Пожар в киевском костеле святого Николая повредил орган, - ГСЧС

Спасатели локализовали пожар в столичном костеле Святого Николая. Пока открытого огня не видно, но есть сильное задымление.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина рассказала пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.

"По предварительной информации, пожар возник между первым и вторым этажом с распространением на крышу. Было сильное задымление. В 22:41 пожар был локализован, сейчас идет ликвидация. На месте работает 80 человек личного состава", - сказала она.

По словам Водолаги, предварительно установлено, что от огня пострадала внутренняя отделка костела Святого Николая.

"Предварительно, частичное разрушение внутренней отделки на первом и втором этажах. Насколько повреждено, сказать не могу, сильное задымление и ликвидация пожара продолжается", - добавила представитель ГСЧС.

ГСЧС в своем Telegram-канале сообщила, что пожар был на площади 80 квадратных метров. Огонь повредил орган в костеле.