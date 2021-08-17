Талибы требуют, чтобы военнослужащие США покинули Афганистан до 11 сентября
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Боевики группировки "Талибан", захватившие власть в Афганистане, обещают не атаковать находящихся в стране военнослужащих США, если те выедут до 11 сентября.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Sky News.
Пресс-секретарь "Табилана" Сухаил Шахин заявил, что США должны "вывести все свои силы" до 11 сентября. Он добавил, что при соблюдении этого условия талибы обещают не нападать на американских военнослужащих.
Напомним, талибы ранее в августе установили контроль над почти всей территорией Афганистана и над всеми крупными афганскими городами, в том числе - над Кабулом.
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Про те , як "2 тыс. лет гоняли только евреев". Ось це ключова фраза усіх звинувачень й квінтесенція усіх людських хибних думок . Й цій фразі самій якщо не 2 тисячи років , то півтори так точно , бо "гоняли" йще й до Христа . Ті ж вавилоняне , а якщо вірити Торі (або Пятикнижжю , що одне к одному Тора) , то йще фараони десь так 4 тисячи років тому . Але якщо це було хоч на 1% праводою , що "тільки евреїв" , то чому євреї досі сберіглися , а ось велики народи кудись зникли ? Де амарійці , де етруски , де фінікійці й карфагенянє , де половці й піченеги , де кельти , алани , де гуни ?! З великих ассурів , цілої імперії залишилось від сили 150 тисяч по усьому світу . Але звірніть увагу на мою фразу про сера Олівера Кромвеля , який керував знищенням третини ірландців . Ось прийшли не тільки загарбники , але ж релігійні фанати на чужу землю й знищили тритину . В епоху асірійців й Ром Імпаєр це була така норма життя - геноцид або рабство (як прогресивна алтернатива геноциду) . В епоху ренесанса й пізнійше , тільки Гітлер , младотюрки , Лєніно-Сраліни , Полпот побили рекорд Кромвеля по геноциду . Це вже не ознака часу й неменуча , це злочин . Так що таки "гоняли ТІЛЬКИ" ?! Просто уявіть собі як би той Кромвель зпромігся сісти на човни до моря Лаптєвих , потім йти по річці Обь , щоб вирізати усі народи півночи Сибіру ? Якщо він католиків-христіян називав єритиками , то хто для його погани ханти , манси й буряти . Так що , 2 тисячі останніх років "гоняли, вбивали , гвалтували й робили рабами" тільки тих , хто поряд й йще добре , що "мені можно усе, й мені за це нічого не будеть" , як кажуть на Московії : "встрєчка нє прилєтіт" . Тому турецьких купців ближче до кордону з османами дуже намагалися (аж до тремера в колінках) не чепати , бо Сулєйман прийде й голову відкрутить . А ось євреїв дуже вигідно було . Й простому бидлу , й суверенам -- є куди пар випускати . А потім віявляти серез бидла ватажків й за вбитих (пограбованних) євреїв судити тихо так й непомітно .
А йще в середньовіччі були така практика , що писменністю володіло десь так 0.001% населення , навіть подавна більшість феодалів не володіла , й навіть у монастирах два старих на весь заклад . А тут (не як у хасидів й саме тому хасидизм це дикунство) , по Торі кожен хлопчик забов"язанний з 5 років вчитися читати Тору . Де Тора , там аріфметика й логістика . Бесцінний резерв кадрів для кожного суверена . А що не так , так -- то це не я , це "христовбивці" . Дуже зручнно .
Ось приклад вже з особами історичними . Деталі полєміки й листування католицьких гуманистів Еразма Ротердамського , й Томаса Мора з проповідником Мартіном Лютером . Здавалось би на боці Лютера прогрес й майбутній економічний прорив .Але ж зовні в виляда так , що нібито сперечаються в учительский Математик , фізик-Філософ й учитель труда й фізкультури . Коли Лютер аргументує рівно як Ви , мовляв народ не любив завжди євреїв . Будь який , будь якій країні (й не не зовсім точно історично - в країнах ісламу в ті часи до євреїв крайще ставилися , ні ж до християн) . А Мор з Єразмом кажуть , так на народ посиласися , коли спалювали Яна Гуса . За правду спалили . Й головне , якщо євреї такі погані , чому Ісус саме в Ієрусалим прийшов . Не в Рим , не в Афіни , не Александрію . Чому усі його учні , його матер , його батька , його предтеча були обранні саме з цього народу . Помічу , не з самаретіян , яких Він називає "добрими" . Єразм порівнює нелюбов до іудеїв з нелюбоввю до своєї колиски , до матери , яка народила . До старого , вже покошенного але рідного дому . Де народився й сформувався .
