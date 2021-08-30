РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17576 посетителей онлайн
Новости За рубежом
1 674 17
Афганистан (599) ООН (3929)

"Серьезный гуманитарный кризис только начинается", - ООН о ситуации в Афганистане

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Афганистан находится на пороге серьезного гуманитарного кризиса, с которым столкнутся около 39 млн афганцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН", об этом говорится в заявлении верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Несомненно, эвакуация спасла десятки тысяч жизней, эти усилия достойны похвалы. Но когда она завершится, большинство афганцев, а это около 39 млн человек, останутся внутри страны. Им нужно, чтобы мы, правительства, гуманитарные организации и простые граждане, оставались с ними и не сбивались с курса ... Cерьезный гуманитарный кризис только начинается", - отметил Гранди.

Отмечается, что некоторым афганцам придется искать безопасность за рубежом, поэтому границы Афганистана должны быть открыты. По словам Гранди, граничащие с Афганистаном страны нужно поддерживать, поскольку они могут столкнуться с новым потоком беженцев. В частности, Иран и Пакистан приняли 2,2 млн афганцев.

"Воздушные перевозки из Кабула завершатся в считанные дни, и трагедия больше не будет так заметна. Но это по-прежнему будет повседневной реальностью для миллионов афганцев", - подытожил он.

Также читайте: Россия и Китай должны быть привлечены к переговорам по Афганистану, - глава МИД Германии Маас

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+7
Какой кризис? ООН не компосируйте мозги людям. Пришёл Талибан и взял всю ответственность за страну на себя, тем более никто не сопротивлялся, значит одобряют. Вот пусть сами и тянут. Со всего мира не надо собирать очередные миллиарды для помощи (распила)
показать весь комментарий
30.08.2021 16:33
+4
Тоесть простые афганцы проголосовали за таллибан, а теперь весь мир их должен кормыты? Боже, кого-то мне это напоминает, а точно - зебилоидов "Серьезный гуманитарный кризис только начинается", - ООН о ситуации в Афганистане - Цензор.НЕТ 1783
показать весь комментарий
30.08.2021 16:34
+3
А у нас начнется процветание эти специалисты аграрии по выращиванию наркоты в камнях увидя чернозем такие будут давать урожаи, что мало не покажется
показать весь комментарий
30.08.2021 16:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А как у них там обстоят дела с корона вирисом?
показать весь комментарий
30.08.2021 16:32 Ответить
Его победили еще раньше чем на россии.
показать весь комментарий
30.08.2021 16:35 Ответить
Любое дело нужно заканчивать. Либо не начинать.
показать весь комментарий
30.08.2021 16:33 Ответить
Какой кризис? ООН не компосируйте мозги людям. Пришёл Талибан и взял всю ответственность за страну на себя, тем более никто не сопротивлялся, значит одобряют. Вот пусть сами и тянут. Со всего мира не надо собирать очередные миллиарды для помощи (распила)
показать весь комментарий
30.08.2021 16:33 Ответить
а вони так звикли.
показать весь комментарий
30.08.2021 16:48 Ответить
Тоесть простые афганцы проголосовали за таллибан, а теперь весь мир их должен кормыты? Боже, кого-то мне это напоминает, а точно - зебилоидов "Серьезный гуманитарный кризис только начинается", - ООН о ситуации в Афганистане - Цензор.НЕТ 1783
показать весь комментарий
30.08.2021 16:34 Ответить
Да до песты...
показать весь комментарий
30.08.2021 16:35 Ответить
А у нас начнется процветание эти специалисты аграрии по выращиванию наркоты в камнях увидя чернозем такие будут давать урожаи, что мало не покажется
показать весь комментарий
30.08.2021 16:37 Ответить
солнца мало
показать весь комментарий
30.08.2021 16:43 Ответить
Чем больше узнаю людей, тем меньше они нравятся. Есть страны достойны ковровой ядерной бомбардировки. Может там и есть хорошие люди, но если в бочку с говном добавить ложку меда, вкуснее не станет.
показать весь комментарий
30.08.2021 16:39 Ответить
И в Иране тоже!!! И в Сирии тоже!!! И в Мексике тоже!!! И в Беларуси ..тоже!!! И что интересно ...повсюду появляются стены от беженцев....... в который раз за нашу историю цивилизаций.
показать весь комментарий
30.08.2021 16:44 Ответить
Ну, так згадайте Судан. Там теж була гуманітарна криза. Але левова частка всієї допомоги надходила бойовикам. Тут тако ж, таліби будуть ділити гуманітарну допомогу. Спершу бандам, а потім лояльним до банд цивілам.
показать весь комментарий
30.08.2021 16:46 Ответить
Звиздец , т.е. , эти придурки будут их кормить "Серьезный гуманитарный кризис только начинается", - ООН о ситуации в Афганистане - Цензор.НЕТ 7583 а обезьяны и дальше будут головы резать и взрывать , возможно в Европе и наркоту поставлять "Серьезный гуманитарный кризис только начинается", - ООН о ситуации в Афганистане - Цензор.НЕТ 5357 Мир сошел с ума "Серьезный гуманитарный кризис только начинается", - ООН о ситуации в Афганистане - Цензор.НЕТ 6336
показать весь комментарий
30.08.2021 16:49 Ответить
Ой, чи вам не знати про палестинців? Їх вже 70 років так годують.
показать весь комментарий
30.08.2021 16:51 Ответить
Трошки не так. Эти умные люди будут заставлять их кормить всех нас придурков. С каких это пор само ООН кого кормило? Кормят обычно страны-члены ООН. "Серьезный гуманитарный кризис только начинается", - ООН о ситуации в Афганистане - Цензор.НЕТ 9138
показать весь комментарий
30.08.2021 16:56 Ответить
Дайте жерти бо почнемо дівок і співаків каменями бити!
Північна Корея і Палестина вже давно так живуть.
показать весь комментарий
30.08.2021 16:49 Ответить
Cтарий Кінь Да палестинцы , это еще тот геморой , им там мозги промывают отменно "Серьезный гуманитарный кризис только начинается", - ООН о ситуации в Афганистане - Цензор.НЕТ 8518 Арафат был классикой , несколько квартир, домов в Париже , миллионы на банковских счетах , и все время плакался про бедный палестинский народ "Серьезный гуманитарный кризис только начинается", - ООН о ситуации в Афганистане - Цензор.НЕТ 495
показать весь комментарий
30.08.2021 17:31 Ответить
 
 