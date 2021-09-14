"Укрпочта" запускает 2 тыс. передвижных отделений для обслуживания небольших сел

В Киеве 14 сентября презентовали передвижные отделения "Укрпочты". Они будут работать в селах с населением до 2 тыс. человек во всех областях Украины, в том числе Луганской и Донецкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

До конца 2022 года таких отделений в Украине планируют запустить 2 тыс. Благодаря этому люди смогут не только получить корреспонденцию, посылки или пенсию, а также заплатить за коммунальные услуги или заказать доставку лекарств. Таким образом доступ к цифровым услугам впервые получат более 10 млн украинцев.

Передвижное отделение рассчитано на трех человек. Каждая машина оборудована для почтальона бригады. Такое отделение имеет тепло- и шумоизоляцию, кондиционер, а также устройство для обогрева, чтобы команда работала комфортно при любой погоде. Авто имеет большой изолированный багажный отсек, а также сейф, холодильник для доставки лекарств.