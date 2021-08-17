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Талибы требуют, чтобы военнослужащие США покинули Афганистан до 11 сентября

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Талибы требуют, чтобы военнослужащие США покинули Афганистан до 11 сентября

Боевики группировки "Талибан", захватившие власть в Афганистане, обещают не атаковать находящихся в стране военнослужащих США, если те выедут до 11 сентября.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Sky News.

Пресс-секретарь "Табилана" Сухаил Шахин заявил, что США должны "вывести все свои силы" до 11 сентября. Он добавил, что при соблюдении этого условия талибы обещают не нападать на американских военнослужащих.

Напомним, талибы ранее в августе установили контроль над почти всей территорией Афганистана и над всеми крупными афганскими городами, в том числе - над Кабулом.

Читайте: Столтенберг о ситуации в Афганистане: Крах произошел быстрее, чем ожидалось. Ответственность - на руководстве страны

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+26
ТЁТЯ РОЗА

Интересно, что те, кто 20 лет хаял США за присутствие в Афганистане и те, кто сейчас хает США за уход оттуда, это одни и те же люди.
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17.08.2021 20:09
+22
Найди 10 отличий!Таліби вимагають, щоб військовослужбовці США залишили Афганістан до 11 вересня - Цензор.НЕТ 2340
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17.08.2021 19:22
+22
Таліби вимагають, щоб військовослужбовці США залишили Афганістан до 11 вересня - Цензор.НЕТ 7146
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17.08.2021 20:55
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Й ось кілька дрібних деталєй , які не охопив , але дуже суттєві .
Про те , як "2 тыс. лет гоняли только евреев". Ось це ключова фраза усіх звинувачень й квінтесенція усіх людських хибних думок . Й цій фразі самій якщо не 2 тисячи років , то півтори так точно , бо "гоняли" йще й до Христа . Ті ж вавилоняне , а якщо вірити Торі (або Пятикнижжю , що одне к одному Тора) , то йще фараони десь так 4 тисячи років тому . Але якщо це було хоч на 1% праводою , що "тільки евреїв" , то чому євреї досі сберіглися , а ось велики народи кудись зникли ? Де амарійці , де етруски , де фінікійці й карфагенянє , де половці й піченеги , де кельти , алани , де гуни ?! З великих ассурів , цілої імперії залишилось від сили 150 тисяч по усьому світу . Але звірніть увагу на мою фразу про сера Олівера Кромвеля , який керував знищенням третини ірландців . Ось прийшли не тільки загарбники , але ж релігійні фанати на чужу землю й знищили тритину . В епоху асірійців й Ром Імпаєр це була така норма життя - геноцид або рабство (як прогресивна алтернатива геноциду) . В епоху ренесанса й пізнійше , тільки Гітлер , младотюрки , Лєніно-Сраліни , Полпот побили рекорд Кромвеля по геноциду . Це вже не ознака часу й неменуча , це злочин . Так що таки "гоняли ТІЛЬКИ" ?! Просто уявіть собі як би той Кромвель зпромігся сісти на човни до моря Лаптєвих , потім йти по річці Обь , щоб вирізати усі народи півночи Сибіру ? Якщо він католиків-христіян називав єритиками , то хто для його погани ханти , манси й буряти . Так що , 2 тисячі останніх років "гоняли, вбивали , гвалтували й робили рабами" тільки тих , хто поряд й йще добре , що "мені можно усе, й мені за це нічого не будеть" , як кажуть на Московії : "встрєчка нє прилєтіт" . Тому турецьких купців ближче до кордону з османами дуже намагалися (аж до тремера в колінках) не чепати , бо Сулєйман прийде й голову відкрутить . А ось євреїв дуже вигідно було . Й простому бидлу , й суверенам -- є куди пар випускати . А потім віявляти серез бидла ватажків й за вбитих (пограбованних) євреїв судити тихо так й непомітно .
А йще в середньовіччі були така практика , що писменністю володіло десь так 0.001% населення , навіть подавна більшість феодалів не володіла , й навіть у монастирах два старих на весь заклад . А тут (не як у хасидів й саме тому хасидизм це дикунство) , по Торі кожен хлопчик забов"язанний з 5 років вчитися читати Тору . Де Тора , там аріфметика й логістика . Бесцінний резерв кадрів для кожного суверена . А що не так , так -- то це не я , це "христовбивці" . Дуже зручнно .
Ось приклад вже з особами історичними . Деталі полєміки й листування католицьких гуманистів Еразма Ротердамського , й Томаса Мора з проповідником Мартіном Лютером . Здавалось би на боці Лютера прогрес й майбутній економічний прорив .Але ж зовні в виляда так , що нібито сперечаються в учительский Математик , фізик-Філософ й учитель труда й фізкультури . Коли Лютер аргументує рівно як Ви , мовляв народ не любив завжди євреїв . Будь який , будь якій країні (й не не зовсім точно історично - в країнах ісламу в ті часи до євреїв крайще ставилися , ні ж до християн) . А Мор з Єразмом кажуть , так на народ посиласися , коли спалювали Яна Гуса . За правду спалили . Й головне , якщо євреї такі погані , чому Ісус саме в Ієрусалим прийшов . Не в Рим , не в Афіни , не Александрію . Чому усі його учні , його матер , його батька , його предтеча були обранні саме з цього народу . Помічу , не з самаретіян , яких Він називає "добрими" . Єразм порівнює нелюбов до іудеїв з нелюбоввю до своєї колиски , до матери , яка народила . До старого , вже покошенного але рідного дому . Де народився й сформувався .
Саме смішне , що не пройде й 30-50 років , як усі протестанські течії переймуть маже увесь сімейний кодекс з їудейського . Й потім секулярний "Кодекс Наполеона" по частині розлучення , права на спадщину , майнове право й вирішення суперечек у судах . Безумовно , складно порівнювати 11 століття й 21 ... Ось приклад , де навіть зараз у католиків й православних жінка може отримати церковне розлучення тільки по причині , що чоловік не виконує супружніх обов"язків ?!
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23.08.2021 22:59 Ответить
Берія ?
Ви шуткуєте ?
Єжов , Ягода , Менжинський , Вишинський - дрібні пішаки , які без дозволу Сраліна й на очко не ходили . Може що до війни Берія міг просити за когось й сама за часи Берії відбувались єдині реабілітації раніше засудженних . Берія рятував половину засудженних вчених й конструкторів через шаражки . В Гулазі ці інтелектуали б не вижили б . Кат - безумовной , циничний блазень - бесперечно . Вбивця ,гвалтівник школярок - вірно . Але ж у центрового рептілоїда Йосипа ініші тварюги й не водилися . Я не дуже вірю , що саме він позбавив люство від цього шлаку ... бо тоді вже не мав доступу до тіла ... А лабораторія-19 . Перший , хто по єї знав був не Берія , хочь й він нею й керував , але й до його вона існувала й отруювала .

