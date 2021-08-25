Военные учения со стрельбами проходят в Краматорске
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Военнослужащие отрабатывают в Меловом карьере стрельбу из оружия разного калибра.
Об этом сообщает пресс-служба Краматорского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.
Первая часть учений состоялась с 9:00 до 13:00. Вторая запланирована на время с 20:00 до 01:00.
"Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и сообщите об учениях родным и близким, имеющих ограниченный доступ к Интернету и СМИ", - попросили в горсовете.
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Маю надію що стріляють не просто так, а по кацапах.