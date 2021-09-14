ВСК по делу "вагнеровцев" должна допросить Ермака, - нардеп "Голоса" Костенко
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Народный депутат фракции Голос Роман Костенко считает, что завтрашнее заседание ВСК, которая расследует дело "вагнеровцев", не будет последним.
Об этом, как передает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в комментарии журналистам.
"Потому что появляются новые факты. Если сравнивать с тем брифингом (главы комиссии Марьяны Безуглой в пятницу. - ред.), который был в прошлый раз, и с тем, что сегодня сообщили непосредственные участники спецоперации, реально есть много расхождений. Они являются ключевыми. Сейчас нельзя просто заканчивать расследование", - отметил нардеп и добавил, что появились ещё пять людей, которые были привлечены к спецоперации, и которых нужно опросить, но не назвал их фамилии.
Нардеп рассказал, что предложил комиссии их заслушать.
Костенко согласен с тем, что ВСК должна заслушать экс-главу ГУР МОУ Василия Бурбу, "чтобы рассказать правду, как все проходило".
Объясняя, почему он отказался быть членом ВСК, Костенко объяснил, что этим просто бы легитимизировал ее решения, которые принимает большинство - "слуги народа". "Я не буду легитимизировать тот брифинг, который тут был (в пятницу. - Ред.). У меня тут есть много вопросов… Мы будем контролировать, помогать, но легитимизировать не собираемся", - подчеркнул он.
По словам Костенко, ВСК должна допросить главу Офиса Президента Андрея Ермака. "Как минимум пригласить, можно. А там пусть дают ответы", - считает Костенко.
Пожалуйста, подождите...
- Фамилия?
- Ермак.
- Информацию передавали в РФ?
- Нет.
- Честнейший человек! Занесите это в протокол. Вы свободны!