Після претодактеля Нікітка й Ко. зробили усе , щоб не було одного господаря партії й в КДБ политбюро мало свої очі й вуха .

Єльцина отруїли ? Можли колись в молоді роки , коли "посадили на пляшку" й так він з неї й не зліз . Того мого друга (в якого дід був товарищем Островського) дядя ще в Свердловську був в одному колі (як керівник об"єднання) з Єльциним . Блескучим був фахівцем , але вже тоді зупинити його з пляшками було мало кому крім Наіни . Але за роком рік меньше не ставало , а тільки більше !
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20.08.2021 07:07 Ответить
Я не шучу.
1. Вы сильно преувеличиваете влияние Сталина на чекистов. Один Коминтерн чего стоил!

2. Мой источник информации про Берию и попытку им захвата власти в СССР после смерти Сталина - мой отец. Мой отец был в хороших отношениях с маршалом Батицким. В 1953-м году Жуков поручил именно (тогда) генералу Батицкому подобрать надежных офицеров-фронтовиков для ареста Берии и его дальнейшей охраны. Именно Батицкий, по приговору суда расстрелял Лаврентия Берию. А вы откуда знаете про Берию?

3. Да, при Берии была небольшая реабилитация, но кого... Когда Сталин подчистил ряды чекистов, от особо заливших страну кровью чекистов-евреев, то вот как раз Берия и реабилитировал некоторых мясников. Нашего Королёва, как вы пишите, так СПАСАЛИ в шарашке Берии, что он прожил потом крайне мало и много лет КАЖДЫЙ день мучился от болей в сломанной чекистами челюсти.

4. Так Берия был частью этой системы, просто, слава Богу, не дошёл до вершины власти, а Андропова вовремя подстрелили.

5. Про Хрущева. У вас глубокое заблуждение. Как раз Никита Сергеевич попытался ликвидировать монополизм КПСС и хотел создать ещё одну партию (по примеру США), партию селян!!! Но еврей Ленин прямо назвал мелкое селянство, как владельцев мелких земельных наделов - ГЛАВНЫМИ врагами своего режима!!! Хрущев был арестован его охранниками-чекистами прямо в своём самолете. Хороший себе контроль. Контроль смог получить уже лишь Брежнев, воспользовавшись массовым выездом евреев в Израиль, в 1972-м году, но и то не смог отстранить еврея от руководства еврейской организацией КГБ.

