Одесская ОГА просит предоставить Одесскому художественному музею статус национального. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Одесская областная государственная администрация обратилась к министру культуры Александру Ткаченко с просьбой возбудить в установленном порядке ходатайство перед Кабинетом Министров Украины о предоставлении коммунальному учреждению "Одесский художественный музей" статуса национального заведения.
Об этом говорится в официальном письме, подписанном главой Одесской ОГА Сергеем Гриневецким, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на L.B.
В обращении упоминается, что Одесский художественный музей придерживается всех стандартных требований к музейным учреждениям, поддерживает важные национальные проекты на высоком профессиональном уровне, активно взаимодействует с музейной общественностью по всей стране является важным туристическим магнитом области.
Напомним, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, который недавно ушел из жизни, длительное время боролся за то, чтобы музей получил статус национального учреждения культуры. Обновленная экспозиция музея, над которой Ройтбурд работал в последние месяцы своей жизни, переносит фокус музейной коллекции из узкого одесского на широкий общеукраинский уровень.
Если учреждению предоставят национальный статус, оно перейдет из областного бюджета на государственный, его финансирование увеличится.
Пожалуйста, подождите...
Он был украинским островком в шипящем море одесской ваты.
6 августа, 02:12
Як Америка відповіла на створення Спілки радянських письменників.
Виявляється, був час, коли американське красне письменство перебувало на державній дотаціїі і навіть організаційно під урядовим крилом. Не все, звичайно - десь 6500 осіб (приблизно вдвічі більше, ніж нараховувала СРП в перше десятиліття після свого створення 1934 р.). Серед них були й такі майбутні гіганти, як Джон Чивер, Джон Стайнбек та Сол Беллов. Рузвельтова програма "Федеральний письменницький проєкт" (частина - зауважте номер! - "Федерального проєкту №1", багатомільйонної допомоги діячам культури) дала змогу багатьом банально не вмерти з голоду в найскрутніший для США період, можливо, за всю їхню історію.
Чи актуально це сьогодні? Мабуть, так, якщо в травні в Палаті представників зареєстровано білль під назвою "Федеральний письменницький проєкт 21-го століття", який передбачає ґранти письменникам і журналістам у складний період пандемії. Малоймовірно, що в розділеному сьогодні Конгресі на нього стане голосів, але то вже справа друга. В Україні на підтримку книговидання... Стоп, мовчи-мовчу.
Нічого спільного, звичайно, з цілями заснування СРП (ідея якої народилася в Сталіна ще наприкінці 1920-х) "Федеральний письменницький проєкт" не мав. Майстрів слова заохочували взяти участь у написанні, зокрема, великої серії путівників по Штатах - "Америка як вона є". Попри всі побоювання (урядовці не надто вірили в надійність інженерів людських душ), за п'ять років вийшли абсолютно всі запляновані книжки і ще маса іншої літератури, у т.ч. безцінні інтерв'ю з 2 тис. чорних американців старшого віку, серед яких багато хто ще пам'ятав рабство. Через політичні погляди багатьох митців того часу був, можливо, деякий лівий ухил (один з путівників, скаржився критик, присвячував більше місця Сакко і Ванцетті, ніж Бостонському чаюванню), але у довшій перспективі навіть це, мені здається, мало позитивне значення, підготувавши Америку до її ролі у Другій світовій війні. Не путівники, звичайно, а в цілому можливість для письменників жити, а не скніти, заробляти своїм трудом, висловлювати й доносити свою думку і цеглинка за цеглинкою розбудовувати культуру свого народу. Щось той Рузвельт знав.