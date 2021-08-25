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Военные учения со стрельбами проходят в Краматорске

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Военные учения со стрельбами проходят в Краматорске

Военнослужащие отрабатывают в Меловом карьере стрельбу из оружия разного калибра.

Об этом сообщает пресс-служба Краматорского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

Первая часть учений состоялась с 9:00 до 13:00. Вторая запланирована на время с 20:00 до 01:00.

"Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и сообщите об учениях родным и близким, имеющих ограниченный доступ к Интернету и СМИ", - попросили в горсовете.

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Автор: Ольга Лузан
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Военные учения со стрельбами проходят в Краматорске - Цензор.НЕТ 5447
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25.08.2021 19:06 Ответить
Военные учения со стрельбами проходят в Краматорске - Цензор.НЕТ 9764
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25.08.2021 19:09 Ответить
"Военные учения со стрельбами проходят в Краматорске..."

Маю надію що стріляють не просто так, а по кацапах.
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25.08.2021 20:06 Ответить
Для интереса можно посмотреть сайт "новости Краматорска" (https://hi.dn.ua) , особенно подачу новостей и комментарии, которые остаются не забанеными админами и оценка их местными сепарами и ватниками. Прифронтовой город, а СБУ никак не заинтересуется редакционной политикой этой конторы.
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25.08.2021 20:25 Ответить
Привет супер аэрокосмическим войскам *****! Ви знаєте як будете виглядати в приціл БПЛА? Зйомка цих кадрів відбувалась на відстані 10 кілометрів від столичного Хрещатику. А щоб її виконати, безпілотник Bayraktar TB2 ВМСУ пролетів без проміжних посадок від Миколаєва до Києва.
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25.08.2021 20:46 Ответить
Местных ватников это разрыывает на куски. Слава Украине!
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25.08.2021 21:13 Ответить
Героям слава!
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25.08.2021 21:21 Ответить
 
 