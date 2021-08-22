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Новости Политика Украины
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Зеленский (10027) Меркель (856)

Совместный брифинг Меркель и Зеленского. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Началась встреча Президента Украины и Федерального канцлера ФРГ с представителями СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, вживую пресс-конференцию транслирует Ukrinform TV.

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Топ комментарии
+30
Спільний брифінг Меркель і Зеленського - Цензор.НЕТ 7811
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22.08.2021 14:41
+13
Даже написанный текст это чучело не может прочитать четко и ясно без запинок .
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22.08.2021 14:53
+13
Та дождись хоть, пока клоун зарплаты сделает по 4000 баксов!
Шо ж ты так торопишься?!
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22.08.2021 15:11
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Зеленский злой и заведенный. Наверное не договорились. А его фраза "в осени Німетчена обиратиме нового канслера.Это в пику Меркель....на останок. ) А сам Зеленский, был на уровне, Молодец!
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22.08.2021 14:41 Ответить
Буду голосовать за него опять в финале. Бегу записываться в очередь, пока места еще есть, мало ли.
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22.08.2021 14:59 Ответить
Та дождись хоть, пока клоун зарплаты сделает по 4000 баксов!
Шо ж ты так торопишься?!
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22.08.2021 15:11 Ответить
ЗА ГАЗОПРОВІД ЗЕ СКАЗАВ ПРАВИЛЬНО, ПОХОЖЕ ЙОГО ПУСК Є ЗАПРОШЕНЯМ РФ НА ЗБРОЙНИЙ ШИРОКОМАСШТАБНИЙ НАПАД НА УКРАЇНУ ЗІ СТОРОНИ ЄВРОПИ І НЕ США А БАЙДЕНА.
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22.08.2021 15:04 Ответить
Ну, раз на рік і палка стріляє. Помойму - це просто статистичне співпадіння, якби питання сформулювали якось інакше - він би розповів, шо шукає мир в очкі Путіна.
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22.08.2021 17:41 Ответить
А чого Германія має паритись за країну яка обрала клована, що побудував замість вертикалі влади вертикаль поборів і корупції з своїх кумів?
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22.08.2021 15:42 Ответить
Что-то таки должен "сморозить", хотя бы текст не забыл.
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22.08.2021 14:41 Ответить
Ну, получилось?
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22.08.2021 15:48 Ответить
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Спільний брифінг Меркель і Зеленського - Цензор.НЕТ 7811
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22.08.2021 14:41 Ответить
Газ будут качать немцы, а Зеленскому Меркель посоветовала развивать зелёную энергетику.
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22.08.2021 14:45 Ответить
Меркель в піку Зе треба було ходити його ж козирним тузом "Буде Північний потік чи не буде, Володимире Олександровичу - а Вам какая разница"?!
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22.08.2021 17:56 Ответить
Якщо німцям так потрібно російський газ то чому б не запропонували їм купити 51% нашої труби і ніякі потоки не потрібно.
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22.08.2021 14:47 Ответить
судя по вращающимся не по делу глазенкам, дергающемуся шнобелю и вцелом неадекватной мимике, похоже ЗЕленая крыса опять под чем-то ... ведь какой-то там брифинг не повод отказываться от ЗЕленых "принципов", после которых накрывает не по деццки ... Спільний брифінг Меркель і Зеленського - Цензор.НЕТ 3636
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22.08.2021 14:51 Ответить
А что - вместо слова "Нэметчина" разве нельзя сказать слово "Германия".
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22.08.2021 14:53 Ответить
А какая разница?
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22.08.2021 15:01 Ответить
Разница вообще-то есть. Прозвище "немцы" получили переселенцы из Германии на территории российской империи во времена правления Екатерины 2, потому как не говорили по-русски. Как вы понимаете, к Германии данный термин не имеет никакого отношения.
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22.08.2021 15:27 Ответить
Так в бумажке дерьмака указано. Не хватало, чтоб каждый клоун начал самодеятельностью заниматься!)))
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22.08.2021 15:25 Ответить
Даже написанный текст это чучело не может прочитать четко и ясно без запинок .
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22.08.2021 14:53 Ответить
А Я ПОБАЧИВ ПУТІНСЬКЕ ЧУЧЕЛО РЯДОМ ІЗ ЗЕЛЕНСЬКИМ,.
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22.08.2021 14:57 Ответить
Оба-два
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22.08.2021 18:35 Ответить
Не переймайтеся - ми направимо вам уповноваженого
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22.08.2021 15:04 Ответить
А наше дурбецело зельоноє хоч на трибуні втрималося? Не побігло вслід за літерами на екрані-підказці?!)))
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22.08.2021 15:05 Ответить
Ну и зачем удалили мой комент об этом позорище- выродке?
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22.08.2021 15:06 Ответить
Тут клоуну доречно виконати репризу про "німецьку порноактрісу"...
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22.08.2021 15:08 Ответить
Німеччина зрадила не тільки Україну , але і своїх союзників : Польщу , країни Балтики . Створила умови для шантажу Росією всіх країн Європи. Розв'язала руки Путіну для військового нападу на Україну. Український газопровід був одним із стримуючих моментів від повномаштабного військового нападу Росії на Україну. Тепер Путін буде встановлювати ціни на газ на правах одноосібного його постачальника.
І європейці будуть говорити нам за корупцію в нашій державі. Політики маштабу Меркель продаються за гроші Газпрома , на яких кров українців. Всі військові конфлікти в яких бере участь Росія зав'язані на Газпром і продаж ним газу і створення умов для максимальної ціни на нього. Пані Меркель могла ввійти в історію шановним політиком , а закінчить безславно . Її дії приведуть до енергетичної кризи не тільки в Україні , а також в Європі. Час покаже...
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22.08.2021 16:16 Ответить
Дорогий Володимир.Хм, где-то я уже это слышал
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22.08.2021 16:18 Ответить
Огидно читати коменти порохоботів .... Хай буде гірше Україні... Україна ніщо .. бо обрали не Порошенка
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22.08.2021 17:33 Ответить
Огидно? Іди нюхай кокс з Гундосим!
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22.08.2021 17:59 Ответить
Это потому что твой кокс вынюхал зельцман
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22.08.2021 18:37 Ответить
Чи хоч знову не обізвав Ангелу "мадам" -замість фрау?
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22.08.2021 18:01 Ответить
Бабулю ще не трусить? Спільний брифінг Меркель і Зеленського - Цензор.НЕТ 3618
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22.08.2021 19:30 Ответить
13:30 - началась встреча Зеленского и Меркель
14:32 - начался брифинг Зеленского и Меркель по итогам встречи
Швиденько управились ни о чём
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22.08.2021 19:43 Ответить
Одним словом сдавайся ....Vova, Rücken nach unten. Bei uns erhalten Sie ein herzlicher Empfang, Essen und neue *******...
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22.08.2021 21:08 Ответить
Тьотя Мотя вже думками працює менеджером Газпрому ...
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23.08.2021 09:53 Ответить
Переклад з німецької на українську просто жахливий. Перекладачка плутається у змісті, так на додачу ще й збивається на російську. Ганьба та й годі!
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24.08.2021 01:16 Ответить
 
 