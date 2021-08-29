Помер Герой України, підполковник Олександр Петраківський

Ветеран російсько-української війни, Герой України Олександр Петраківський помер 29 серпня 2021 року. Уродженець Житомира, екскомандир роти 8-го полку ССО, який у липні 2014 року здійснив подвиг, за що був удостоєний звання Герой України. Тоді ж він зазнав важкого поранення і був прикутий до ліжка. Проходив реабілітацію у Польщі, Ізраїлі та США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив начальник Національної академії схопутних військ генерал Павло Ткачук.

"Після тривалої боротьби за життя помер випускник Національної академії сухопутних військ, Герой України підполковник Олександр Петраківський.

Офіцер закінчив наш навчальний заклад у 2009 році за спеціальністю "Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів", після чого проходив службу в одній з елітних військових частин спеціального призначення", - написав він.

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Ткачук продовжив: "20 липня 2014 року розвідувальна група під командуванням Олександра, забезпечуючи проходження колони техніки Збройних сил та сил добровольчого батальйону "Айдар" в аеропорт Луганська, виявила засідку в районі міста Щастя і вступила в бій, що дозволило забезпечити проходження колони запасним шляхом. Під час бою Олександр Петраківський зазнав важкого поранення голови, однак продовжував керувати діями групи, виносив поранених у безпечне місце. За це указом президента України від 4 грудня 2014 року №918/2014 офіцера відзначено найвищою нагородою - званням Герой України.

"Однак наслідки битви стали для Олександра Петраківського жахливими... Кома, десятки найскладніших хірургічних операцій, тривала і вартісна реабілітація.

Довгі сім років Саша, його рідні та близькі, десятки благодійників і волонтерів боролися за життя героя. Довгих сім років ми всі молилися за його швидке одужання і повернення на службу. Але смерть забрала його від нас..." - написав генерал.

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Він продовжив: "Герой України підполковник Олександр Петраківський був, є і буде завжди справжнім прикладом служіння українському народові, зразком мужності і честі. Насамперед для сьогоднішніх вихованців і всього колективу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного".

"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Олександра, його бойовим побратимам та всім, хто знав цього відважного захисника України. Сумуємо разом із вами. Низько схиляємо голови перед безсмертним подвигом Героя України Олександра Петраківського. Вічна пам'ять і слава Герою України Олександру Петраківському!" - резюмував Ткачук.

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Про дату і місце похорону героя буде повідомлено пізніше.

Нагадаємо, 20 липня 2014 року група спеціального призначення під керівництвом Олександра Петраківського, забезпечуючи проходження колони нашої техніки в аеропорт Луганська, потрапила в засідку. Під час бою Олександр віддав підлеглому свій кевларовий шолом, тим самим врятувавши йому життя. Але сам зазнав важкого поранення в голову, проте продовжував керувати діями групи, виносив поранених у безпечне місце, що дозволило забезпечити передислокацію колони. Під час лікування воїна в госпіталі було зроблено лікарську помилку, факт якої визнано комісією МОЗ: йому ввели дуже велику дозу наркозу, через що в Олександра зупинилося серце, а трубку для дихання вставили в стравохід. Відтоді родина постійно збирала кошти на продовження лікування і реабілітацію Героя України за кордоном і навіть виставила на продаж його нагороди. У червні 2016 року в питання втрутилася Адміністрація Президента, яка пообіцяла допомогти з лікуванням.

За виняткову мужність, героїзм і стійкість духу, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, указом Президента Олександру Петраківському присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав про історію поранення і лікування воїна на своїй сторінці у фейсбуці і оприлюднив медичну документацію про стан Петраківського.