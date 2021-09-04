Пожар в киевском костеле святого Николая повредил орган, - ГСЧС
Спасатели локализовали пожар в столичном костеле Святого Николая. Пока открытого огня не видно, но есть сильное задымление.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина рассказала пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.
"По предварительной информации, пожар возник между первым и вторым этажом с распространением на крышу. Было сильное задымление. В 22:41 пожар был локализован, сейчас идет ликвидация. На месте работает 80 человек личного состава", - сказала она.
По словам Водолаги, предварительно установлено, что от огня пострадала внутренняя отделка костела Святого Николая.
"Предварительно, частичное разрушение внутренней отделки на первом и втором этажах. Насколько повреждено, сказать не могу, сильное задымление и ликвидация пожара продолжается", - добавила представитель ГСЧС.
ГСЧС в своем Telegram-канале сообщила, что пожар был на площади 80 квадратных метров. Огонь повредил орган в костеле.
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Бідосік повертається !
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(Ого, оце скаламбурив - аж самому сподобалось)
Останні сумніви я стратив після https://censor.net/ru/news/3285902/*******************************************************************************************************. Важко уявити, щоб у тому серпентарії надовго міг затриматися хоч хтось... без перверзій.
Шкода , якщо пошкодження органу буде серйозне 🙁
Вибачаюсь...
Нагадалось із циклу анекдотів про Штірліца.
Штирлиц свалился с балкона, но чудом зацепился за балкон этажом ниже. К утру чудо распухло и мешало ходить.
"Ого!" - потрогала Кэт.
Цікаво було б дізнатися фахову думку філологів, котрі займаються дослідженням усної народної творчості, з приводу феномену анекдотів про Штірліца, Пєтьку з Чапаєвим, а також про Вовочку. З приводу останнього - старі анекдоти набувають нових сенсів. Особливо, як брати до уваги художества одного Бубочки і його фріків.
Та й думка інших фахівців на цю тему теж важлива. І цікава.
остался киев без органа.
П'яний конферансьє оголошує наступний номер:
Рак матки. Промежность. Сионист Пидоров на Органе.
Пардон… Марк Фрадкин. Про нежность. Пионист Сидоров на оргАне. Один…без ансамбля…как поц гля…