Эпидзонирование Украины: в трех областях превышены показатели COVID-госпитализаций - на Луганщине рост составил 104%, - Минздрав

По состоянию на сегодня, 6 сентября, все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако эпидемиологические показатели в трех регионах страны пока не в пределах нормы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 6 сентября, в Киеве, Луганской, Тернопольской, Херсонской и Черновицкой областях превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в столице этот показатель составляет 104 чел. на 100 тыс. жителей, в Луганской области - 135, в Тернопольской - 77, Херсонской - 85, в Черновицкой - 171.

Кроме того, в Луганской области длительное время наблюдается плохая динамика госпитализаций больных коронавирусом. По последним данным, она преодолела отметку в более 104% (норма не более 50%), хотя ранее составляла 89,9-97,2%.

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Кроме того, Львовская область также имеет долговременное превышение по этому же показателю. Сейчас динамика COVID-госпитализаций в данном регионе составляет 66,3%, ранее же составляла 58,-53,8%.

Между тем, в Ривненской области сейчас тоже показатель динамики госпитализаций не в пределах нормы. Он остановился на отметке 54,4%, хотя предварительно отвечал "зеленой" зоне, составив 48,5%.

Вместе с тем, в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Херсонской, Черниговской и Черновицкой областях зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования.

Также превышение нормы выявления новых случаев инфицирования зафиксировано в среднем по всей стране. Так для Украины этот показатель на утро 6 сентября составляет 4,7% при норме для "зеленой" зоны не более 4%.