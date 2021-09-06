Сейчас у Зеленского нет оснований для роспуска Рады, - Разумков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На данный момент у президента Владимира Зеленского нет оснований досрочно прекращать полномочия Верховной Рады.
Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"По состоянию на сегодня ни одна из них (из трех норм Конституции, согласно которым глава государства может досрочно прекратить полномочия Верховной Рады. - Ред.) не выполнена. Если кому-то что-то хочется - это право наших коллег, у нас же свобода слова, демократия… Я, например, себе не позволяю трактовать Конституцию", - сказал Разумков.
Он также высказал надежду, что "коллеги, советники, другие участники этого процесса не будут вводить президента в заблуждение и толкать его на нарушение действующего законодательства, тем более Конституции".
"Но я уверен, что президент сам разберется и не допустит таких манипуляций", - подчеркнул спикер.
Разумков напомнил, что согласно Конституции президент может досрочно распустить Верховную Раду, если не сформирована коалиция, если Рада не смогла собраться на свое пленарное заседание в течение 30 дней, а также если не сформировано правительство.
Пожалуйста, подождите...
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надивилися? чи більш не вірять? чи шо?? ))))
Тому, варто показати, щоб нарід до тями прийшов. Хай через два роки порівняє те, за що він голосував, з тим що він обрав. Вакцина від Г+Г та інших розводняків, про хАроших, "нових", "нарідних", "некорумпованих", "незалежних" президентів та владу.
Я не вижу оснований для роспуска Рады, - Разумков
Формальные основания для роспуска Рады существуют, - Стефанчук
І так в усьому.
Браво, какой хороший мальчик. Но есть одно "алє"...
Порошенко подчеркнул, что в статье 107 Конституции "четко написано, что Совет национальной безопасности и обороны Украины является консультативным, контрольным и координационным органом".
"Она по Конституции не может выдавать ничего того, что на сегодняшний день пытается делать Зеленский, и тем более нельзя этого применять к украинским гражданам", - подчеркнул пятый президент.
И да, рашоботы и подоляшавки! ФАС!
Нова Рада, проголосує імпічмент, а значить доведеться відповідати за злочини і Ваві, і вибраним пАпріколу новимліТцам IX скликання.
Приблизно в 2019 році і тоді також кричали, що в нього не має підстав...