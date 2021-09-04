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Пожар в киевском костеле святого Николая повредил орган, - ГСЧС

Спасатели локализовали пожар в столичном костеле Святого Николая. Пока открытого огня не видно, но есть сильное задымление.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом РБК-Украина рассказала пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.

"По предварительной информации, пожар возник между первым и вторым этажом с распространением на крышу. Было сильное задымление. В 22:41 пожар был локализован, сейчас идет ликвидация. На месте работает 80 человек личного состава", - сказала она.

По словам Водолаги, предварительно установлено, что от огня пострадала внутренняя отделка костела Святого Николая.

"Предварительно, частичное разрушение внутренней отделки на первом и втором этажах. Насколько повреждено, сказать не могу, сильное задымление и ликвидация пожара продолжается", - добавила представитель ГСЧС.

ГСЧС  в своем Telegram-канале сообщила, что пожар был на площади 80 квадратных метров. Огонь повредил орган в костеле.

Автор: 

пожар (5932) ГСЧС (4950)


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Топ комментарии
+10
Будьмо уважні !

Бідосік повертається !

.
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04.09.2021 00:25
+7
тут унікальний оргАн пошкоджено, а дикунам все зєлін мікроОрган спокою не дає
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04.09.2021 01:07
+6
Заголовок - тест на розбещеність
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04.09.2021 01:22
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Чий?
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04.09.2021 00:23 Ответить
Заголовок - тест на розбещеність
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04.09.2021 01:22 Ответить
Бажано б підпалювача.
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04.09.2021 09:27 Ответить
Будьмо уважні !

Бідосік повертається !

.
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04.09.2021 00:25 Ответить
Ахтунґ - ахтунґ! Пожар в киевском костеле святого Николая повредил орган, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6403
(Ого, оце скаламбурив - аж самому сподобалось)
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04.09.2021 02:22 Ответить
У перекладі: "увага - гомосексуаліст!"
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04.09.2021 03:10 Ответить
Ви, колего, з цього приводу ще маєте якісь сумніви?
Останні сумніви я стратив після https://censor.net/ru/news/3285902/*******************************************************************************************************. Важко уявити, щоб у тому серпентарії надовго міг затриматися хоч хтось... без перверзій.
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04.09.2021 03:24 Ответить
Дзундза, як з'ясувалося, талановитий музикант... Хотів просурмити у шкіряну трембіту... Чи бодай зіграти на флоєрі-волосянці...
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04.09.2021 14:52 Ответить
...І це тільки початок осені. Страшно подумати, що далі буде...
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04.09.2021 15:52 Ответить
ниче Зеля на своем органе сыграет
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04.09.2021 00:45 Ответить
О́рганом на орга́не.
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04.09.2021 01:23 Ответить
Ніваватно оно!!
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04.09.2021 02:01 Ответить
тут унікальний оргАн пошкоджено, а дикунам все зєлін мікроОрган спокою не дає
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04.09.2021 01:07 Ответить
Єпископ Віталій Кривицький розповів, що під час репетиції затріщало щось в органі і він загорівся.
Шкода , якщо пошкодження органу буде серйозне 🙁
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04.09.2021 01:09 Ответить
Орган не постраждав у пісюаніста??
Вибачаюсь...
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04.09.2021 01:59 Ответить
он только на рояле умеет.
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04.09.2021 02:41 Ответить


Нагадалось із циклу анекдотів про Штірліца.
Штирлиц свалился с балкона, но чудом зацепился за балкон этажом ниже. К утру чудо распухло и мешало ходить.
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04.09.2021 03:15 Ответить
Штирлиц сел в машину и сказал радистке Кэт: "Трогай!"
"Ого!" - потрогала Кэт.
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04.09.2021 14:55 Ответить


Цікаво було б дізнатися фахову думку філологів, котрі займаються дослідженням усної народної творчості, з приводу феномену анекдотів про Штірліца, Пєтьку з Чапаєвим, а також про Вовочку. З приводу останнього - старі анекдоти набувають нових сенсів. Особливо, як брати до уваги художества одного Бубочки і його фріків.
Та й думка інших фахівців на цю тему теж важлива. І цікава.
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04.09.2021 15:59 Ответить
ну а пожарные как всегда залили сразу всё, дескать потом разберемся.
остался киев без органа.
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04.09.2021 02:43 Ответить
Згадалось:
П'яний конферансьє оголошує наступний номер:
Рак матки. Промежность. Сионист Пидоров на Органе.
Пардон… Марк Фрадкин. Про нежность. Пионист Сидоров на оргАне. Один…без ансамбля…как поц гля…
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04.09.2021 02:55 Ответить
Дуже жаль.
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04.09.2021 06:26 Ответить
Москва спаленная пожаром Французу отдана.... на растерзание.... автора этих строк не помню...
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04.09.2021 07:17 Ответить
Та ладно! Не поверю что ты не помнишь.
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04.09.2021 07:20 Ответить
,, Бородино " . М . Ю. Лермонтов 🙂
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04.09.2021 12:05 Ответить
Кстати Наполеон Москву сраную не сжигал....в 1812 году
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04.09.2021 07:18 Ответить
Кстати, УНН пишет что орган полностью выгорел. А был он электрическим...
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04.09.2021 07:28 Ответить
Если действительно электрический, то да, жалко, но не критично.
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04.09.2021 09:47 Ответить
чей? святого николая? или пианиста?
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04.09.2021 11:25 Ответить
 
 