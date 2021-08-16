РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14442 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом Коронавирус и карантин
1 167 6
вакцина (3815) Венгрия (1540) Закарпатье (2394) карантин (16730) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Венгрия исключительно для жителей Закарпатья продлила COVID-вакцинацию на границе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Венгрия исключительно для жителей Закарпатья продлила COVID-вакцинацию на границе

Венгрия продлила возможность прививки на границе для жителей Закарпатья до конца августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В июле правительство Венгрии создало мобильные пункты прививки на своих границах, предоставив возможность бесплатной вакцинации жителям приграничных регионов всех 8 стран-соседей Венгрии, включая Украину.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ромов вакцинируют на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Однако, только для жителей Закарпатской области эту возможность прививки на границе продлили до конца августа.

Кроме того, только для граждан Украины, которые являются жителями Закарпатской области, венгерское правительство выделило вакцину Janssen от американской компании Johnson&Johnson, которая предусматривает только одну прививку. Для жителей других стран-соседей Венгрии были предусмотрены различные виды вакцины по принципу наличия и остаточности.

В августе возможность вакцинироваться для жителей Закрпатья остается на двух пунктах пропуска: "Загонь-Чоп", "Барабаш-Косино".

По официальной информации венгерского правительственного сайта koronavirus.gov.hu, начиная со 2 июля и по состоянию на 22 июля 2021 года всего был вакцинирован 10 491 человек из приграничных с Венгрией регионов соседних стран - Украины, Сербии, Румынии, Хорватии, Словении, Словакии и Австрии.

После вакцинации люди получают венгерский сертификат европейского образца. В случае с жителями Закарпатской области, сертификаты выдаются через Генеральное консульство Венгрии в городе Ужгород.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ви ж там Зеленського Дьопйоша не забудьте!
показать весь комментарий
16.08.2021 12:50 Ответить
Сосед активно окучивает твою территорию. Пора бы и приревновать уже.
показать весь комментарий
16.08.2021 13:27 Ответить
для рыгов это друзья по соц лагерю
показать весь комментарий
16.08.2021 13:29 Ответить
даже у мадьяр есть джонсон)) а у нас есть пальтишко)
стыд!
показать весь комментарий
16.08.2021 13:28 Ответить
Так можно в любой амбулатории практически привиться. На хера на границу переться?
показать весь комментарий
16.08.2021 16:32 Ответить
Для багатьох - кордон ближче амбулаторії. Крім того, тільки один раз вакцинація і отримуєш міжнародний сертифікат, а з нашими документами про вакцинацію ще невідомо, як, коли і куди.
показать весь комментарий
16.08.2021 18:34 Ответить
 
 