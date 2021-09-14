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Новости Политика Украины
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Мельник Вадим (72) Бюро экономической безопасности (167)

Бюро экономической безопасности реально запустить до конца ноября, - Мельник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бюро экономической безопасности реально запустить до конца ноября, - Мельник

Директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник, которого Кабмин назначил на эту должность 20 августа текущего года, считает реалистичным запустить новый орган к концу ноября.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы считаем это реальным - запустить БЭБ до конца ноября", – сказал Мельник.

Он уточнил, что по его расчетам запуск Бюро может потребовать как минимум три-четыре месяца, что, впрочем, меньше по сравнению с запуском таких новых органов, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР).

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Он пояснил, что для запуска БЭБ необходимо обеспечить как минимум 30% сотрудников. В частности, на первом этапе нужно набрать 210 штатных сотрудников в центральный аппарат, по 10-20 специалистов по каждому направлению.

"Сейчас мы готовимся объявить конкурсы, это будут должности категории "Б" и "В" (больше даже "В"), то есть среднее звено", – отметил Мельник.

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Топ комментарии
+5
Реанімація кремлівських корумпованих гнид триває !!!!)))
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14.09.2021 11:32
+4
Бюро економічної безпеки зеленої плісняви.
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14.09.2021 11:33
+2
Кого цікавлять заяви цього корупціонера?
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14.09.2021 11:35
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Реанімація кремлівських корумпованих гнид триває !!!!)))
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14.09.2021 11:32 Ответить
Бюро економічної безпеки зеленої плісняви.
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14.09.2021 11:33 Ответить
Кого цікавлять заяви цього корупціонера?
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14.09.2021 11:35 Ответить
его шестерки будут кошмарить бизнес. посадили эту жопу из кресла налоговой милиции в кресло бэб. ИШАКреформа в действии.
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14.09.2021 12:23 Ответить
это, если закрыть глаза на ту купленную по корупционой схеме квартиру-ведь небыло убидительного опровиржения этого-и если ПРОСТО НАЧАТЬ РАБОТАТЬ ,а не искать -кадров-на роботу от друзей и пр ---ибо будет как с КЛИТИНОЙ,МЕНДЕЛЬ,ТАТАРОВЫМ.И ВОТ ТУТ, ОПЯТЬ ПОДСТАВЛЯЕТЬСЯ ЛИЧНО ПРИЗИДЕНТ-не путать с зеленским-и наверно, он сам себе готовит ПРИГОВОР, как это сделал с -друзьми-порошенко ИБО НАДО ПРОСТО прощаться, с такими и небудет негатива, и ОСОБЕННО ПРОЩАТЬСЯ, С ТЕМИ, КТО ПОДГОНЯЕТ ПРИЗИДЕНТУ и зеленскому такие кадры
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14.09.2021 11:45 Ответить
Опять бояре плохие. Все назначения только от клоуна. Он их привел. Ему и отвечать.
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14.09.2021 14:05 Ответить
С таким руководством БЭБ лучше вообще не запускать.
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14.09.2021 11:47 Ответить
Це для кого треба беб (с.)
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14.09.2021 11:51 Ответить
У этого упыря шесть квартир и крутая тачка с засекреченным источником финансирования (и это только видимая часть коррупции), но декларации и уплату % должен сделать ты - простой ФОП, предприниматель, работяга из-за границы и т.п.
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14.09.2021 11:59 Ответить
210 штатных сотрудников в центральный аппарат, по 10-20 специалистов по каждому направлению!

Это же сколько новых вредителей добавится на нашу голову ((

Плодятся как тараканы..

Земляки, нам реально не прокормить этот кодло! Придётся травить рано или поздно!
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14.09.2021 13:50 Ответить
за что тогда этот вор зарплату получать будет??

Или того что уже заносят вполне хватит
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14.09.2021 13:58 Ответить
ты бы мозги себе до конца месяца запустил бы.....
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14.09.2021 14:37 Ответить
бюро экономической опасности
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14.09.2021 21:41 Ответить
 
 