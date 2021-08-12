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Все лесные пожары в Турции взяты под контроль

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Все лесные пожары в Турции взяты под контроль

В Турции взяли под контроль все пожары, которые бушевали в течение последних недель. В последующие дни в стране ожидаются сильные дожди.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телерадиокомпания Bayrak.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, сегодня в стране пожарным удалось взять под контроль все лесные пожары, в связи с чем местные жители могут постепенно переходить к нормальному ритму жизни.

"Мы стали единым сердцем для наших лесов с нашей любимой нацией во время катастрофы. Мы взяли все пожары под контроль", - добавил Пакдемирли.

Также министерство приняло решение закрыть поврежденные государственные охотничьи угодья в городах Анталия и Мугла на следующие два года.

Согласно информации местного метеорологического центра, в последующие дни в Турции ожидаются сильные дожди.

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Автор: Роман Свиридович
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под контроль надо брать каждого приезжего кацапа.
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12.08.2021 20:52 Ответить
и курда..
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12.08.2021 22:27 Ответить
Ужасно конечно, пожары сейчас по всей планете бушуют, это хорошо что удалось с минимально возможными потерями их потушить. Турция в любом случае была и остается очень привлекательным вариантом для переезда, тем более что туристический ВНЖ сейчас получить россиянам легче простого, да и застройщики в Турции есть бюджетные
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13.08.2021 11:10 Ответить
 
 