приблизиться к нему. Правда на острове обнаружили могилы влюблённой английской пары Роберте Машим и Анне д'Арфет, попавшей на остров в результате кораблерушения.
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12.08.2021 14:00 Ответить
Я видел с моря обширные пожары, сначала я был готов подумать, что это извержение вулкана, но это было на побережье Алжира. Очевидно причина была уничтожении виноградников в силу их низкой производительности. Хотя раньше искусственные пожары часто устраивали из-за сильной лесистости и невозможности обрабатывать землю. Кук описывал анекдотический случай когда туземцы -австралийцы подожгли степь, чтобы досадить мореплавателям не поделившимся с ними убитой мореплавателями гигантской черепахой. Пожар обошёлся без человеческих жертв, но чисто случайно для стороны туземцев.
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12.08.2021 14:09 Ответить
эта карта темпиратурных пиков
потому что в аравии нечему гореть))
там и другие пустынные местности помечены, а в сибири где горят миллионы гектар
что то слабо помечено,
зато вся амазонка прям красная с югом африки
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12.08.2021 14:18 Ответить
Це фото бредятина для москальского употребления, типо везде еще хуже чем у них.
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12.08.2021 14:36 Ответить
У нас своих пожаров дохрена, но тушим почему-то турецкие!
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12.08.2021 17:59 Ответить
Слово Божие говорит, что земля и все дела на нее сгорят
С мы ожидаем нового неба и земли, на которой обитает правда
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16.08.2021 09:10 Ответить
 
 