Одесская ОГА просит предоставить Одесскому художественному музею статус национального. ДОКУМЕНТ

Одесская областная государственная администрация обратилась к министру культуры Александру Ткаченко с просьбой возбудить в установленном порядке ходатайство перед Кабинетом Министров Украины о предоставлении коммунальному учреждению "Одесский художественный музей" статуса национального заведения.

Об этом говорится в официальном письме, подписанном главой Одесской ОГА Сергеем Гриневецким, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на L.B.

В обращении упоминается, что Одесский художественный музей придерживается всех стандартных требований к музейным учреждениям, поддерживает важные национальные проекты на высоком профессиональном уровне, активно взаимодействует с музейной общественностью по всей стране является важным туристическим магнитом области.

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Напомним, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, который недавно ушел из жизни, длительное время боролся за то, чтобы музей получил статус национального учреждения культуры. Обновленная экспозиция музея, над которой Ройтбурд работал в последние месяцы своей жизни, переносит фокус музейной коллекции из узкого одесского на широкий общеукраинский уровень.

Если учреждению предоставят национальный статус, оно перейдет из областного бюджета на государственный, его финансирование увеличится.