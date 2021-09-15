Фоторепортаж с открытия украино-американской выставки "За волю України!"
Выставка "За волю України", организаторами которой стали Фонд Богдана Губского "Украина - XXI века" ukraine-21century.com и Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне warmuseum.kiev.ua, открылась к 30-летию Независимости Украины в г. Киеве.
Об этом сообщают пресс-службы музея и фонда.
Эта выставка является первым межгосударственным мероприятием Украины и США в музейной сфере, это знаковый пример культурной дипломатии в истории украино-американских двусторонних отношений. Ведь впервые за 30 лет Независимости Украины и более чем 100-летнюю историю украинской диаспоры, в музейной выставке в Украине принимают участие 5 ведущих научных, музейных и культурно-просветительских украинских институтов в США, таких как Украинский Музей и библиотека в Стэмфорде, Украинский Национальный Музей в Чикаго, Украинская Свободная Академия Наук в США, Украинский Музей в Нью-Йорке, Украинский Исторический и Образовательный Центр и Музей имени Патриарха Мстислава в г. Сомерсет, которые в целом передали на экспозицию 181 раритет. Большинство из них экспонируется впервые.
В выставочном проекте приняли участие также 15 украинских музеев и архивов.
Выставка освещает историю униформы украинского войска времен Первой мировой войны и Украинской революции 1917-1921 годов, в частности Сечевых стрельцов, УНР, ЗУНР, правления гетмана Павла Скоропадского, Директории УНР.
Только за две недели выставку посетило почти 10 тыс. человек, в том числе ветераны армии США украинского происхождения, представители дипломатического корпуса и международных организаций, руководители органов местного самоуправления Украины, ученые и музейные сотрудники, молодежь и студенты. За это время проведено более 30 экскурсий.
Весомый вклад в реализацию выставочного проекта также сделали благотворители - Игорь Пушкин и компания GEOS.
Выставка продлится до 31 мая 2022 года.
Подробнее о выставке смотрите в фоторепортаже.
Команда организаторов выставки в составе (слева на право)
Александр Непрель, Украинский Музей в Нью-Йорке (США)
Майкл Андрец, Украинский исторический и образовательный центр, Музей имени Патриарха Мстислава в США
Лидия Ткачук, Президент Украинского Национального Музея в Чикаго (США)
Иван Ковальчук, Генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Мемориальный комплекс
Богдан Губский, глава Фонда "Украина – ХХІ века"
Любовь Волынец, Главный куратор Украинского Музея и Библиотеки у Стэмфорде (США), заведующая коллекцией народного искусства Украинского Музея в Нью-Йорке
Мария Клымчак, Куратор Украинского Национального Музея в Чикаго (США)
Юрий Савчук, Куратор выставки "За волю Украины!"
Слева – Татьяна Стрельченко - Директор Американского дома в Киеве
Справа - Д-р Джессика Зихович - глава Представительства Института международного образования в Украине и офиса Программы имени Фулбрайта
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