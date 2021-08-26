РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14231 посетитель онлайн
Новости Экономика
1 142 1
прибыль (92) ГПЗКУ (21)

ГПЗКУ во II квартале получила 57 млн грн прибыли

Новости Цензор.НЕТ Экономика

ГПЗКУ во II квартале получила 57 млн грн прибыли

В АО "ГПЗКУ" сообщили, что получили во втором квартале 57 млн ​​грн прибыли.

При этом чистый доход предприятия от реализации продукции составил за первое полугодие текущего года 5,7 млрд грн. Для сравнения: этот же показатель за аналогичный период прошлого года был на 1,5 млрд грн меньше и составлял лишь 4,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс служба Корпорации на официальном сайте ГПЗКУ.

Вместе с тем, ущерб, полученный Корпорацией за первое полугодие-2021, является одним из самых наименьших за весь период обслуживания китайского кредита. Он сейчас составляет 87 млн ​​грн, в то время как за аналогичный период прошлого года он составлял 3,4 млрд грн, говорится в сообщении.

Не менее интересным является сравнение и с первым кварталом нынешнего года - тогда по его результатам компания получила чистый убыток в размере 144 млн грн. Когда же со второго квартала она имеет уже чистую прибыль в размере 57 млн ​​грн.

"Стоит отметить, что с 2013 года деятельность АО "ГПЗКУ" была убыточной. Значительное влияние на финансовые результаты компании оказала избыточная финансовая нагрузка - китайский кредит. Кроме расходов на обслуживание кредита, на финансовый результат влияет колебания валютного курса", - напоминают в компании.

Как уже сообщалось, АО "ГПЗКУ" - государственное предприятие, являющееся одним из лидеров на отечественном рынке зерна и уже 11 лет представляет Украину на мировом аграрном рынке. В нынешнем сезоне филиалы Корпорации приняли на хранение более 300 тыс тонн зерновых урожая 2021 года.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не можна постійно вживати абревіатуру гепезекау не розшифрувавши хоча б раз шо то за така фігня...
показать весь комментарий
26.08.2021 17:05 Ответить
 
 