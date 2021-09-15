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Фоторепортаж с открытия украино-американской выставки "За волю України!"

Фоторепортаж с открытия украино-американской выставки

Выставка "За волю України", организаторами которой стали Фонд Богдана Губского "Украина - XXI века" ukraine-21century.com и Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне warmuseum.kiev.ua, открылась к 30-летию Независимости Украины в г. Киеве.

Об этом сообщают пресс-службы музея и фонда.

Эта выставка является первым межгосударственным мероприятием Украины и США в музейной сфере, это знаковый пример культурной дипломатии в истории украино-американских двусторонних отношений. Ведь впервые за 30 лет Независимости Украины и более чем 100-летнюю историю украинской диаспоры, в музейной выставке в Украине принимают участие 5 ведущих научных, музейных и культурно-просветительских украинских институтов в США, таких как Украинский Музей и библиотека в Стэмфорде, Украинский Национальный Музей в Чикаго, Украинская Свободная Академия Наук в США, Украинский Музей в Нью-Йорке, Украинский Исторический и Образовательный Центр и Музей имени Патриарха Мстислава в г. Сомерсет, которые в целом передали на экспозицию 181 раритет. Большинство из них экспонируется впервые.

В выставочном проекте приняли участие также 15 украинских музеев и архивов.

Выставка освещает историю униформы украинского войска времен Первой мировой войны и Украинской революции 1917-1921 годов, в частности Сечевых стрельцов, УНР, ЗУНР, правления гетмана Павла Скоропадского, Директории УНР.

Только за две недели выставку посетило почти 10 тыс. человек, в том числе ветераны армии США украинского происхождения, представители дипломатического корпуса и международных организаций, руководители органов местного самоуправления Украины, ученые и музейные сотрудники, молодежь и студенты. За это время проведено более 30 экскурсий.

Весомый вклад в реализацию выставочного проекта также сделали благотворители - Игорь Пушкин и компания GEOS.

Выставка продлится до 31 мая 2022 года.

Подробнее о выставке смотрите в фоторепортаже.

Фоторепортаж с открытия украино-американской выставки За волю України! 01
Отличие Железного Креста Армии УНР "За Зимний поход и бои" № 3 генерала Александра Загродского. 1921 год. Украинский Национальный Музей в Чикаго (США).
Фоторепортаж с открытия украино-американской выставки За волю України! 02
Бешмет, рубашка и пояс военного Украинского Государства. 1918 год. Украинский Национальный Музей в Чикаго (США).
Фоторепортаж с открытия украино-американской выставки За волю України! 03
Альбом униформ Украинской Армии и Флота за период Освободительной борьбы (1917-1921). Художник Николай Битинский. 1937 год. Украинский Музей и Библиотека в Стэмфорде (США).
Фоторепортаж с открытия украино-американской выставки За волю України! 04
Флаг военного формирования Армии УНР. 1918-1920 гг. Черновицкий областной краеведческий музей.
Фоторепортаж с открытия украино-американской выставки За волю України! 05
Пояс и остроги старшины Владимира Кедровского. 1917-1919 гг. Украинский Музей в Нью-Йорке. В 1955-1963 гг. Владимир Кедровский возглавлял украинский отдел радиостанции "Голос Америки" в Вашингтоне. Подарок Юрия Кедровского.
Фоторепортаж с открытия украино-американской выставки За волю України! 06
Служебный реестр генерал-хорунжего Николая Удовиченко. 1923 год. Украинский Исторический и Образовательный Центр. С постоянной коллекции Музея имени Патриарха Мстислава в г. Сомерсет (США).
Фоторепортаж с открытия украино-американской выставки За волю України! 07
Морская фуражка капитан-лейтенанта Святослава Шрамченко. 1918 год. Украинская Свободная Академия Наук в США.

Команда организаторов выставки в составе (слева на право)

Фоторепортаж с открытия украино-американской выставки За волю України! 08

Александр Непрель, Украинский Музей в Нью-Йорке (США)

Майкл Андрец, Украинский исторический и образовательный центр, Музей имени Патриарха Мстислава в США

Лидия Ткачук, Президент Украинского Национального Музея в Чикаго (США)

Иван Ковальчук, Генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Мемориальный комплекс

Богдан Губский, глава Фонда "Украина – ХХІ века"

Любовь Волынец, Главный куратор Украинского Музея и Библиотеки у Стэмфорде (США), заведующая коллекцией народного искусства Украинского Музея в Нью-Йорке

Мария Клымчак, Куратор Украинского Национального Музея в Чикаго (США)

Юрий Савчук, Куратор выставки "За волю Украины!"

Фоторепортаж с открытия украино-американской выставки За волю України! 09

Слева – Татьяна Стрельченко - Директор Американского дома в Киеве

Справа - Д-р Джессика Зихович - глава Представительства Института международного образования в Украине и офиса Программы имени Фулбрайта

Фоторепортаж с открытия украино-американской выставки За волю України! 10
Этьен де Понсен - Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине
Фоторепортаж с открытия украино-американской выставки За волю України! 11
Бартош Цихоцки - Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Украине
Фоторепортаж с открытия украино-американской выставки За волю України! 12
Александр Ткаченко - Министр культуры и информационной полиции Украины
Фоторепортаж с открытия украино-американской выставки За волю України! 13
Игорь Гордийчук - генерал-майор Вооруженных Сил Украины. Начальник Киевского Военного лицея им. Ивана Богуна. Герой Украины
Фоторепортаж с открытия украино-американской выставки За волю України! 14
Блаженнейший Святослав - Глава Украинской Греко-Католической Церкви
Фоторепортаж с открытия украино-американской выставки За волю України! 15
Архиепископ Агапит - архиерей Православной Церкви Украины, наместник Свято-Михайловского Златоверхого монастыря, член Священного Синода ПЦУ

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15.09.2021 16:40 Ответить
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15.09.2021 16:49 Ответить


І настане величний час, коли один скаже - Слава Україні!
А мільйони - мільйони відповідатимуть - Героям Слава!

СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ БАНДЕРА.
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15.09.2021 17:06 Ответить
як на мене то не вистачає головного стенду - Марко (Маркіян Григорійhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-2 [2] ) Паславський (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Mark Gregory Paslawsky, https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 16 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1959 1959 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD Манхеттен , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA Нью-Йорк , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США - https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 19 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 , поблизу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA Іловайська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецька область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна ) - рядовий резервного батальйону оперативного призначення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD) «Донбас» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національної гвардії України . Загинув у ході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 війни на сході України під час визволення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA Іловайська . Кавалер https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE ордену Данила Галицького (посмертно)
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15.09.2021 17:15 Ответить
Помниться как Губский метался между партией регионов и Юлей. В момент оглашения ЦВК Янека победителем , Губский был в первых рядах рыгов , а когда Янек проиграл Ющенко , Губский попал в депутаты от Юли .

Просто покупают себе места в списках годами и доютУкраину.
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15.09.2021 17:43 Ответить
Ну как у Мельника,тот который начальник БЭБ в дисертации под одну концепцию попадают ООН,ЕС,СНГ,ГУУАМ.Каким образом Мельник сплёл разные уставы 4х разных организаций с разным алгоритмом приёма в организацию в свою концепцию не понятно.Но у меня на его счёт сложилась своя концепция по Мельнику.Шо ему по барабану где будет Украина,лишь бы сидеть в кресле власти
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15.09.2021 18:20 Ответить
 
 