Саме смішне , що не пройде й 30-50 років , як усі протестанські течії переймуть маже увесь сімейний кодекс з їудейського . Й потім секулярний "Кодекс Наполеона" по частині розлучення , права на спадщину , майнове право й вирішення суперечек у судах . Безумовно , складно порівнювати 11 століття й 21 ... Ось приклад , де навіть зараз у католиків й православних жінка може отримати церковне розлучення тільки по причині , що чоловік не виконує супружніх обов"язків ?!
Ви шуткуєте ?
Єжов , Ягода , Менжинський , Вишинський - дрібні пішаки , які без дозволу Сраліна й на очко не ходили . Може що до війни Берія міг просити за когось й сама за часи Берії відбувались єдині реабілітації раніше засудженних . Берія рятував половину засудженних вчених й конструкторів через шаражки . В Гулазі ці інтелектуали б не вижили б . Кат - безумовной , циничний блазень - бесперечно . Вбивця ,гвалтівник школярок - вірно . Але ж у центрового рептілоїда Йосипа ініші тварюги й не водилися . Я не дуже вірю , що саме він позбавив люство від цього шлаку ... бо тоді вже не мав доступу до тіла ... А лабораторія-19 . Перший , хто по єї знав був не Берія , хочь й він нею й керував , але й до його вона існувала й отруювала .
Після претодактеля Нікітка й Ко. зробили усе , щоб не було одного господаря партії й в КДБ политбюро мало свої очі й вуха .
Єльцина отруїли ? Можли колись в молоді роки , коли "посадили на пляшку" й так він з неї й не зліз . Того мого друга (в якого дід був товарищем Островського) дядя ще в Свердловську був в одному колі (як керівник об"єднання) з Єльциним . Блескучим був фахівцем , але вже тоді зупинити його з пляшками було мало кому крім Наіни . Але за роком рік меньше не ставало , а тільки більше !
1. Вы сильно преувеличиваете влияние Сталина на чекистов. Один Коминтерн чего стоил!
2. Мой источник информации про Берию и попытку им захвата власти в СССР после смерти Сталина - мой отец. Мой отец был в хороших отношениях с маршалом Батицким. В 1953-м году Жуков поручил именно (тогда) генералу Батицкому подобрать надежных офицеров-фронтовиков для ареста Берии и его дальнейшей охраны. Именно Батицкий, по приговору суда расстрелял Лаврентия Берию. А вы откуда знаете про Берию?
3. Да, при Берии была небольшая реабилитация, но кого... Когда Сталин подчистил ряды чекистов, от особо заливших страну кровью чекистов-евреев, то вот как раз Берия и реабилитировал некоторых мясников. Нашего Королёва, как вы пишите, так СПАСАЛИ в шарашке Берии, что он прожил потом крайне мало и много лет КАЖДЫЙ день мучился от болей в сломанной чекистами челюсти.
4. Так Берия был частью этой системы, просто, слава Богу, не дошёл до вершины власти, а Андропова вовремя подстрелили.
5. Про Хрущева. У вас глубокое заблуждение. Как раз Никита Сергеевич попытался ликвидировать монополизм КПСС и хотел создать ещё одну партию (по примеру США), партию селян!!! Но еврей Ленин прямо назвал мелкое селянство, как владельцев мелких земельных наделов - ГЛАВНЫМИ врагами своего режима!!! Хрущев был арестован его охранниками-чекистами прямо в своём самолете. Хороший себе контроль. Контроль смог получить уже лишь Брежнев, воспользовавшись массовым выездом евреев в Израиль, в 1972-м году, но и то не смог отстранить еврея от руководства еврейской организацией КГБ.
