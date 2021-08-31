Бюро экономической безопасности унаследует карательные методы работы ГФС, - Романенко

Многие украинские бизнесмены опасаются, что Бюро экономической безопасности, которое начинает работать в сентябре, станет очередным карательным органом для бизнеса. Конкурс на руководителя БЭБ "неожиданно" выиграл глава ГФС Вадим Мельник, а его подчиненные замешаны в громком скандале с похищением предпринимателя.

Об этом шеф-редактор информационно-аналитического портала "Хвиля" Юрий Романенко написал в своем Facebook.

Журналист отмечает, что вслед за Мельником в БЭБ очень рассчитывают перебраться практически все сотрудники налоговой милиции. Но дело следователей-похитителей очень усложнило им эту задачу.

"В стремлении выслужиться группа из отдела расследований уголовных дел Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Макса Федосова, Дмитрия Пташинского и Тараса Кручко – слегка перестаралась. Похоже, что перед расформированием ГФС там решили обилетить бизнес по полной. И увлеклись настолько, что похитили прямо на улице женщину-директора компании "Техноложик" Юлию Шевчук и прессанули ее непосредственно в служебном авто", – отметил Романенко.

Но женщина подняла шум, история попала в СМИ и ГФС пришлось начинать внутреннюю проверку, а по ее итогу – малоубедительно оправдываться.

"А дальше выяснилось, что у фискалов, которые прессовали женщину, имеются свои картели конвертационных центров, свежая недвижимость в ОРДЛО и прочая. Тут бы БЭБ заняться своими бывшими коллегами, дабы планы по строительству заводов по наказу Зеленского не сорвались. Потому что с таким инвестклиматом не то, что заводов, но и колбасного цеха не построишь", – подытожил Романенко.

Напомним, 30 июля 2021 года днем посреди улицы двое неизвестных, а позднее выяснилось, что это были работники ГФС, затолкали директора ТОВ "Техноложік" Юлию Шевчук в авто и требовали от женщины подписи под уже готовым "признанием". В случае отказа ей угрожали пистолетом, обещали пытать и посадить в СИЗО. Под давлением Юлия согласилась выполнить требование, но после этого оперативно подала жалобу на незаконные действия правоохранителей в центральный офис ГФС и в офис бизнес-омбудсмена.