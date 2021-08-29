Умер Герой Украины, подполковник Александр Петраковский

Ветеран российско-украинской войны, Герой Украины Александр Петраковский скончался 29 августа 2021 года. Уроженец Житомира, экс-командир роты 8 полка ССО, который в июле 2014 года совершил подвиг, за что был удостоен звания "Герой Украины". Тогда же он получил тяжелое ранение и был прикован к кровати. Проходил реабилитацию в Польше, Израиле и США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил начальник Национальной академии схопутных войск генерал Павел Ткачук.

"После длительной борьбы за жизнь скончался выпускник Национальной академии сухопутных войск, Герой Украины подполковник Александр Петраковский.

Офицер завершил наше учебное заведение в 2009 году по специальности "Боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений", после чего проходил службу в одной из элитных воинских частей специального назначения", - написал он.

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Ткачук продолжил: "20 июля 2014 года разведывательная группа под командованием Александра, обеспечивая прохождение колонны техники Вооруженных Сил и сил добровольческого батальона "Айдар" в аэропорт Луганска, обнаружила засаду в районе города Счастье и вступила в бой, что позволило обеспечить прохождение колонны запасным путем. В ходе боя Александр Петраковский получил тяжелое ранение головы, однако продолжал руководить действиями группы, выносил раненых в безопасное место. За это указом Президента Украины от 4 декабря 2014 № 918/2014 офицер был отмечен высшей наградой - званием "Герой Украины"".

"Однако последствия сражения стали для Александра Петраковского ужасными ... Кома, десятки сложнейших хирургических операций, длительная и дорогостоящая реабилитация.

Долгие семь лет Саша, его родные и близкие, десятки благотворителей и волонтеров боролись за жизнь Героя. Долгих семь лет мы все молились за его скорейшее выздоровление и возвращение на службу. Но смерть забрала его от нас ...", - написал генерал.

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Он продолжил: "Герой Украины подполковник Александр Петраковский был, есть и будет всегда настоящим примером служения украинскому народу, образцом мужества и чести. Прежде всего для сегодняшних воспитанников и всего коллектива Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного".

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александра, его боевым побратимам и всем, кто знал этого отважного защитника Украины. Скорбим вместе с вами. Низко склоняем головы перед бессмертным подвигом Героя Украины Александра Петраковского. Вечная память и слава Герою Украины Александру Петраковскому!", - резюмировал Ткачук.

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О дате и месте похорон Героя будет сообщено позже.

Напомним, что 20 июля 2014 группа специального назначения под руководством Александра Петраковского, обеспечивая прохождение колонны нашей техники в аэропорт Луганска, попала в засаду. В ходе боя Александр отдал подчиненному свой кевларовый шлем, тем самым спас ему жизнь. Но сам получил тяжелое ранение в голову, однако продолжал руководить действиями группы, выносил раненых в безопасное место, что позволило обеспечить передислокацию колонны. В результате лечения воина в госпитале была допущена врачебная ошибка, факт которой признан комиссией Минздрава: ему ввели очень большую дозу наркоза, из-за чего у Александра остановилось сердце, а трубку для дыхания вставили в пищевод. С тех пор семья постоянно собирает средства на продолжение лечение и реабилитацию Героя Украины за границей, и даже выставила на продажу награды воина. В июне 2016 года в вопрос вмешалась Администрация Президента, которая обещает помочь с лечением.



За исключительное мужество, героизм и стойкость духа, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины Указом Президента Александру Петраковскому присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".



Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал об истории ранения и лечения воина на своей странице в социальной сети " Фейсбук " и обнародовал медицинскую документацию о состоянии Петраковского.