6. Президент Украины, Леонид Кучма, был хорошо знаком с Ельциным и как-то позже признался, что выгодные Украине договора по газу, дорого обходились его печени. Да, Ельцин пил, но был крепок на выпивку. И Кучма, будучи Президентом Украины, встречался с Ельциным и до и после ухода Ельцина на пенсию. Так вот, когда Ельцин уже перестал быть Президентом РФ, то приехал в гости к Кучме. И вот, после достаточно внезапной смерти Ельцина, Кучма открыто рассказал, что Ельцин у него в гостях, явно не был под действиям психотропных препаратов, ну хотя бы потому, что украинская служба охраны не могла позволить фсбшникам хозяйствовать в доме Кучмы. Так что ссылаюсь на Леонида Даниловича
Порівняйте з майбутнім королем ВБ Чарльзом третім (сином королеви Єлізабет) . Чомусь в Раісі королей Чарлзів називають на німецький манер Карлами . Але найбільш комедно , як усіх монархів Европи (в угоду німчині Софії Ангат Цербской - Катькі Другій) обзивають Гернихами , Анрі Навару так назвали . А головне я щокував одно бразилійця , коли озвучив термін Генріх Мореплаветель . Але ж він каже , що в його рідній португальській мові нема такого мовного звороту "Генріх" , жоден португало-мовний такі звуки й не вимовить .
Прикро , що й українські історики , педагоги манкують дебілізм дуполізів імператриці Катькі .
Давайте запом"ятаймо . Генрихи були тільки серед німців й австрійців .
В португалії це Енріке Навігаторе . Як в США письменник був О"Генри (а не О"Генрих) , так й королів Генрі в Англії було аж вісім . Останний найбільш відомий як кат вдов своїх жінок . Майже не відрубав голову й третій (з п"яти) але помер ******** . Батько Кривавої Мері (родоночальниці відомого коктейлю) й великої Єлізабет-Першої . Яка йще донька Гани Болейн : першої англіканської святої мучениці (через страту короля-садиста) . А йще Генри Осьмий породив католицького кананізованного святого , нам знайомого (через радянский анітпром) як першого соціаліста-утопіста : Томаса Мора . Який був у короля Генрі-8 канцлером . Й через те те , що в 1930 будучи йще католиком одруженим на сестрі Філіпа Іспанського Кетрін Аргонський (матері кривавої Мері) забажав як похотливий кроль протестантку Ганну Болейн .
По одній з легенд (неічим не спростованими й не доведеними) під впливом майже романтичних почутів написав легендарну "Green leaves" , що рахуэться шедевром музики епохи выдродження . Пишу майже , бо невірю що можно так любити , що стратити канцлера Мора за відмову домовлятися з папой на розлучення . Перейти в протестанство заради браку з Болейн . Й коли вона йому народили доньку після кривавих родів звинуватити їх в статевій зраді . Зараз жоден акушер скаже що таке фізично неможливе , але й тоді лікарі (умовні) хоч й не мали наукової школи , але тоді досвіт був й цілі клани лікарів , які залишали знання з поколінння в покоління .
Я усе це пишу , тому , що ось той Генрі- ейт він був сверстником Василька другого - батька Іона четвертого , Грозного . Й Генри той , й його донька Кривава Мері нічим суттєво не відрізнялися від садиста Іона . Може лише тим , що рідну по батьку сестру дуже невпевненно бажала стратити й так й не наважилася . А ось Queen Elisabeth це вже квантовий стробок й в гуманістичній сфері . Саме вона відродила шану католику Мору й його товарищу й теж великому католику Еразму Ротердамському . Вона ж перша надрукувала їх полемічно-сатитистичну полемику з Мартіном Лютером , де її ідиновірянин Лютер виглядав дуже примитивним й неосвітченим невігласом на фоні видатних інтелектулів-мислителів того часу .
Після ночі св. Варфаломія вона жорстко подавила будь які спроби в ВБ натовпу (або протестанської верхівки) зробити акти помсти католикам . Так , вона кінцево стратила католицьку маріонетку (франко-іспанської фронди) Марію Стюарт , але ж надцять років її тримала навіть не в Тауері , а під домашнім арештом . Але ж та дура (напівфранцуженка)
кликала французсько-шпанську інтервенцію . Батько Елізабет Великої стратив би таку особи за 3 хвилини б , а Іван-садист йще при цьому виколов би очі , відрізав би язика й віддав би опрічникам на круговое згвалтування . А королева кінця днів свої просила у Бога вибачення , що двоюрідну сестру стратила . Сина Марії Стюард зробила нащадком трона . Того ж самого Джеймса Першого (якого знов-таки московські німці з акадеї наук Катьки Другої обізвали Яковом - але знов таки в англійський транскріпшен нема такої навіть комбінації звуків як Яков, як й жоден француз не визнає ,що б в їх країні був хоч один король Людовік , а не цілих 17 - це Луї . Монету "луїдор" чомусь вимовити москалі змогли , не назвали ж її людовіходором) ...