6. Президент Украины, Леонид Кучма, был хорошо знаком с Ельциным и как-то позже признался, что выгодные Украине договора по газу, дорого обходились его печени. Да, Ельцин пил, но был крепок на выпивку. И Кучма, будучи Президентом Украины, встречался с Ельциным и до и после ухода Ельцина на пенсию. Так вот, когда Ельцин уже перестал быть Президентом РФ, то приехал в гости к Кучме. И вот, после достаточно внезапной смерти Ельцина, Кучма открыто рассказал, что Ельцин у него в гостях, явно не был под действиям психотропных препаратов, ну хотя бы потому, что украинская служба охраны не могла позволить фсбшникам хозяйствовать в доме Кучмы. Так что ссылаюсь на Леонида Даниловича
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20.08.2021 10:10 Ответить
Ось цей красень - падішах Афганістану Махамад Захір-Шах .
Порівняйте з майбутнім королем ВБ Чарльзом третім (сином королеви Єлізабет) . Чомусь в Раісі королей Чарлзів називають на німецький манер Карлами . Але найбільш комедно , як усіх монархів Европи (в угоду німчині Софії Ангат Цербской - Катькі Другій) обзивають Гернихами , Анрі Навару так назвали . А головне я щокував одно бразилійця , коли озвучив термін Генріх Мореплаветель . Але ж він каже , що в його рідній португальській мові нема такого мовного звороту "Генріх" , жоден португало-мовний такі звуки й не вимовить .
Прикро , що й українські історики , педагоги манкують дебілізм дуполізів імператриці Катькі .

Давайте запом"ятаймо . Генрихи були тільки серед німців й австрійців .
В португалії це Енріке Навігаторе . Як в США письменник був О"Генри (а не О"Генрих) , так й королів Генрі в Англії було аж вісім . Останний найбільш відомий як кат вдов своїх жінок . Майже не відрубав голову й третій (з п"яти) але помер ******** . Батько Кривавої Мері (родоночальниці відомого коктейлю) й великої Єлізабет-Першої . Яка йще донька Гани Болейн : першої англіканської святої мучениці (через страту короля-садиста) . А йще Генри Осьмий породив католицького кананізованного святого , нам знайомого (через радянский анітпром) як першого соціаліста-утопіста : Томаса Мора . Який був у короля Генрі-8 канцлером . Й через те те , що в 1930 будучи йще католиком одруженим на сестрі Філіпа Іспанського Кетрін Аргонський (матері кривавої Мері) забажав як похотливий кроль протестантку Ганну Болейн .
По одній з легенд (неічим не спростованими й не доведеними) під впливом майже романтичних почутів написав легендарну "Green leaves" , що рахуэться шедевром музики епохи выдродження . Пишу майже , бо невірю що можно так любити , що стратити канцлера Мора за відмову домовлятися з папой на розлучення . Перейти в протестанство заради браку з Болейн . Й коли вона йому народили доньку після кривавих родів звинуватити їх в статевій зраді . Зараз жоден акушер скаже що таке фізично неможливе , але й тоді лікарі (умовні) хоч й не мали наукової школи , але тоді досвіт був й цілі клани лікарів , які залишали знання з поколінння в покоління .
Я усе це пишу , тому , що ось той Генрі- ейт він був сверстником Василька другого - батька Іона четвертого , Грозного . Й Генри той , й його донька Кривава Мері нічим суттєво не відрізнялися від садиста Іона . Може лише тим , що рідну по батьку сестру дуже невпевненно бажала стратити й так й не наважилася . А ось Queen Elisabeth це вже квантовий стробок й в гуманістичній сфері . Саме вона відродила шану католику Мору й його товарищу й теж великому католику Еразму Ротердамському . Вона ж перша надрукувала їх полемічно-сатитистичну полемику з Мартіном Лютером , де її ідиновірянин Лютер виглядав дуже примитивним й неосвітченим невігласом на фоні видатних інтелектулів-мислителів того часу .
Після ночі св. Варфаломія вона жорстко подавила будь які спроби в ВБ натовпу (або протестанської верхівки) зробити акти помсти католикам . Так , вона кінцево стратила католицьку маріонетку (франко-іспанської фронди) Марію Стюарт , але ж надцять років її тримала навіть не в Тауері , а під домашнім арештом . Але ж та дура (напівфранцуженка)
кликала французсько-шпанську інтервенцію . Батько Елізабет Великої стратив би таку особи за 3 хвилини б , а Іван-садист йще при цьому виколов би очі , відрізав би язика й віддав би опрічникам на круговое згвалтування . А королева кінця днів свої просила у Бога вибачення , що двоюрідну сестру стратила . Сина Марії Стюард зробила нащадком трона . Того ж самого Джеймса Першого (якого знов-таки московські німці з акадеї наук Катьки Другої обізвали Яковом - але знов таки в англійський транскріпшен нема такої навіть комбінації звуків як Яков, як й жоден француз не визнає ,що б в їх країні був хоч один король Людовік , а не цілих 17 - це Луї . Монету "луїдор" чомусь вимовити москалі змогли , не назвали ж її людовіходором) ...

Історію требо вчити в орігіналі й бажанно знати мови , й поважати мови країн , історію яких викладає , а не перекручувати на чукоцький манер . Якщо називаєшь королем , то не забувай що в оригіналі там падішахський контекст .

