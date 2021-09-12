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Сегодня чтят память депортированных в 1944-1951 годах украинцев

Новости Цензор.НЕТ Общество

Сегодня чтят память депортированных в 1944-1951 годах украинцев

Каждое второе воскресенье сентября в Украине чествуют память депортированных украинцев с Лемковщины, Надсанья, Холмщины, Южного Подляшья, Любачувщины, Западной Бойковщини в 1944-1951 годах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, эта памятная дата отмечается каждое второе воскресенье сентября. В конце Второй мировой войны новое польское прокоммунистическое правительство поставило себе целью иметь моноэтническое государство, зачищенное различными способами от национальных меньшинств, в частности украинцев.

Депортация украинцев с территорий Лемковщины, Надсанья, Холмщины, Южного Подляшья, Любачувщины, Западной Бойковщини, на которых они испокон веков проживали, произошла в результате заключенного между УССР и Польским комитетом национального освобождения Соглашения об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР. Договор предусматривал выезд украинцев в УССР и возвращение в Польшу поляков и евреев, которые по состоянию на 17 сентября 1939 года были гражданами Польского государства.

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Территория, на которой происходила "эвакуация", охватывала земли Ряшевского, Люблинского и Краковского воеводств. На первом этапе, который длился с 15 октября до 31 декабря 1944 года, вывезли более 20 тыс. украинцев, преимущественно жителей Холмщины. После этого депортация продолжилась на Лемковщине, в Надсанье и Западной Бойковщине. На этом этапе - с января до конца августа 1945 года - переселили 229 685 человек. С сентября 1945 года "эвакуацию" проводили три специально подготовленные дивизии Войска Польского. На сборы давалось лишь несколько часов, при этом люди оставляли на оставленных местах практически все свое нажитое добро - жилье, имущество, землю, скот. Несколько раз срок выселения украинцев продлевали - и официально депортация закончилась в июне 1946 года.

Всего в 1944-1946 гг., только по официальным данным, на территорию УССР было депортировано 482,8 тыс. человек. Очевидно, что реальное число изгнанных украинцев было больше. В 1947 году тех украинцев, которые отказались выезжать в СССР, польские власти в ходе акции "Висла" депортировали на север и запад Польши. Тогда в течение нескольких месяцев были депортированы почти 150 тысяч украинцев. Еще несколько десятков тысяч украинцев были лишены родительских домов во время обменов пограничными участками между СССР и Польшей в 1948 и 1951 годах.

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Автор: Вадим Куц
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Тут такое дело, Цензор... Память, ее не чтЯт, а чтУт. Пусть писатели ваши это "учтят"
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12.09.2021 11:46 Ответить
Ми нє русскіє, ваш фінно-угрскій волапюк знать нє абязани.
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12.09.2021 12:04 Ответить
извините (но не корысти ради))) но оба эти слова равноправны...
и "чтут" и "чтят" - глаголы 3-го лица множественного числа настоящего времени, которые выражают одно значение - чувствовать и проявлять к кому-нибудь (чему-нибудь) глубокое почтение и уважение.... и так как эти оба слова образованы от одного инфинитива "чтить" , то выбор варианта зависит только от пишущего...
извините...
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12.09.2021 12:24 Ответить
Сьогодні вшановують пам'ять депортованих в 1944-1951 роках українців - Цензор.НЕТ 1006
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12.09.2021 12:31 Ответить
Сьогодні вшановують пам'ять депортованих в 1944-1951 роках українців - Цензор.НЕТ 3095

..
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12.09.2021 12:44 Ответить
И не забываем что нынешняя Брестская обл. Беларуси- это бывшая населенная украинцами Берестейщина, которую совок из-за угрозы отрядов УПА стратегической трассе на запад, передал Беларуси, зачистил и русифицировал. Но старики там еще помнят украинский
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12.09.2021 14:09 Ответить
 
 