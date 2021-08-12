Земля в огне: NASA опубликовало карту пожаров на 5 континентах. КАРТА

NASA опубликовало карту пожаров, которые видно с космоса. В организации показали, что 5 из 6 континентов страдают от пожаров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "День".

На карте заметны красные точки – это и есть пожары. Кое-где территория почти вся красная от огня.



Скрин: сайт NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства в США, показало вид континентов с космоса. В частности заметно места возгорания. Хоть некоторые красные точки – это извержения вулканов или факелы огня на газовых месторождениях, однако большинство – лесные пожары.

На карте видно, что от пожаров страдает Африка, США, Россия, Австралия. Это заметно из космоса.

Кстати, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке фотографировал с высоты более 400 километров пожары в Греции.

Мир страдает от пожаров – они охватывают все большие территории в разных уголках планеты. По оценкам экспертов, сезон пожаров еще далек от своего завершения. Пожары охватили регионы США, Канады, России и страны Средиземного моря.

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В Греции, по состоянию на 10 августа, из-за пожаров объявили эвакуацию людей из 12 населенных пунктов на административных границах Элиды-Аркадии. Также в Греции пожары бушевали в области Аттики, на острове Эвия, недалеко от Афин. Перед тем в стране зафиксировали рекордные +46 градусов.

В Португалии и Испании тоже ожидают повышения температуры до 40 градусов. Из-за этого власть страны принимает меры для предупреждения лесных пожаров.

Более того, в августе лесные пожары вспыхнули в США, Черногории, России, Алжире, Турции, Албании, Хорватии.