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Новости Политика Украины
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Сейчас у Зеленского нет оснований для роспуска Рады, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сейчас у Зеленского нет оснований для роспуска Рады, - Разумков

На данный момент у президента Владимира Зеленского нет оснований досрочно прекращать полномочия Верховной Рады.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сегодня ни одна из них (из трех норм Конституции, согласно которым глава государства может досрочно прекратить полномочия Верховной Рады. - Ред.) не выполнена. Если кому-то что-то хочется - это право наших коллег, у нас же свобода слова, демократия… Я, например, себе не позволяю трактовать Конституцию", - сказал Разумков.

Он также высказал надежду, что "коллеги, советники, другие участники этого процесса не будут вводить президента в заблуждение и толкать его на нарушение действующего законодательства, тем более Конституции".

"Но я уверен, что президент сам разберется и не допустит таких манипуляций", - подчеркнул спикер.

Разумков напомнил, что согласно Конституции президент может досрочно распустить Верховную Раду, если не сформирована коалиция, если Рада не смогла собраться на свое пленарное заседание в течение 30 дней, а также если не сформировано правительство.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
Дві новини поруч від топ-представників зелених:
Я не вижу оснований для роспуска Рады, - Разумков
Формальные основания для роспуска Рады существуют, - Стефанчук

І так в усьому. Сейчас у Зеленского нет оснований для роспуска Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 6252
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06.09.2021 13:50
+8
У него и в первый раз была сомнительная підстава
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06.09.2021 13:55
+7
Якщо він розпустить Раду, то вже не отримає монобільшості, а Вова не лох.
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06.09.2021 13:49
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Правила форума Совет форумчан
Вас шоблу надо разгонять.
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06.09.2021 13:48 Ответить
Якщо він розпустить Раду, то вже не отримає монобільшості, а Вова не лох.
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06.09.2021 13:49 Ответить
Він лише лялька напхана тирсою !!!)))
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06.09.2021 13:53 Ответить
Ну ляльковод Бєня точно не лох.
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06.09.2021 13:55 Ответить
а мо...??? (все за сценарієм? ))))
Сейчас у Зеленского нет оснований для роспуска Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 9772

...
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06.09.2021 13:54 Ответить
Мені от цікаво, чому б, для підняття Вавиного рейтингу, не порадувати нарід показом серіалу "слуга наріду", про простого, чесного, українського паРня Голобородька? Сейчас у Зеленского нет оснований для роспуска Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 1790
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06.09.2021 14:06 Ответить
а шо він ніде не йде?
надивилися? чи більш не вірять? чи шо?? ))))
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06.09.2021 14:10 Ответить
а може в житті оцього цирку достатньо???
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06.09.2021 14:12 Ответить
Є ні, пане Василь. Клин клином вишибають.
Тому, варто показати, щоб нарід до тями прийшов. Хай через два роки порівняє те, за що він голосував, з тим що він обрав. Вакцина від Г+Г та інших розводняків, про хАроших, "нових", "нарідних", "некорумпованих", "незалежних" президентів та владу.
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06.09.2021 14:27 Ответить
клин клином вишибають коли є шо вишибать ))) а коли там протяг і зелені шмарклі...або вже відшиблено і зомбовано...то буде марна справа... та й порівнювати ніхто не буде, бо одним соромно шо повелись на дурню скоморошну, другим - абинеПорох, а іншим і зовсім пофіг - какаяразница... жаби не признають помилок....тільки бульки пускають))))
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06.09.2021 15:17 Ответить
Дві новини поруч від топ-представників зелених:
Я не вижу оснований для роспуска Рады, - Разумков
Формальные основания для роспуска Рады существуют, - Стефанчук

І так в усьому. Сейчас у Зеленского нет оснований для роспуска Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 6252
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06.09.2021 13:50 Ответить
Кожна слуга ляпає шопопало. Сейчас у Зеленского нет оснований для роспуска Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 6741
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06.09.2021 13:53 Ответить
Основания у зеленского-нонсенс...
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06.09.2021 13:50 Ответить
Проте у українців є всі підстави розігнати це зелене кубло кремлівських гнид !!!)))
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06.09.2021 13:52 Ответить
Підстава для розпуску цього зоопарку завжди є. Бажання нема.
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06.09.2021 13:52 Ответить
Головне щоб бажання співпадали з можливостями !!!)))
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06.09.2021 13:54 Ответить
У него и в первый раз была сомнительная підстава
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06.09.2021 13:55 Ответить
Дійство відбувається згідно з сценарієм та волею ляльководів !!)))
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06.09.2021 13:56 Ответить
"Я, например, себе не позволяю трактовать Конституцию", - сказал Разумков.

Браво, какой хороший мальчик. Но есть одно "алє"...
Порошенко подчеркнул, что в статье 107 Конституции "четко написано, что Совет национальной безопасности и обороны Украины является консультативным, контрольным и координационным органом".
"Она по Конституции не может выдавать ничего того, что на сегодняшний день пытается делать Зеленский, и тем более нельзя этого применять к украинским гражданам", - подчеркнул пятый президент.

И да, рашоботы и подоляшавки! ФАС!
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06.09.2021 13:57 Ответить
Сейчас у Зеленского нет оснований для роспуска Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 3925 І не буде. Як же він без монозброду буде царювати?
Нова Рада, проголосує імпічмент, а значить доведеться відповідати за злочини і Ваві, і вибраним пАпріколу новимліТцам IX скликання.
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06.09.2021 13:58 Ответить
А шо, в первый раз они были? Не распутит т.к. его шобла СН с группами олигархов в ней, пролетит как крышка рояля над Кривым Рогом. Ну, разве если он с ОПЗжопой добакланиться о коалиции. И старуха колясочница примажеться к ним.
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06.09.2021 13:59 Ответить
Так воно не було підстав і Раду попереднього скликання розпускати. Але Зєлєнскій її розпустив. Бодіє не за підставами, а за хотєлками.
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06.09.2021 14:01 Ответить
Десь я вже таке чув...
Приблизно в 2019 році і тоді також кричали, що в нього не має підстав...
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06.09.2021 14:02 Ответить
нет оснований для роспуска Рады.- Барыга искренне уверен что у украинцев одна забота: Как там Рада? Не щемят-обижают ли её?/ Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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06.09.2021 14:04 Ответить
Это не Рада, а паноптикум. Кивы, сосны, аналы..Как можно было избрать такое?
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06.09.2021 14:05 Ответить
вот это наша главная проблема: неверие в "творческий потенциал" нарiда. а он смог.
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06.09.2021 14:11 Ответить
Бросим монетку, или ромашку возьмем? В зеленом болоте шевеление и брожение.
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06.09.2021 14:18 Ответить
У зеленского ЕСТЬ ВСЕ ОСНОВАНИЯ УЙТИ В ОТСТАВКУ И ОБЯВИТЬ ДОСРОЧНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ И ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ !!!
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06.09.2021 14:27 Ответить
Надо разгонять и Раду, и самого Зеленского, имхо.
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06.09.2021 14:28 Ответить
 
 