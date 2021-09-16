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Новости
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Представлялся полицейским, шантажировал и угрожал: в Одессе мужчина изнасиловал 10 несовершеннолетних девочек, 6 из них - неоднократно

Представлялся полицейским, шантажировал и угрожал: в Одессе мужчина изнасиловал 10 несовершеннолетних девочек, 6 из них - неоднократно

В Одессе состоится суд над 52-летним мужчиной, который изнасиловал 10 несовершеннолетних девочек, а также изготавливал порнографические материалы с их участием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Прокуроры Приморской окружной прокуратуры города Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении 52-летнего мужчины, обвиняемого в развращении несовершеннолетних и малолетних девочек, а также по фактам их изнасилований и изготовления продукции порнографического характера с их участием (ч.ч. 1, 2 ст. 156 , ч.ч. 3, 4, 6 ст. 152, ч. 4 ст. 301 УК Украины).

"Следствием установлено, что в течение 2016-2021 годов обвиняемый, используя псевдоним и фотографию своего сына в социальной сети "Вконтакте" и мессенджерах "Telegram", "Viber", "WhatsApp", общался с малолетними и несовершеннолетними девушками. Во время общения злоумышленник совершал в отношении них развратные действия, в частности, вел цинично-откровенные разговоры на сексуальные темы и направлял им изображения и видеозаписи порнографического содержания.

В дальнейшем, войдя в доверие, он добивался от потерпевших передачи ему фотографий интимного характера.

Узнав на странице в социальной сети номера мобильных телефонов девушек, он звонил им и представлялся сотрудником полиции, который осуществляет контроль за распространением в сети Интернет публикаций порнографического характера.

Пользуясь жизненной неопытностью подростков, мужчина угрожал, что сообщит их родителям, родственникам и в школу, где они учились, о фактах распространения ими в сети Интернет обнаженных фото, и предлагал встретиться под предлогом обсуждения и решения данной ситуации", - говорится в сообщении.

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В прокуратуре отметили, что из-за угроз разглашения сведений, порочащих их честь и достоинство, малолетние и несовершеннолетние потерпевшие были вынуждены согласиться на встречи в малолюдном месте, во время которых обвиняемый насиловал их.

В отдельных случаях свои преступные действия злоумышленник снимал на мобильный телефон с целью дальнейшего принуждения девушек к половому сношению.

От указанных действий пострадали 10 девушек, из которых 6 стали жертвами неоднократных изнасилований. Всего следствием установлено 26 эпизодов преступления.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи отдела полиции № 2 Одесского районного управления полиции № 1 ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождения сотрудников Управления противодействия киберпреступности в Одесской области Департамента киберполиции НПУ.

За это преступление Законом предусмотрено 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

дети (6481) изнасилование (916) Одесса (7870)


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Топ комментарии
+16
вот что поражает

- девочки не испытали Гулага, не видели расстрельных троек НКВД, их родители не были репрессированы, а животный страх перед человеком в мусорской форме или ксивой парализовал ихнюю волю

- откуда это?

- страх переданный генами ?

И какую страну построит такая молодежь готовая к Гулагу и тоталитаризму?
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16.09.2021 14:12
+12
можно смело в раду ему выдвигаться по списку опзжопы
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16.09.2021 14:11
+6
что таить, и слуги не побрезгуют таким кандидатом
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16.09.2021 14:43
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Правила форума Совет форумчан
можно смело в раду ему выдвигаться по списку опзжопы
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16.09.2021 14:11 Ответить
что таить, и слуги не побрезгуют таким кандидатом
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16.09.2021 14:43 Ответить
вот что поражает

- девочки не испытали Гулага, не видели расстрельных троек НКВД, их родители не были репрессированы, а животный страх перед человеком в мусорской форме или ксивой парализовал ихнюю волю

- откуда это?

- страх переданный генами ?

И какую страну построит такая молодежь готовая к Гулагу и тоталитаризму?
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16.09.2021 14:12 Ответить
Негативний відбір у дії
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16.09.2021 14:20 Ответить
Только недавние новости, 120 человек в рабстве у фермеров, 63 женщины в рабстве у сутенеров. А тут глупые несовершеннолетние девочки и мент.
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16.09.2021 14:25 Ответить
Страну строят лишь 30% работоспособного населения. Современные девочки, в 13 лет не умеют даже пожрать себе сделать. Кто им врач, что они дуры?
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16.09.2021 17:25 Ответить
ща пара местных дегенератов расскажет, как их одноклассницы рожали в 8 лет и что они сами виноваты
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16.09.2021 14:15 Ответить
как юрист и с опытом работы и как мужик не могу ПОВЕРИТЬ В СИСТЕМНУЮ НЕОДНОКРАТНЫЕ ФАКТЫ НАСИЛОВАНИЯ.. поверю ибо сталкивался когда в семье длительное время годами негодяй насиловал ребенка подростка девушку..а тут чужой дядька и несколько раз что то явно с головками у тех 6 пацанок жаль возраст не указали... думаю как минимум стартует с 13-14 лет их пострадавших возраст- а это пардон уже не вовсе младенец... я как человек весьма скептически отношусь к подобным новостям
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16.09.2021 14:16 Ответить
вони ж самі йому свої інтимні фотки присилали, якими він потім їх і шантажував
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16.09.2021 15:01 Ответить
"как юрист и с опытом работы"... Судя по уровню вашего комментария, я очень скептически отношусь к подобному утверждению.
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16.09.2021 15:08 Ответить
давайте відправимо його до талібів. там знаєте таких вміють...готувати
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16.09.2021 14:22 Ответить
"Машку" на зону заказывали?
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16.09.2021 14:33 Ответить
В сенсі, його вчора звільнили з органів?
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16.09.2021 14:38 Ответить
у него был секс 10раз
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16.09.2021 14:58 Ответить
Больной какой-то...

Или пользовался виагрой...

Или просто улучшают показатели...
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16.09.2021 15:37 Ответить
ты сексом занимался или нет что судить..ахахах тетко *** бабко***
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16.09.2021 16:31 Ответить
Його і на мусорській зоні опустять.

Так йому і треба. Хімічна кастрація для таких , як він не на користь. Тільки моральне, а згодом і фізичне знищення.
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16.09.2021 16:41 Ответить
Ківа?
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16.09.2021 17:08 Ответить
Я так и не понял шестерым понравилось?)))Какая то мутная хрень
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16.09.2021 21:54 Ответить
Теперь пахан будет снимать на мобильный как новоприбившего кружат по кругу как спиннер)
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17.09.2021 13:03 Ответить
 
 