Таліби вимагають, щоб військовослужбовці США залишили Афганістан до 11 вересня - Цензор.НЕТ 2463
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18.08.2021 20:18 Ответить
Оправдываться можно сколь угодно)) Но факта бесславного Второго Вьетнама это не меняет)))
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18.08.2021 17:15 Ответить
піндоси,піндоси....пишеш як сраний цап.
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17.08.2021 20:47 Ответить
Це сумське сміття.
Цілувальник російського лаптя
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17.08.2021 20:54 Ответить
А...тоді все з ним зрозуміло
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18.08.2021 09:24 Ответить
Я ж кажу, що втна худоба детектід..
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17.08.2021 22:32 Ответить
Зразу видно , що засумували за вакумними бомбами , яким їх годував Джорд Буш (молодший) , є бажання повернутися до печер й там тікати !
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17.08.2021 20:30 Ответить
Високоточні авіабомби об'ємного вибуху - страшна зброя. Від таких врятує хіба що протиатомне укриття часів холодної війни. Як законсервована база підводних човнів в окупованій Балаклаві, скажімо.
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18.08.2021 00:14 Ответить
Тильки не допомогло це пиндосам в Афгани)
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18.08.2021 17:17 Ответить
не слабенький харчок в обличчя Америці. Таліби вимагають, щоб військовослужбовці США залишили Афганістан до 11 вересня - Цензор.НЕТ 3415
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17.08.2021 20:38 Ответить
Хватит скулить про то, что американцы проиграли. Что за бред? Троллинг от москальни, вложенный в рот душманам забудется быстро. Ведь вопрос не в дате, а в смене подходов решения проблем в США: будут вкладывать в тех, кто даст результат. Совершенно немыслимо было продолжать финансировать насквозь обожравшихся царьков. Так же будет и здесь: они не будут финансировать насквозь одуревшую зеленую власть без нужных результатов. И это АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНО. Сделай это американцы лет 25 назад, все было бы намного лучше для нас. Эта ветка очень ярко отражает одну из бед Украины: местечковость. Здесь - это неспособность заглянуть дальше собственного носа, которая в конечном итоге очень скверно отражается на самих "жителях местечка"
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17.08.2021 20:40 Ответить
А потому что не талибы сделали теракт 11 сентября. Его заказчики и организаторы - в Кремле.
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18.08.2021 16:51 Ответить
Про чёрные дыры не знаю, но пилотов-смертников, для теракта 11 сентября, готовили в кацапском центре подготовки. И не только на тренажёрах, они на точно таком же Боинге НАЛЕТАЛИ за штурвалами более 100 часов.
И перед самим терактом, со счетов одной из компаний, имевшей офис в Близнецах, ушло более трёх миллиардов долларов...
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18.08.2021 17:48 Ответить
Там мутная история с терактами. Доклад разведки частично засекречен. Данные грозился рассекретить еще Обама, но что-то не срослось. Потом это обещал сделать Байден, но тоже молчит, хотя родственники жертв требуют. По слухам большинство смертников были из Садовской Аравии и организовали их обучение сотрудники посольства Саудовской Аравии. СА - союзник США, но враг Ирака и Ирана. Короче, теракт совершили саудиты, а выгреб за него Ирак и Афганистан. Правда это или нет, станет известно после рассекречивания данных.
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18.08.2021 20:36 Ответить
Вы знаете, я бы дико удивился, если бы у Обамы что-то "срослось"! Вот не поверите - но это была бы просо бомба. Если бы расследование по этим терактам реально рассекретили! Сомневаетесь?
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18.08.2021 21:02 Ответить
Теракт совершили специально воспитанные смертники. Тут вопросов нет.

А власти в США хотели услышать правду? Мы же понимаем, что в ТАКИХ делах найти сто процентные доказательства крайне сложно. Это как в том анекдоте, когда Штирлиц заходит на совещание к Гитлеру и начинает фотографировать карты и планы операции "Барбаросса".
Вот и пользуются политики возможностью отвести обвинения от своего личного бизнес-партнера.

Вот вам примеры. Украинская разведка в конце концов узнала, что приказ на проведение операции, по дискредитации Президента Кучмы, Владимир Путин отдал еще на должности Директора ФСБ. Но вот доказать это не реально.

Второй пример. Самолет Президента Польши обслуживался до катастрофы в РФ. Еще в 2010-м было известно, что самолет взорвался еще в воздухе, не долетев до аэродрома Смоленска и понятно, что взрывчатку заложили еще на заводе, во время ремонта. Мало того, взрывов было два!!! Но! Но премьер-министр Польши Туск, был прокацапским. Кроме того, команда Президента Качинского, умудрялась проводить Польшу, во время мирового финансового кризиса с ПЛЮСОМ в экономике. в отличии от тех же Меркель и Обамы. Западные лидеры закрыли глаза на вопиющие факты. потому что Качинский своим примером делал их слабыми.

Третий пример. Украину обвинили в продаже Ирану РЛС "Кальчуга", чтобы сорвать сближение с НАТО (при Кучме), позже выяснилось, что это был фейк от ФСБ, но Запад очень уж легко поверил в эту сплетню.

