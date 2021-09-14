РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12503 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
1 838 20
ВР (28734) ВСК (440) ЧВК Вагнера (1281) Ермак Андрей (1187) Костенко Роман (133)

ВСК по делу "вагнеровцев" должна допросить Ермака, - нардеп "Голоса" Костенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВСК по делу

Народный депутат фракции Голос Роман Костенко считает, что завтрашнее заседание ВСК, которая расследует дело "вагнеровцев", не будет последним.

Об этом, как передает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в комментарии журналистам.

"Потому что появляются новые факты. Если сравнивать с тем брифингом (главы комиссии Марьяны Безуглой в пятницу. - ред.), который был в прошлый раз, и с тем, что сегодня сообщили непосредственные участники спецоперации, реально есть много расхождений. Они являются ключевыми. Сейчас нельзя просто заканчивать расследование", - отметил нардеп и добавил, что появились ещё пять людей, которые были привлечены к спецоперации, и которых нужно опросить, но не назвал их фамилии.

Нардеп рассказал, что предложил комиссии их заслушать.

Костенко согласен с тем, что ВСК должна заслушать экс-главу ГУР МОУ Василия Бурбу, "чтобы рассказать правду, как все проходило".

Объясняя, почему он отказался быть членом ВСК, Костенко объяснил, что этим просто бы легитимизировал ее решения, которые принимает большинство - "слуги народа". "Я не буду легитимизировать тот брифинг, который тут был (в пятницу. - Ред.). У меня тут есть много вопросов… Мы будем контролировать, помогать, но легитимизировать не собираемся", - подчеркнул он.

По словам Костенко, ВСК должна допросить главу Офиса Президента Андрея Ермака. "Как минимум пригласить, можно. А там пусть дают ответы", - считает Костенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Безуглая эмоционально пообщалась с нардепом "Голоса" Костенко и призвала его стать членом ВСК по "вагнеровцам". ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Правильно. А затем посадить. Можно наоборот.
показать весь комментарий
13.09.2021 18:03
+7
с этого андона надо было и начинать допросы-опросы... (но только не этой раболепской ВСК боящейся собственной тени)))
показать весь комментарий
13.09.2021 18:05
+4
😲 Це лялька лялькового театру буде допитували руку, яка на даний час у неї в дупі????!!!
показать весь комментарий
13.09.2021 18:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильно. А затем посадить. Можно наоборот.
показать весь комментарий
13.09.2021 18:03 Ответить
посадки - на жаль, тільки після перевиборів ЄрЗе
показать весь комментарий
13.09.2021 18:08 Ответить
😲 Це лялька лялькового театру буде допитували руку, яка на даний час у неї в дупі????!!!
показать весь комментарий
13.09.2021 18:04 Ответить
с этого андона надо было и начинать допросы-опросы... (но только не этой раболепской ВСК боящейся собственной тени)))
показать весь комментарий
13.09.2021 18:05 Ответить
так он тоже этот . неприкасаемый
показать весь комментарий
13.09.2021 18:05 Ответить
Це "нєпракасаємоє ліцо". Про його дупу, чи печінку такого не сказано.
показать весь комментарий
13.09.2021 18:07 Ответить
Согласно Конституции и законов -- очень даже прикасаемый. Стариший по скрекам, скобкам и швабрам в ОПе
показать весь комментарий
13.09.2021 18:12 Ответить
конституцию зеленые в последний раз доставали когда Зеля приносил присягу
показать весь комментарий
13.09.2021 18:18 Ответить
Мар"яна сказала, що Зе і Де нєпрікасаємиє.
показать весь комментарий
13.09.2021 18:06 Ответить
дожились.он в государстве занимает пост, такой же как

показать весь комментарий
13.09.2021 18:07 Ответить
Його повинні допитувати кваліфіковані слідчі в кімнаті для допитів Лук*янівського СІЗО, а не клоуни в цьому балагані.
показать весь комментарий
13.09.2021 18:12 Ответить
народний депутат з фракції «Європейська Солідарність», Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський також є членом комісії (ТСК) по "вагнергейту"; але відмовляється брати участь в комісії "за всьо хорошеє против всево плохого".
показать весь комментарий
13.09.2021 18:12 Ответить
Роль ЗМІ у виникненні й розвитку скандалу можна вважати визначальною. Американський дослідник Самуель Гантінгтон у доповіді, складеній для створеної в 70-х роках Тристоронньої комісії писав: «У двох найдраматичніших внутрішньополітичних конфліктах преса періоду Ніксонівської адміністрації - конфліктах, викликаних опублікуванням документів Пентагона й Вотергейтом, - засоби масової інформації країни кинули виклик і завдали поразки главі виконавчої влади. Преса, фактично, зіграла провідну роль у тому, що дотепер не вдавалося жодному окремо взятому інституту, угрупованню або комбінації інститутів у американській історії - позбавити свого поста президента, що був вибраний менше двох років тому, домігшись підтримки більшості, що стала одною з найзначніших в американській історії»[1].
показать весь комментарий
13.09.2021 18:12 Ответить
...У березні було сформовано сенатську комісію з Вотергейту, і судові слухання стали передавати по телебаченню на всю країну; вважається, що 85% тодішніх громадян США переглянули хоча б одне засідання.
показать весь комментарий
13.09.2021 18:14 Ответить
Костенко на святое замахнулся - на первое лицо в государстве.
показать весь комментарий
13.09.2021 18:17 Ответить
''Ані вам нічєво нє далжни! Ідіть у сраку! Какая разніца каво дапрашивать! Бомж Едік з центральной теплотраси в усьом содєяном сознаїцця!"
показать весь комментарий
13.09.2021 18:21 Ответить
сначала паяльник дерьмаку в жопу...допрос потом...
показать весь комментарий
13.09.2021 19:18 Ответить
ДОПРОС дЕрьмака ВСК:

- Фамилия?

- Ермак.

- Информацию передавали в РФ?

- Нет.

- Честнейший человек! Занесите это в протокол. Вы свободны!
показать весь комментарий
13.09.2021 20:05 Ответить
Допрос должен проводиться на Майдане, на Вече народном. По результатам сразу должен быть вынесен приговор и исполнен на месте.
показать весь комментарий
14.09.2021 08:33 Ответить
Безуглая допросит д'ерьмака? Бугага. Это он её допросит,куда та подевала деньги за саботаж.
показать весь комментарий
21.09.2021 12:47 Ответить
 
 