Історію требо вчити в орігіналі й бажанно знати мови , й поважати мови країн , історію яких викладає , а не перекручувати на чукоцький манер . Якщо називаєшь королем , то не забувай що в оригіналі там падішахський контекст .
Цілувальник російського лаптя
И перед самим терактом, со счетов одной из компаний, имевшей офис в Близнецах, ушло более трёх миллиардов долларов...
А власти в США хотели услышать правду? Мы же понимаем, что в ТАКИХ делах найти сто процентные доказательства крайне сложно. Это как в том анекдоте, когда Штирлиц заходит на совещание к Гитлеру и начинает фотографировать карты и планы операции "Барбаросса".
Вот и пользуются политики возможностью отвести обвинения от своего личного бизнес-партнера.
Вот вам примеры. Украинская разведка в конце концов узнала, что приказ на проведение операции, по дискредитации Президента Кучмы, Владимир Путин отдал еще на должности Директора ФСБ. Но вот доказать это не реально.
Второй пример. Самолет Президента Польши обслуживался до катастрофы в РФ. Еще в 2010-м было известно, что самолет взорвался еще в воздухе, не долетев до аэродрома Смоленска и понятно, что взрывчатку заложили еще на заводе, во время ремонта. Мало того, взрывов было два!!! Но! Но премьер-министр Польши Туск, был прокацапским. Кроме того, команда Президента Качинского, умудрялась проводить Польшу, во время мирового финансового кризиса с ПЛЮСОМ в экономике. в отличии от тех же Меркель и Обамы. Западные лидеры закрыли глаза на вопиющие факты. потому что Качинский своим примером делал их слабыми.
Третий пример. Украину обвинили в продаже Ирану РЛС "Кальчуга", чтобы сорвать сближение с НАТО (при Кучме), позже выяснилось, что это был фейк от ФСБ, но Запад очень уж легко поверил в эту сплетню.
Дело с башнями имеет один важнейший нюанс - мегаполис, это очень сильные воздушные потоки и по словам украинских пилотов, попасть в расчетные точки на башнях, можно было лишь налетав за штурвалом не менее 100 часов, причем именно на таком Боинге. А вот центров, где готовят таких пилотов, в мире на пальцах двух рук пересчитать можно и лишь Кацапия тогда недопустила штатовских следователей в свой центр подготовки!
Не хотели США воевать с ядерной РФ и сделали козлом отпущения мусульман.
Будуть молоти з повітря . ******* озбоєння , особливо ВВС дозволяє вести прицільний вогонь з відстані поза межею "візуального контакту" . Тобто тут ніякі "стінгери" талібам не допоможуть . Біль того , та й "стінгери" хто їм продасть в достаній кількості ?!
Талибы продуманно поступили, они сначала захватили территории Северного Альянса, а потом пуштунские земли к ним сами присоединились. Афганистана больше никогда не будет, тех кто там остаются ждет кошмарная судьба.
Американцы не должны были лишать афганцев поддержки с воздуха.
Террористический режим исламского Талибана очень близок по духу и идеологии с террористическим режимом кгбшногуедяевского путинизма, с террористическим режимом китайского коммунистического вирусотерорризма, с террористическим режимом иранского религиозного теократизма, с террористическим режимом коммунистического кимченизма, с террористическим режимом картофельного лукашизма и так далее.
Наоборот, антизападная ось зла укрепилась еще одним террористическим режимом.
Очевидно же, что США из-за экономической ситуации проводят оптимизацию и сливают неэффективные проекты, которые только пожирают ресурсы.
Сегодня Украина находится в похожей ситуации, в которой был Афганистан.
И если 73 процентные болваны не одумаются, не будут утраивать качели со своей многовекторностью, какой разницей. Не перестанут поддерживать клоунаду, вместо наращивания армии, то поддержка Соединенных Штатов Украины может закончиться как с Афганистаном.
Тож зрозуміло, звідкіля у "вимоги" ноги ростуть, хоча даремно вони так понти ганяють на рівному місці, серед мусульманських фанатиків є й інші радикали + вже існуючі країни, які сповідують ісламський мір, тож як би ще їм потім не випало в американців допомоги просити.
Що ж до американців, то нарешті вони таки прийняли це правильне, хоч і запізніле рішення покинути ту занедбану середньовічну місцину, залишивши всі проблеми тубільцям та сусідам Афганістану, а гроші та життя американців зберігши для кращих звершень. Хіба що в тих телепнів з'явиться якийсь новий Усама Бін Ладен...
Здесь не все так однозначно! Тут хитрый-прехитрый план, а не то шта вы подумали!