Дело с башнями имеет один важнейший нюанс - мегаполис, это очень сильные воздушные потоки и по словам украинских пилотов, попасть в расчетные точки на башнях, можно было лишь налетав за штурвалом не менее 100 часов, причем именно на таком Боинге. А вот центров, где готовят таких пилотов, в мире на пальцах двух рук пересчитать можно и лишь Кацапия тогда недопустила штатовских следователей в свой центр подготовки!
Не хотели США воевать с ядерной РФ и сделали козлом отпущения мусульман.
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18.08.2021 21:40 Ответить
талибы любезно позволили Амерам быть до 11 сентября... а потом что? на 1 убитого американца будет 50 трупов талибов... хоть Амеры и объвили, что уйдут до 1 сентября. талибы видимо по Фройду признались, будут скучать за американцами...
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17.08.2021 20:41 Ответить
Помиляєтесь трохи ... 1 до 50 це звичайна бойова пропорція . Але ж хто буде насилати людей в бій з їми й який в тому сенс ?
Будуть молоти з повітря . ******* озбоєння , особливо ВВС дозволяє вести прицільний вогонь з відстані поза межею "візуального контакту" . Тобто тут ніякі "стінгери" талібам не допоможуть . Біль того , та й "стінгери" хто їм продасть в достаній кількості ?!
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17.08.2021 20:51 Ответить
таліби втрачають час... вони по своїй тупості не розуміють, час іде і працює проти них, народ оговтується, вже й новий президент з,явився.., й син Шаха Масуда об,явив війну талібам і призвав до нього приєднуватись... любий бій з американцями після 11. 09 буде каталізатором спротиву цим ішакам по всьому Афгану. афганці, таких дуже багато, вкусили радості цівілізації з американцями й менталітет свій поміняли... приклад - міліон біженців в аеропорту тільки з Кабулу... і то, не всі встигли добігти до аеропорту... за совками не бігли... за американцями біжать....
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17.08.2021 21:18 Ответить
Шах Масуд уже сдался. Сражаться могут только те, кто отошел в Таджикистан. Но только будут ли они воевать? Города, населенные таджиками так же сдавались как и те пуштунские. Талибан уже обьединил весь Афганистан, а потом обьединит и среднюю Азию.
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17.08.2021 21:38 Ответить
вчера объявил на весь Афган, что зовет в свои ряды неравнодушных и готовых сражаться с талибами, а сегодня сдался? какой смысл было объявлять талибам джихад? про сдался, очень посмердивает дешевым фейком...
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17.08.2021 21:50 Ответить
Сегодня сказали, что сдался, потому вокруг горы, все дороги контролируют талибы. Без авиации, топлива, патронов, воды, еды они ничего не смогут сделать. Если бы они были у границы таб бы шансы были, а так они были в горах под Кабулом.
Талибы продуманно поступили, они сначала захватили территории Северного Альянса, а потом пуштунские земли к ним сами присоединились. Афганистана больше никогда не будет, тех кто там остаются ждет кошмарная судьба.
Американцы не должны были лишать афганцев поддержки с воздуха.
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17.08.2021 22:42 Ответить
в партизанской войне авиация, топливо не имеют значения, патронов в них достаточно, воды и еды тоже, а главное умения и желания воевать.... наблюдаем за афганом, увидем правду... я такой новоюсти про Шах Масуда нигде не видел, потому к ней с недоверием. что должны делать американцы, они сами знают.., будет спротив - будут помогать.
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17.08.2021 23:00 Ответить
Таліби і є афганці, їх там більшість, близько 40%, таджики -- 25%, узбеки -- 5%, хазарейці -- 19%. Шиїти всього 15%, решта -- суніти 84%. Тобто, пуштуни є титульною нацією в Афганістані, а їхня еліта -- таліби.
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18.08.2021 08:22 Ответить
Для меня шок, что Дустум бежал, как шайтана увидел, хотя в свое время держал север Афганистана, и в последнем правительстве был не последний человек. И те 46 единиц авиации с его же Мазари-Шарифа ушли. Постарел?
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18.08.2021 12:12 Ответить
Скоро они обьявятся в армии Северного Альянса. Процесс изгнания пуштунов из севера Афганистана уже пошел.
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18.08.2021 22:59 Ответить
1 до 100500. От так буде гидно!
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18.08.2021 17:19 Ответить
А потом ничего не будет, уже не вернутся. А зачем? Они уже сказали, что не будут воевать за тех, кто сам не умеет и не хочет воевать.
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17.08.2021 21:31 Ответить
уход Штатов из Афгана правильный... сэкономленные каждый год 50 лярдов лучше пустить на вооружение и на помощь нуждающихся, которые готовы воевать за весь Мир и будут грызть врага по типу киборгов донецкого аэропорта...
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17.08.2021 21:55 Ответить
А если у вас вода и патроны кончились, много вы навоюете? Мало того, без авиации в горах делать просто нечего, вообщето. Вся логистика была на американцах. С их уходом просто все сложилось. Выводить американские войска нужно было постепенно а не залпом, а так все тупо рассыпалось, ни поддержки с воздуха, ни разведданных, ни спутниковых данных, ни патронов, ни снарядов, ни воды, ни фига.... Трамп был прав, бидон - старый дементний маразматик, который все просрал.
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17.08.2021 22:53 Ответить
воду и патроны вы кончили? или Масуд перед вами отчет держал? не смешите.
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17.08.2021 23:03 Ответить
Воду и патроны кончили те кто на американские деньги себе замки отгрохали из золота и мрамора, это общество погубила коррупция, панасику.
