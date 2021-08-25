"Военные учения со стрельбами проходят в Краматорске..."

Военнослужащие отрабатывают в Меловом карьере стрельбу из оружия разного калибра.

Об этом сообщает пресс-служба Краматорского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

Первая часть учений состоялась с 9:00 до 13:00. Вторая запланирована на время с 20:00 до 01:00.

"Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и сообщите об учениях родным и близким, имеющих ограниченный доступ к Интернету и СМИ", - попросили в горсовете.

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