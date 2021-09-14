Бюро экономической безопасности реально запустить до конца ноября, - Мельник
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Директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник, которого Кабмин назначил на эту должность 20 августа текущего года, считает реалистичным запустить новый орган к концу ноября.
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы считаем это реальным - запустить БЭБ до конца ноября", – сказал Мельник.
Он уточнил, что по его расчетам запуск Бюро может потребовать как минимум три-четыре месяца, что, впрочем, меньше по сравнению с запуском таких новых органов, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР).
Он пояснил, что для запуска БЭБ необходимо обеспечить как минимум 30% сотрудников. В частности, на первом этапе нужно набрать 210 штатных сотрудников в центральный аппарат, по 10-20 специалистов по каждому направлению.
"Сейчас мы готовимся объявить конкурсы, это будут должности категории "Б" и "В" (больше даже "В"), то есть среднее звено", – отметил Мельник.
Пожалуйста, подождите...
Это же сколько новых вредителей добавится на нашу голову ((
Плодятся как тараканы..
Земляки, нам реально не прокормить этот кодло! Придётся травить рано или поздно!
Или того что уже заносят вполне хватит