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Метинвест направил 700 миллионов гривен в экологичность криворожского Северного ГОКа

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Метинвест направил 700 миллионов гривен в экологичность криворожского Северного ГОКа

На Северном ГОКе Группы Метинвест, расположенном в Кривом Роге, завершают проект по замене электрофильтров стоимостью более 700 млн грн.

Начато строительство последнего из шести запланированных современных электрофильтров чешской компании ZVVZ-Enven Engineering, и уже сейчас закрыты все источники выбросов пыли.

Как сообщили в "Метинвесте", электрофильтры работают в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Украины. Благодаря их установке сокращены выбросы.

Кроме того, на Северном ГОКе для борьбы с пылью в карьерах работает мощная водополивочная техника. Также на предприятии применяют ряд других мер для пылеподавления. Для улучшения экологической ситуации Северный ГОК использует зеленые технологии - высаживает деревья, кустарники и траву.

Гендиректор Северного ГОКа Андрей Скачков рассказал, что выбросы пыли по сравнению с 2020 годом уменьшились на 20%. Так, комбинат устанавливает эффективные газоочистки, применяет новые методы для пылеподавления и реализует ряд мероприятий для рационального использования производственных отходов, водных и земельных ресурсов.

"На выполнение мероприятий экологической программы компания "Метинвест" ежегодно инвестирует более 2 млрд гривен", - отметил Скачков.

Автор: Володимир Янченко
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Это в связи с розовым туманом инфа вылезла? Да конечно, причем тут ГОК? Это пацаны за гаражами дымовуху запалили. А ГОК, он 700 лямов в экологию вбухал. Хотя надо было 7 лярдов. Ну то такое. Главное, Ахметов - он добрый и щедрый. И он с бубочкой дружит. он не мог плохо сделать.
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07.09.2021 17:23 Ответить
Где бубочка и где Ахметов?))) Насмешил.))) Хотя какая-то доля здравого смысла все-же есть. Это как царю с шутом дружить.))) Бубочка потому и подался в президенты, чтобы по окончанию каденции по корпоративам не шляться с протянутой рукой. Президентам ведь пожизненное содержание полагается.)))
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07.09.2021 20:01 Ответить
де позначка "на правах реклами"?
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07.09.2021 17:51 Ответить
Если бы в Украине действовали такие же эффективные экологические нормы и карательные органы как в развитых странах, то ахметов со своей заботой об экологии, уже давно бы продал виллы по всему миру, чтобы расплатится со штрафами.
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07.09.2021 18:24 Ответить
Не сравнивайте развитые страны с Украиной. ))) К своим нормам те страны не сразу пришли, а готовили их десятилетиями и лярдами валюты. По сей день Европа вкладывает бюджетные средства в экологические проекты промышленности, а вам нужно все, сразу и задарма.)))
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07.09.2021 19:58 Ответить
Если бы в мире махом ввели такие нормы, то в мире бы всё закрылось. В Европе эти нормы постепенно вводили десятилетиями.
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07.09.2021 22:11 Ответить
Если оборудование чешское, то значит будет порядок. Чехи знают толк в такого рода промоборудовании. Есть даже фраза на этот счет - "пражский феномен", о том как там быстро и эффективно достигли европейского экологического уровня.
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07.09.2021 19:55 Ответить
В мире не так много компаний, которые конструируют и изготавливают подобное оборудование, так что тут прикол не только в том, что это 700 млн, но ещё и найти исполнителя и дождаться очереди
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07.09.2021 22:10 Ответить
 
 