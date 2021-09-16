Представлялся полицейским, шантажировал и угрожал: в Одессе мужчина изнасиловал 10 несовершеннолетних девочек, 6 из них - неоднократно

В Одессе состоится суд над 52-летним мужчиной, который изнасиловал 10 несовершеннолетних девочек, а также изготавливал порнографические материалы с их участием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Прокуроры Приморской окружной прокуратуры города Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении 52-летнего мужчины, обвиняемого в развращении несовершеннолетних и малолетних девочек, а также по фактам их изнасилований и изготовления продукции порнографического характера с их участием (ч.ч. 1, 2 ст. 156 , ч.ч. 3, 4, 6 ст. 152, ч. 4 ст. 301 УК Украины).

"Следствием установлено, что в течение 2016-2021 годов обвиняемый, используя псевдоним и фотографию своего сына в социальной сети "Вконтакте" и мессенджерах "Telegram", "Viber", "WhatsApp", общался с малолетними и несовершеннолетними девушками. Во время общения злоумышленник совершал в отношении них развратные действия, в частности, вел цинично-откровенные разговоры на сексуальные темы и направлял им изображения и видеозаписи порнографического содержания.

В дальнейшем, войдя в доверие, он добивался от потерпевших передачи ему фотографий интимного характера.

Узнав на странице в социальной сети номера мобильных телефонов девушек, он звонил им и представлялся сотрудником полиции, который осуществляет контроль за распространением в сети Интернет публикаций порнографического характера.

Пользуясь жизненной неопытностью подростков, мужчина угрожал, что сообщит их родителям, родственникам и в школу, где они учились, о фактах распространения ими в сети Интернет обнаженных фото, и предлагал встретиться под предлогом обсуждения и решения данной ситуации", - говорится в сообщении.

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В прокуратуре отметили, что из-за угроз разглашения сведений, порочащих их честь и достоинство, малолетние и несовершеннолетние потерпевшие были вынуждены согласиться на встречи в малолюдном месте, во время которых обвиняемый насиловал их.

В отдельных случаях свои преступные действия злоумышленник снимал на мобильный телефон с целью дальнейшего принуждения девушек к половому сношению.

От указанных действий пострадали 10 девушек, из которых 6 стали жертвами неоднократных изнасилований. Всего следствием установлено 26 эпизодов преступления.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи отдела полиции № 2 Одесского районного управления полиции № 1 ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождения сотрудников Управления противодействия киберпреступности в Одесской области Департамента киберполиции НПУ.

За это преступление Законом предусмотрено 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.