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18.08.2021 17:55 Ответить
Лучше бы вы не на цензорах торчали, а американскую прессу читали, там как раз об этом пишут. Думаю, что бидон не долго будет президентом.
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18.08.2021 17:58 Ответить
Американская пресса - это такой же вшивый калган, как и российская, украинская или гейропская - сказки на ночь для озабоченных и верующих в "демократию" дурачков. По факту нужно быть пОциентом чтобы серьезно думать, что какой-то Бидон или Трампель что-то там решают. Это наемные "почетные менеджеры", которые исповедывают политику партии, не более того. Маразматик побудет 1 срок (на большее его чисто физически не хватит), потом придет условный Джон Смит, активный гей, поборник ЛГБТ и расово-нейтральный борец за чистые выбросы в атмосферу через жабры синих китов. И все будет ровно то же самое. Можно конечно свято верить что "Трампель придэ" - и расцветет демократия, а Омерыка будет снова 70% от мирового ВВП и из каждого Габона делать Южную Корею бесплатно или за "профессиональную русофобию", как в это верят отдельные "древние укры". Но не будьте ребенком! Это все сказки из ящика. Мир давно уже другой.
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18.08.2021 20:49 Ответить
Я имею в виду республиканскую Фокс Ньюз а не левацкую либеральную шушеру. А вы опять ахинею несете. Бывает.
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18.08.2021 22:56 Ответить
Не поспішайте,писали що в них там в горах десь 20 військових баз то озброєнням забезпечені.А якщо американці побачать що вони будуть воювати забезпечувати будуть по повітрю.
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18.08.2021 01:53 Ответить
Таліби вимагають, щоб військовослужбовці США залишили Афганістан до 11 вересня - Цензор.НЕТ 7146
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17.08.2021 20:55 Ответить
Потому что при оккупации СССР там все были талибами. Утром тебе в лицо улыбались, а ночью валили из калашей.
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17.08.2021 21:17 Ответить
Треба брати з них приклад.
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18.08.2021 08:41 Ответить
Ниджибулла еще три года продержался после вывода 40-й
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18.08.2021 11:05 Ответить
300 000 армия царандой деморализованых дебилов в которых вложили по максимуму подготовки и вооружению предали всех и все разбежались кто куда а армейской имущество бросили талибану...Это урок.
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17.08.2021 21:54 Ответить
А чего ещё ожидать от обезьян?
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18.08.2021 01:37 Ответить
Афганці -- дуже красивий народ і схожий на етнічних українців.
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18.08.2021 08:34 Ответить
Нет такого народа афганцы...это сборная солянка собранная в кучу англичанами по договору с рашкой
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18.08.2021 22:09 Ответить
Висновок який зробили американці, а вони не дурні!, може бути лише один - немає сенсу вкладатися в корумповану країну в якій щиро вірять що у жінок не має душі і вони нічим від тварин, каменів та дерев не відрізняються... Для розуміня цього американцям знадобилось 20 років, 20 000 загиблих і просраний трильйон баксів. ... Ну хай тепер хтось спробує довести що демократію можна "експортувати" як смартфон в саклю довбодятла...
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17.08.2021 22:24 Ответить
"20 000 загиблих" - ты дурак? Таліби вимагають, щоб військовослужбовці США залишили Афганістан до 11 вересня - Цензор.НЕТ 5027
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18.08.2021 05:37 Ответить
За 20 років війни в Афганістані американці втратили вбитими приблизно 20 000 своїх військових. Це останні дані які вони самі оприлюднили.
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18.08.2021 15:08 Ответить
ты точно дурак Таліби вимагають, щоб військовослужбовці США залишили Афганістан до 11 вересня - Цензор.НЕТ 9902 убитыми около 2500, а ранеными 20 000! Таліби вимагають, щоб військовослужбовці США залишили Афганістан до 11 вересня - Цензор.НЕТ 6824
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18.08.2021 15:36 Ответить
Я перевірив. Ви праві. Але Ваше безпідставне хамство негативно свідчить про Ваш характер.
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18.08.2021 15:43 Ответить
характер скверный Таліби вимагають, щоб військовослужбовці США залишили Афганістан до 11 вересня - Цензор.НЕТ 2590
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18.08.2021 17:40 Ответить
Это только Вооруженные Силы столько потеряли. Прибавь еще всяких англичашек, фрицев, и прочих шестерок, а так же америкосовских чвкашников. И сумма безвозвратных уже где-то под 7 000 наберется.
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18.08.2021 19:26 Ответить
речь шла об США, если сложить всех то выходит по разным данным от 5 до 10 тыс. ...и да "англичашек, фрицев, и прочих шестерок, а так же америкосовских чвкашников" ты я вижу вата ещё та Таліби вимагають, щоб військовослужбовці США залишили Афганістан до 11 вересня - Цензор.НЕТ 9784
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18.08.2021 19:45 Ответить
А при чем тут вата? Оккупанты они и есть оккупанты, что под советскими флагами, что под американскими, хранцузскими, аглицкими или обще-гейропскими. Никто не звал их ни в Афган, ни в Ирак, ни в Ливию, ни в Сирию. Какого черта они туда приперлись со своим уставом? Вот и получили гробы. Теперь драпают оттуда как сидоровы козы. Только не надо мне тут петь глупую чушь про "сеянье демократии". В эту муйню для малолеток верят только умственно отсталые или потомственные пОциенты.
