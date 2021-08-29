Ключевым вопросом следующей сессии Рады будет принятие бюджета, - Разумков

Ключевым вопросом шестой сессии Верховной Рады станет подготовка качественного проекту государственного бюджета на 2022.

Об этом Председатель ВР Дмитрий Разумков заявил в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер", передает Цензор.НЕТ.

Спикер парламента сообщил, что народные депутаты в первую очередь будут рассматривать проект госбюджета на 2022, который Кабинет Министров должен подать в ВР до 15 сентября.

"Мы именно на нем (проект бюджета - ред.) будем концентрировать свое внимание. Профильный комитет уже готовится к тем баталиям, которые будут разворачиваться, потому что это является ключевым вопросом шестой сессии - подготовить качественный документ", - отметил Разумков.

Он подчеркнул, что во время рассмотрения и доработки проекту, направленному правительством, парламентарии будут уделять значительное внимание защите и поддержке граждан в преодолении последствий пандемии COVID-19.

Кроме этого, Разумков рассказал, что среди важных вопросов, которые будут рассматриваться при принятии госбюджета на 2022 - тарифы, развитие экономики, привлечения инвестиций.

Напомним, шестая сессия Верховной Рады начнется 7 сентября, а завершится 21 января 2022.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кабмин вовремя передаст ВР проект госбюджета на 2022 год, - Шмыгаль. ВИДЕО