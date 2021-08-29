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Ключевым вопросом следующей сессии Рады будет принятие бюджета, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Ключевым вопросом следующей сессии Рады будет принятие бюджета, - Разумков

Ключевым вопросом шестой сессии Верховной Рады станет подготовка качественного проекту государственного бюджета на 2022.

Об этом Председатель ВР Дмитрий Разумков заявил в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер", передает Цензор.НЕТ.

Спикер парламента сообщил, что народные депутаты в первую очередь будут рассматривать проект госбюджета на 2022, который Кабинет Министров должен  подать в ВР до 15 сентября.

"Мы именно на нем (проект бюджета - ред.) будем концентрировать свое внимание. Профильный комитет уже готовится к тем баталиям, которые будут разворачиваться, потому что это является ключевым вопросом шестой сессии - подготовить качественный документ", - отметил Разумков.

Он подчеркнул, что во время рассмотрения и доработки проекту, направленному правительством, парламентарии будут уделять значительное внимание защите и поддержке граждан в преодолении последствий пандемии COVID-19.

Кроме этого, Разумков рассказал, что среди важных вопросов, которые будут рассматриваться при принятии госбюджета на 2022 - тарифы, развитие экономики, привлечения инвестиций.

Напомним, шестая сессия Верховной Рады начнется 7 сентября, а завершится 21 января 2022.

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Автор: Роман Свиридович
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принятие бюджета.-Главный вопрос для воровского кодлана Коломойского. Саакашвили: "На коррупционных схемах в Украине воруют сейчас 37 млрд долларов в год - это подтвердили финансовые ведомства".
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29.08.2021 23:19 Ответить
Ключовим питанням наступної сесії Ради буде прийняття бюджету, - Разумков - Цензор.НЕТ 7359
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29.08.2021 23:27 Ответить
Епоха бідності закінчилась. Можемо собі дозволити.
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29.08.2021 23:36 Ответить
ууу..это самый главный вопрос...в ЗЕленом воровском кубле будет жарко..
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29.08.2021 23:30 Ответить
Ключовим питанням наступної сесії Ради буде прийняття бюджету, - Разумков - Цензор.НЕТ 9874
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29.08.2021 23:33 Ответить
Зелені більшовики готують пилораму.
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29.08.2021 23:37 Ответить
все уже скиздили\. на покладке асфальта...
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29.08.2021 23:44 Ответить
 
 