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18.08.2021 20:21 Ответить
ну я же говорил что вата Таліби вимагають, щоб військовослужбовці США залишили Афганістан до 11 вересня - Цензор.НЕТ 7808
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18.08.2021 21:35 Ответить
А если добавить сколько кремлёвские фашисты схоронили в Афгане красноармейцев, то сразу 50к цифра будет Таліби вимагають, щоб військовослужбовці США залишили Афганістан до 11 вересня - Цензор.НЕТ 8548
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18.08.2021 19:55 Ответить
СССР 15 тыс схоронили. Для сравнения - СШП во Вьетнаме схоронили вообще около 60 тыс своих вояк. В Афгане - 2500 официальная армия + 4000 чвкашников. В Ираке около 5000 официальная армия + 7000 чвкашников. Так что - вояки еще те... Если бы не бошляли талибам и иракским генералам мешки с баксами, чтобы те в них не стреляли - я могу прелставить, сколько бы пендосни там бы налупили в тех пустынях да горах.
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18.08.2021 20:24 Ответить
вата в спам, на карантин Таліби вимагають, щоб військовослужбовці США залишили Афганістан до 11 вересня - Цензор.НЕТ 1307
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18.08.2021 21:36 Ответить
Треба нагадати, шо вони є смиття та вчинити коврове бомбування на ім'я ДО ПОБАЧЕННЯ У ПЕКЛІ
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17.08.2021 22:37 Ответить
А якщо тобі той, хто вважає тебе сміттям, вчинить коврове бомбардування?
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18.08.2021 00:06 Ответить
Никак не пойму мантру, про то что теперь Афганистан станет проблемой Китая и **********.
Террористический режим исламского Талибана очень близок по духу и идеологии с террористическим режимом кгбшногуедяевского путинизма, с террористическим режимом китайского коммунистического вирусотерорризма, с террористическим режимом иранского религиозного теократизма, с террористическим режимом коммунистического кимченизма, с террористическим режимом картофельного лукашизма и так далее.
Наоборот, антизападная ось зла укрепилась еще одним террористическим режимом.
Очевидно же, что США из-за экономической ситуации проводят оптимизацию и сливают неэффективные проекты, которые только пожирают ресурсы.
Сегодня Украина находится в похожей ситуации, в которой был Афганистан.
И если 73 процентные болваны не одумаются, не будут утраивать качели со своей многовекторностью, какой разницей. Не перестанут поддерживать клоунаду, вместо наращивания армии, то поддержка Соединенных Штатов Украины может закончиться как с Афганистаном.
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18.08.2021 00:56 Ответить
Близки-то они близки, но во-первых талибы - потомки душманов, и у них к мордору как правопреемнику СССР свои счеты, а во-вторых на примере Турции можно видеть как близкий пуйлу по духу Эрдоган не моргнув глазом сбивает мордоркие истребители.
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18.08.2021 02:53 Ответить
А насчет Украины, так можно будет говорить когда они построя тут свои базы, ввалят 30 лярдов баксов на нашу армию и не станут выходить из Украины 20 лет. Вот тогда и сравнивай ситуацию.
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18.08.2021 02:55 Ответить
Кстати, еще близкий по духу Эрдоган помог братскому азербайджанскому народу отжать территории у страны, которую по договору ОДКБ мордор обязался защишать. Дух духом, а нашла коса на камень.
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18.08.2021 02:59 Ответить
Эти территории даже та страна не признала.
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18.08.2021 11:07 Ответить
Ну а какой смысл было Мордору защищать Сороснявое правительство той страны? В Мордоре сейчас сидят такие же как и в Ымперии Бобра - захотели - захищають, не захотели - послали на ***
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18.08.2021 16:54 Ответить
Неее! Вынипанимаити! Украина - не Афган! Эта другое!
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18.08.2021 16:51 Ответить
А чего все так возбудились по поводу талибов? Пуйлу теперь гемор, чем прикрыть южные рубежи своих саттелитов, ему придется туда серьезные силы перекидывать, а значит меньше шансов устроить победоносную войнушку против Украины. Что вам не нравится?
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18.08.2021 02:50 Ответить
Сателлиты сговорчивее будут, особенно таджики и туркмены. Если за них Турция не впишется.
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18.08.2021 11:11 Ответить
А Турция вполне может.
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19.08.2021 15:28 Ответить
В Арктике льды таят! Это тоже Пуйлу теперь гемор! чем прикрыть северные рубежи своих сателлитов? Придется туда серьезные силы перекидывать! А значить тоже меньше шансов!
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18.08.2021 16:48 Ответить
Притягивать за уши псевдоаналогии - единственный способ ответить в данном случае? Тогда уж лучше сравни с проблемой остывания Проксимы Центавра, чего мелочиться.
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19.08.2021 15:28 Ответить
Захотели зайти - зашли. Захотели выйти - вышли. Поступают, как считают для себя нужным, без оглядки на тщеславно озабоченных.
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18.08.2021 07:08 Ответить
А як жешь святая демохратия? А?
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18.08.2021 16:46 Ответить
Отже, "... крах стався раніше, ніж ОЧІКУВАЛИ..."
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18.08.2021 08:26 Ответить
Якби трохи пізніше, то були б іще тисячі вбитих і покалічених.
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18.08.2021 08:29 Ответить
14.04.21 22:33 Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана до 11 сентября

