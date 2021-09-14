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Новости Политика Украины
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Ляшко Виктор (1320) Большая стройка (722) вертолёт (1039)

Все областные больницы Украины оснастят вертолетными площадками, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Все областные больницы Украины оснастят вертолетными площадками, - Ляшко

В ближайшее время все областные клинические больницы страны будут оснащены площадками для вертолетов.

Об этом написал в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"В экстренной медицине существует правило "золотого часа". Это именно тот промежуток времени, после травмы или иного неотложного состояния, когда наибольший шанс спасти пациента от смерти", - отметил он.

По словам Ляшко, Минздрав совместно с МВД, Нацполицией и ГСЧС запустили экспериментальный проект аэромедицинской эвакуации.

В рамках этого проекта диспетчер центров экстренной медицинской помощи может инициировать вопрос об аэромедицинской эвакуации больных с неотложными состояниями.

"В рамках программы Президента Украины Большая стройка на 2022-2023 годы в рамках улучшения материально-технической базы учреждений здравоохранения предусматриваем строительство вертолетных площадок в каждой областной клинической больнице в каждом регионе нашей страны", - добавил министр.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках "Большой стройки" уже сделаны 33 больницы и 260 сельских амбулаторий. В планах до конца этого года - обновление и строительство еще 30 медицинских учреждений, 340 сельских амбулаторий и 200 приемных отделений.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Ну вот это неплохо.....
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14.09.2021 14:26 Ответить
Поближе к реанимации...
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14.09.2021 14:27 Ответить
Хорошо, в больницах будут площадки, а в областных городах где вертолеты будут садиться? Или подымать веревками будут??
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14.09.2021 14:47 Ответить
На вертолётных площадках. Очевидно же...
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14.09.2021 15:00 Ответить
 
 