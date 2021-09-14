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Укрпочта (289) электронные услуги (55)

"Укрпочта" запускает 2 тыс. передвижных отделений для обслуживания небольших сел

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Киеве 14 сентября презентовали передвижные отделения "Укрпочты". Они будут работать в селах с населением до 2 тыс. человек во всех областях Украины, в том числе Луганской и Донецкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

До конца 2022 года таких отделений в Украине планируют запустить 2 тыс. Благодаря этому люди смогут не только получить корреспонденцию, посылки или пенсию, а также заплатить за коммунальные услуги или заказать доставку лекарств. Таким образом доступ к цифровым услугам впервые получат более 10 млн украинцев.

Передвижное отделение рассчитано на трех человек. Каждая машина оборудована для почтальона бригады. Такое отделение имеет тепло- и шумоизоляцию, кондиционер, а также устройство для обогрева, чтобы команда работала комфортно при любой погоде. Авто имеет большой изолированный багажный отсек, а также сейф, холодильник для доставки лекарств.

Автор: Анна Судак
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Ну фсьо, премию Смелянскому)
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14.09.2021 16:39 Ответить
Норм!
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14.09.2021 16:46 Ответить
атакуй - не атакуй, все равно получишь.....уй. С Новой Почтой даже при всем распиле бабла смелянским им не конкурировать....
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14.09.2021 16:51 Ответить
Нещодавно на зарплати поштарям , щоб пенсії розносили, грошей не було.

А тут зразу на новеньку спецтехніку ...
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14.09.2021 17:17 Ответить
А як бути неходячим старим людям?. Раніш поштарка розносила пенсії та доставляла деякі продукти під замовлення. З простими людьми хоть хто про цю проблему спілкувався і чи врахованні їх вимоги. Де рішення зборів громад?
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14.09.2021 18:57 Ответить
 
 