Тож зрозуміло, звідкіля у "вимоги" ноги ростуть, хоча даремно вони так понти ганяють на рівному місці, серед мусульманських фанатиків є й інші радикали + вже існуючі країни, які сповідують ісламський мір, тож як би ще їм потім не випало в американців допомоги просити.
Що ж до американців, то нарешті вони таки прийняли це правильне, хоч і запізніле рішення покинути ту занедбану середньовічну місцину, залишивши всі проблеми тубільцям та сусідам Афганістану, а гроші та життя американців зберігши для кращих звершень. Хіба що в тих телепнів з'явиться якийсь новий Усама Бін Ладен...
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18.08.2021 08:59 Ответить
Осталось , американцам еще на колени встать Таліби вимагають, щоб військовослужбовці США залишили Афганістан до 11 вересня - Цензор.НЕТ 3431 ну , как с убиенным наркошой негром ( слиха , афро американцем ) Таліби вимагають, щоб військовослужбовці США залишили Афганістан до 11 вересня - Цензор.НЕТ 3758
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18.08.2021 09:37 Ответить
Как вы посмели такое сказать!? Завтра вас точно уволят из очередного университета!
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18.08.2021 16:45 Ответить
А почему под посольствами Афганистана по всему не стоят феминистки, представители ЛГБТ и защитники масочного режима? В Афганистане ведь идет полномасштабное ущемление их прав и правил.
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18.08.2021 11:10 Ответить
Да я вот тоже удивляюсь , где армия феминисток , где полки идейных ********** Таліби вимагають, щоб військовослужбовці США залишили Афганістан до 11 вересня - Цензор.НЕТ 7794 У вас появилась такая возможность , освободить порабощенных женщин востока Таліби вимагають, щоб військовослужбовці США залишили Афганістан до 11 вересня - Цензор.НЕТ 9908 и геев
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18.08.2021 11:33 Ответить
Вы нипанимаити! ЭТА ДРУГОЕ!
Здесь не все так однозначно! Тут хитрый-прехитрый план, а не то шта вы подумали!

Таліби вимагають, щоб військовослужбовці США залишили Афганістан до 11 вересня - Цензор.НЕТ 2115
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18.08.2021 16:43 Ответить
Рюсские вернут Наджибуллу Таліби вимагають, щоб військовослужбовці США залишили Афганістан до 11 вересня - Цензор.НЕТ 2605
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18.08.2021 16:46 Ответить
У русских сейчас в аппарате сидят не добренькие леониды ильичи, раздающие халявку всем встречным/поперечным, а такие же капиталюги, как и в Фашингтоне)))
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18.08.2021 17:29 Ответить
Ссср построил в Афгане за 10 лет оккупации аж 4 км железной дороги для военных нужд.... Таліби вимагають, щоб військовослужбовці США залишили Афганістан до 11 вересня - Цензор.НЕТ 9739просто денег нет...,но вы держитесь там...
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18.08.2021 16:51 Ответить
Таліби вимагають, щоб військовослужбовці США залишили Афганістан до 11 вересня - Цензор.НЕТ 7032 Таліби вимагають, щоб військовослужбовці США залишили Афганістан до 11 вересня - Цензор.НЕТ 5291
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18.08.2021 16:56 Ответить
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